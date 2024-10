Két autót használ a családom, egy dízelt és elektromosat. Mindkettő fiatal és szerencsénkre remek bőrben van, ezért a szervizmentes működtetési költségeik csupán három fő csoportra oszthatók: üzemanyag, biztosítás, értékvesztés.

A dízel szedán fogyasztása 5 liter alá kúszik a Budapest táblát magunk mögött hagyva, öröm nézni a digitális kijelzőt. Fájdalmas a 600 forint feletti gázolajár, de szerény a fogyasztás, így ez rendben van számunkra. A városi használatra vásárolt és kisebb elektromos modell 11-15 kWh közötti árammal gurul lámpától lámpáig és évszaktól függően, de kizárólag Budapest határain belül. A vásárlásakor 100 forint volt az általunk használt nyilvános töltőn az áramár, ma 225 ugyanott, de az autó hajtásláncának étvágytalansága továbbra is tartja bennünk a lelket (=legalább nem szennyezzük lakóhelyünk levegőjét a mindennapi szaladgálás közben, mondogatjuk magunknak).

Fejcsóválós hullámvasút ezzel ellentétben a használtautó-piaci értékük alakulása. A belső égésű motorral szerelt szedánunk két évvel a vásárlása után is gyakorlatilag ugyanannyit ér, míg az elektromosunk márka-, és modelltársainak a hirdetésekben szereplő áraira inkább ne nézzen senki. Fél évvel, egy évvel a vásárlása után akár másfél millióval többért is elvitték volna egy pillanat alatt, most meg másfél millióval olcsóbban se biztos, hogy el tudnánk adni. Erre a piacra nincs ráhatásunk, hosszú távra vettük mindkettőt, nincs napi-heti-havi szinten költségvonzata, lapozzunk.

A számok mögé nézve ez a költségvonzat-dolog azért mégsem teljesen igaz. Hiszen egy személyautó kötelező felelősségbiztosítását és a casco-ját egyértelműen meg kell, hogy határozza az adott jármű értéke. A két autónk közül a dízel a drágább, mégis az olcsóbb elektromosra magasabb a havi biztosítási díj. Kedves, leendő villanyautó-tulajdonosok! Ne csak a fogyasztási adatokat és hatótávokat nézzétek a tesztekben, kalkuláljatok a vásárlás előtt biztosítási díjat is. Lesz meglepetés.

Azon pedig rendre felhúzom magam, amikor a biztosítók sajtóközleményeiben kitörölhetetlenül ott a szépen csillogó mondat: a villanyautók biztosítsa átlagosan nem drágább. Nincs különbség. Ugyanannyi, mint a benzineseké-dízeleké. Itt volt az ideje mélyebbre ásni, amiben a legtöbb autós biztosítást nyélbe ütő, legnagyobb hazai alkuszcéget hívtuk segítségül.

Óriási különbségek

Megkértük a Netrisket, hogy az augusztusi szerződéskötéseikből küldjék el a Vezessnek a tíz népszerű és sokak által használt márka esetén a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) és casco éves átlagdíjakat külön a belső égésű motorral szerelt személyautókra (és kisteherautókra, együtt van meg nekik), valamint külön ugyanezen márkáknál, ugyanebben az időszakban a villanyautókra kötött díjakat. (A Suzuki egyelőre nem forgalmaz villanyautót, ott csak egy összeg szerepel.)

Mielőtt beledugtuk volna a fejünket, egy dologban biztosak voltunk: a Daciától a Mercedes-Benzig bármit nézünk majd, az adott márkán belül a villanyautók halmaza átlagéletkorban jóval ifjabb, mint a belső égésűek halmaza. Elvileg ebből az is következhetne, hogy a piaci áruk átlagosan magasabb, márpedig akkor a biztosítási díj…, de nem is folytatom. Már a saját tulajdonú autóknál megbicsaklott ez a gondolatmenet. Először az éves és átlagos kgfb díjak jönnek.

Márka Belső égésű motoros változatok

(kgfb éves átlagdíj, forint) Tisztán elektromos változatok

(kgfb éves átlagdíj, forint) Audi 77 858 81 511 BMW 81 417 64 247 Dacia 47 939 40 765 Ford 65 963 98 877 Mercedes-Benz 82 682 58 022 Nissan 57 287 60 274 Opel 61 029 60 953 Renault 65 884 52 138 Suzuki 46 773 – Volkswagen 64 688 59 060

Több elgondolkodtató számot látunk, kezdjük az érdekességek egy részének a felsorolását először csak a belső égésűeknél. Meghökkentő, hogy a Suzukiktól (amelyekből a legtöbb 1-2-3 éves fut idehaza) ennyivel drágábbak az átlagosan idősebb Opelek, Renault-k, Volkswagenek és Fordok. A legmagasabb népautós díjra is inkább a VW-t tippeltük volna.

Ennél persze meglepőbb, hogy a kilenc párosból mindössze háromnál drágább az elektromos változatok kgfb-je. Érdekes, hogy a villanyos Fordok éves kötelezője mennyire kiugróan magas, drágább mindhárom német prémium márka díjainál. Az is elgondolkodtató, hogy a Mercedesnél vagy a BMW-nél jóval többet kell fizetni a belső égésűek kgfb-jére, mint ugyanezen márkáknál az elektromosokra.

