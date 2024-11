„Amennyiben összehasonlítjuk a benzines és az elektromos személygépkocsik casco kárgyakoriságát a vizsgált időszakokban, abból az látható, hogy az elektromos autók kárgyakorisága jelentősen magasabb” – mondja a Vezessnek Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-élet üzletágának vezetője.

Az egyik legnagyobb járműállománnyal rendelkező hazai biztosító autós topmenedzsere szerint „például, ha az elmúlt 2,5 évet nézzük, akkor a saját tapasztalataink szerint a kárgyakoriság 30-60 százalékkal magasabb az elektromosoknál, mint a benzines járművek esetében”.

Mielőtt valaki reflexből rávágná, hogy a hát a villanyautósok ilyenek, meg olyanok, ne tegye. Már csak azért sem, mert túl az elektromosságra felesküdött early bird-ök tízes évekbeli járművásárlásain, 2024-ben a villanyatóval közlekedők jelentős részénél ez csak a második kocsi, vagyis ezek az emberek ugyanúgy közlekednek belső égésűvel is. Jelentős részben ugyanazok a családok használják ezt is, azt is. De bezzeg az elektromosukkal állandóan kilőnek a lámpánál, meg gyorsulgatnak… Van ilyen, de nem ez a fő ok.

A lehetséges magyarázatok azonban valóban a használatból, még pontosabban fogalmazva az elektromos autókhoz való viszonyulásból fakadhatnak.

Sok oka lehet a több kárnak, és ezek kézenfekvő magyarázatok

„Casco esetén a járműhasználattal függ össze a magasabb kárgyakoriság” – kezdi az okok felsorolását Szobonya László. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a cikknek ezen a részén casco-s tapasztalatokkal foglalkozunk, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra később térünk rá.

A Groupama topmenedzsere szerint az átlagosan magasabb értékű elektromos autó jellemzően azoknak a járműhasználóknak kedvező választás, akik az autójukat gyakrabban használják. A statisztikák szerint Magyarországon jelenleg valóban a kisebb hatótávú, korai modellekből fut a legtöbb (itt a teljes toplista), a Datahouse 2023 december 31-én zárt adatai szerint a Nissan Leaf a leggyakoribb (5703 darab) villanyautó nálunk, míg a második a BMW i3 (4958). Mindkettő szaladgálós városi autónak ideális. „Márpedig a mindennapos használat mellett a károk többször fordulhatnak elő, munkába járás esetén, jellemzően erős forgalom mellett – bár megszokott útvonalon közlekedünk– a balesetek is gyakoribbak” – állítja Szobonya.

Szerinte érdemes azt is figyelembe venni, hogy az elektromos autók jellemzően fiatalabbak. Márpedig „hagyományos társaik és casco szempontjából az idősebb autók esetén a kárbejelentések ritkábbak. Az újabb autók esetén a jármű megóvását is másképp kezeljük, az esetleges károkat szinte minden esetben megjavíttatjuk, míg lehet, hogy egy idős autó esetén a kisebb mértékű sérülések javításához nem ragaszkodunk” – ez is egy magyarázat a gyakoribb kárkifizetésekre.

„Jövőbeni lehetséges magyarázatok” A témával kapcsolatban a két legnagyobb hazai biztosító szakemberét kérdeztük meg, a Groupama mellett az Allianz Hungária illetékes vezetőjét. Utóbbi kárrendezési igazgatóságának a vezetője, Borbély Krisztián óvatosan fogalmaz, hangsúlyozva, hogy „mi egyszerűen nem rendelkezünk kellően hosszú időre visszavezethető statisztikákkal, amelyekből magabiztosan lehetne következtéseket levonni az elektromos autók okozta károk gyakoriságára, esetleg a magasabb kárnagyságokra vonatkozóan. Az azonban tény, hogy az elektromos autók számos olyan adottsággal rendelkeznek, amelyek merőben eltérnek például a benzinüzemű gépjárművek adottságaitól. Ezek a különbségek akár valamivel magasabb kockázatot is jelenthetnek a közutakon.” Borbély Krisztián szerint „így egyelőre arra tudunk támaszkodni, ami valóban tényszerű különbség az autótípusok között, és ami akár a jövőben lehetséges magyarázatul szolgálhat, azaz: Egyrészt az elektromos gépjárművek majdnem hangtalan motorokkal működnek, így alacsony sebességnél gyakorlatilag nem lehet meghallani őket. Mindenesetre sokkal kevésbé hallhatóak a városi zajban, mint például egy benzinüzemű autó. Ez veszélyt jelenthet a gyalogosok (főleg a gyerekek), kerékpárosok és a többi járművezető számára” – mondja az Allianz topmenedzsere, majd így folytatja. „Ha elektromos autóra váltunk, ne feledjük, hogy ez egy újfajta jármű. Sokkal csendesebb, mint például egy benzines társa. A gyalogosok megtanultak úgy közlekedni az utakon, hogy hallgatják, figyelik a forgalom zaját. Ezért a szinte némán induló villanyautók sofőrjeinek különösen óvatosnak kell lenniük, de a gyalog vagy kerékpárral közlekedőknek is sokkal körültekintőbbnek kell lennünk az utakon.