Látszólag eléggé összevissza összegeknek tűnnek ezek, és mivel nem ismerjük a sok-sok ezernyi szerződés részleteit, felelőtlenség lenne mélyebb elemzésbe mászni. Magyarázatul szolgálhatna, hogy augusztusban volt nagyobb flottákra kötés egyik vagy másik márkánál, de a Netrisk statisztikái jellemzően magánszemélyes szerződéskötéseken alapulnak. Az 50-100-200 autós céges biztosításkötések már nem rajtuk keresztül történnek, minél nagyobb egy vállalat, annál inkább van saját biztosító partnere, akivel egyéni megállapodás szerint egyéni díjat köt. Ez biztosan nem torzítja az adatokat, ahogy a csaco-nál a lopásos adatok sem: manapság már nincsenek ezres darabszámkülönbségek egyes márkák eltulajdonított modelljei között.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál és ennél a kilenc népszerű márkánál összességében tehát valóban nem igaz, hogy a biztosítási díj magasabb lenne az elektromos autóknál.

Itt az ideje áttérni a casco-ra, ahol teljesen átbillen az arány: a kilencből nyolc márkánál drágább a villanyautók biztosítása. Akár évi több százezer forinttal. Terjengenek ilyen-olyan hírek egyes márkák villanyautóiról, de azok a megbízhatatlanságról szólnak, itt és most az egészen extrém éves casco a hírértékű. A Fordoknál és a Nissanoknál is hatalmas az árkülönbség, a Volkswageneknél is húzós. Nézd meg:

Márka Belső égésű motoros változatok

(casco éves átlagdíj, forint) Tisztán elektromos változatok

(casco éves átlagdíj, forint) Audi 312 424 961 200 BMW 213 302 290 051 Dacia 106 063 109 737 Ford 160 801 365 496 Mercedes-Benz 302 392 265 720 Nissan 112 377 235 330 Opel 106 373 179 639 Renault 140 364 183 217 Suzuki 120 515 – Volkswagen 168 843 266 133

Mi lehet a komoly árkülönbség mögött? Egyértelműen az új technológia. Ma már nyilvánvalóan jobban értenek a villanyautókhoz a márkaszervizek, ám a tudás még nem általános, nem minden helyszínen áll rendelkezésre. Ahol pedig igen, ott a szervizek rezsióradíja is sokkal magasabb a villanyautókra vonatkozóan. Másrészt az akkumulátor költsége jelentős, ha az sérül egy esetleges balesetben, akkor nagy eséllyel gazdasági totálkáros lesz az autó. A biztosítók pedig beárazzák ezeket a költségeket.

Múlt héten írtuk meg, hogy miközben a kgfb éves átlagdíja 3 százalékkal emelkedett a Netrisknél 12 hónap alatt, addig a casco-é 20 százalékkal, de enélkül is magasak egy-egy nem prémium márka esetén az éves 260-360 ezer forintos összegek.

Tesla és BYD

Egy ideje már nem lengi körül a Teslát a prémium márkák sajátos varázsa, ha jól olvassuk Elon Musk kommunikációját (ami nem egyszerű feladat), már maga is tömeggyártónak láttatná a brand-jét, ezért mi sem a BMW/Mercedes/Audi áraihoz mérjük. Önmagukban is érdekesek.

Itt természetesen csak villanyautós éves átlagdíjak léteznek, viszont tudunk az idei mellett tavalyiakat is mutatni. Először a kgfb jön. Semmi extrém, kimondottan barátságos a 63 ezer forint, pláne mondjuk az elektromos Fordokéhoz képest. Érdekes inkább a jelentős drágulás. Ahogy megugrott a Teslák forgalomba helyezése, jelentősen emelkedett a kötelezőjük átlagos djía is.

2024 2023 Teslák éves, átlagos kgfb díja (forint) 63 786 40 863

A Teslák casco-ja viszont már egészen magas a látványos áresés ellenére. Úgy tűnik, itt van mozgástér és már van akkora halmaz az amerikai villanyautóké, hogy versenybe kezdtek értük a biztosítók. Talán ez lehet az árcsökkentés magyarázata, nem pedig az, hogy hirtelen rengeteg öreg Tesla jött be az országba. Éppen ellenkezőleg, az újak forgalomba helyezése lőtt ki a mögöttünk álló esztendőben.

2024 2023 Teslák éves, átlagos casco díja (forint) 369 674 611 588

Végül nézzük meg a BYD számait. Itt a legkevesebb az infónk, csak elektromos és csak 2024-es számok vannak a Netrisknek, viszont kötelezőre és casco-ra is.

Kgfb Casco BYD-k éves, átlagos biztosítási díja (forint, 2024 augusztusi kötés) 83 490 240 705

Habár vételárban versenyképesek a kínaiak, a biztosítási díjában már kevésbé. Egy BYD villanyautóra az átlagos díj a két biztosítást megkötve 324 195 forint per év, ami a BMW-k átlagdíja felett van.