Ráadásul az elektromos járművek gyakran nagyobb teljesítménnyel rendelkeznek, ami lehetővé teszi a dinamikusabb gyorsulást még a zsúfolt városi területeken is, és a járművezetők egy részének nincs meg feltétlenül a kellő vezetési gyakorlata, hiszen a modern kori villanyautók csak most lépik át a tízéves életkort.

Fontos szempont a villanyautók súlya, ami önmagában növelheti ütközéseknél a károk nagyságát. Ugyanakkor azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az elektromos járművek javítása során speciális technológiai elvárások is érvényesülnek, amelyek szintén hozzájárulhatnak a magasabb helyreállítási összeghez” – állítja Borbély Krisztián.

Sokkal magasabb a kárösszeg a villanyautóknál

Szerettük volna megtudni, hogy mennyi volt az átlagosan kifizetett kárösszeg villanyautós törésekre az elmúlt években. Konkrét számok helyett Szobonya László először is hangsúlyozza, a casco átlagoskár-ingadozást jelentősen befolyásolja a károk összetétele és az esetszám.

„Amennyiben az elmúlt három évet vizsgáljuk, akkor jelentősen magasabb átlagos költségek láthatók az elektromos autók esetén. A korábbi évek tapasztalatai alapján azt látjuk, hogy csökken a különbség a kezdeti jelentős (akkor még többszörös) javítási költségek között. A három év dimenziójában 60-80 százalék közötti eltérések tapasztalhatók.”

Miért olcsóbb a villanyautók kgfb-je, mint a belső égésű motoros autóké?

Valószínűleg általános elképzelés, hogy az átlagosan magasabb piaci értékű használt villanyautók kgfb díja magasabb a belső égésű motorral szerelt változatókénál. A minap kikértük a Netrisktől 10 népszerű autómárka esetén a náluk kötött személyautókra a kgfb és a casco legfrissebb éves átlagdíjakat, és a kötelezős összegek nem kis meglepetést okozhatnak sokaknak.

Márka Belső égésű motoros változatok

(kgfb éves átlagdíj, forint) Tisztán elektromos változatok

(kgfb éves átlagdíj, forint) Audi 77 858 81 511 BMW 81 417 64 247 Dacia 47 939 40 765 Ford 65 963 98 877 Mercedes-Benz 82 682 58 022 Nissan 57 287 60 274 Opel 61 029 60 953 Renault 65 884 52 138 Suzuki 46 773 – Volkswagen 64 688 59 060

A márkák kétharmadánál a belső égésű motorral szerelt személyautók kgfb-je magasabb összeg, mint ugyanazon márka villanyautóinál. Ennek vajon mi a lehetséges magyarázata? Szobonya László szerint „le kell szögezni, hogy a kgfb árazásában nem szempont a jármű értéke, az a casco árazásban nagyon fontos. Kgfb szempontjából kiemelten fontos paraméter a súly és a teljesítmény, ami azt mozgatja. Ezekből már lehet érdemi következtetéseket levonni arról, hogy mekkora valószínűséggel okoz a jármű kárt.”

Na és akkor mi a lehetséges magyarázat arra, hogy a casco esetén egy kivételével az összes márkánál az elektromosok díja volt magasabb, akadt 300 százaléknál nagyobb különbség adott márkán belül? Itt a casco-s táblázat, szintén a Netrisktől.

Márka Belső égésű motoros változatok

(casco éves átlagdíj, forint) Tisztán elektromos változatok

(casco éves átlagdíj, forint) Audi 312 424 961 200 BMW 213 302 290 051 Dacia 106 063 109 737 Ford 160 801 365 496 Mercedes-Benz 302 392 265 720 Nissan 112 377 235 330 Opel 106 373 179 639 Renault 140 364 183 217 Suzuki 120 515 – Volkswagen 168 843 266 133

„Casco esetén érdemes figyelembe venni, hogy az elektromos autók piaci- és a javításukkal kapcsolatos tapasztalata viszonylag kisebb, mint a hagyományos hajtóanyagú járműveké. Amennyiben márkán belül vizsgáljuk a különböző javítási költségeket, akkor mindenképpen érdemes a modell dimenziót is figyelembe venni. A különböző modellek esetén a járművek javításában jelentős eltérések lehetnek, és ez kiemelten jelentkezik, amennyiben az elektromos modelleket is számba vesszük. A legtöbb elektromos modell javítási szempontból egyedibb megoldásokat igényel, így eltér a korábbi modellpaletta kínálatától” – ad magyarázatot Szobonya László a kérdésre.