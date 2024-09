2010 áprilisa. Meghívót kaptam egy 1860-ban alapított svájci luxusórabrand 150 éves szülinapi partijára. De hogy jön ez ide? Úgy, hogy a nagy múltú TAG Heuer egy tejfölös szájú startupot felkarolva promózta végig a szalonjait világszerte, és a pesti pezsgős koccintás előtt pár órára kölcsönadta a világsajtóba akkoriban be-bekerülő cégecske egzotikus termékét pár meghívottnak. Ez volt a Tesla Roadster.

Akkor vezettük maroknyian a tréleren érkezett, német rendszámos különlegességet, bő 3 másodperces gyorsulása maradandó élmény volt a 60 lóerős Swiftek hazájában. 2010 tavaszán szó szerint csak pár darab furcsa jármű volt „elektromos személyautó”-ként nyilvántartva Magyarországon, ebből a high-tech Lotus-átalakításból például még egy sem. A ma ismert, később terjedő modellek még nem léteztek: előttünk állt a később globális úttörővé vált Nissan Leaf nemzetközi bemutatója, később került a hazai szalonokba az iOn/i-Miev páros, és bő három évvel jártunk a Model S amerikai piacra kerülése előtt. Utóbbi még csak távoli ötlet volt, egy Elon Musk nevű dél-afrikai pasi pedig éppen fúrni kezdte a Tesla-alapítókat egyre vaskosabb tulajdonrész-vásárlásokkal.

Azóta közismerten és drámai mértékben átalakította a világ autóiparát a villanyosítás, 2023-ban immár közel 10 millió darab vadonatúj, tisztán elektromos személyautót értékesítettek a márkák világszerte. Mi a fejlett országok háta mögött kullogunk, de idén egy szimbolikus mérföldkövet nálunk is átlépett a hajtáslánc terjedése: elérte és meghaladta a villanyosok aránya a forgalomban lévő személyautó-állomány 1 százalékát 2024-ben. Egyet.

Szerénykének tűnik így leírva, számszerűen már kézzel foghatóbb mennyiség: 51 932 példányra került magyar rendszám az elmúlt 15 esztendőben, 2024 júliusának végéig.

A szimbolikus határ átlépése után a Datahouse segítségével megmutatjuk most, hogy milyen modellből és márkából mennyi létezik idehaza. Mivel az elmúlt években egyre erőteljesebb a növekedés, ennek számszerű megismertetése érdekében három időpont darabszámait közöljük az alábbi táblázatokban: a 2021 év végi állományt, a 2023 végit, valamint a 2024. júliusit.

Mivel a kopottas úthálózatunkra újonnan (hazai szalonokból) és használtan (nyugatról, tréleren érkezve) állnak forgalomba a villanyautók, cikkünk alján e két kategória 2024-es darabszámait is megmutatjuk, vagyis, hogy idén milyen elektromos autókat vett/vesz a magyar vásárló.

De előtte a modellek toplistája, amely az összdarabszámhoz képest meglehetősen sokszínű, aminek egyszerű a magyarázata. Most terjed a technológia, ezekben az években szélesedik látványosan a márkák kínálata. Összesen 142-féle elektromos modellt használunk idehaza, az 500 darabos határt mindössze 20 modell érte el tavaly év végén, a 200 példányos lépcsőfokot 40 különféle modell – ezeket mutatjuk meg most.

Márka, modell Forgalomban lévő autók száma Magyarországon, 2023. december 31-én 1. Nissan Leaf 5703 2. BMW i3 4958 3. Tesla Model 3 2572 4. Renault Zoe 2529 5. Kia e-Niro 1763 6. Volkswagen e-Golf 1639 7. Volkswagen e-Up 1592 8. Tesla Model Y 1583 9. Hyundai Ioniq 1543 10. Hyundai Kona Electric 1259 11. Dacia Spring 1031 12. Tesla Model S 972 13 Volkswagen ID.3 794 14. Fiat 500 711 15. Skoda Enyaq 547 16. Citroen C-Zero 533 17. Smart ForTwo 508 18. Mazda MX-30 487 19. BMW iX3 446 20. Peugeot iOn 424

Még első a Leaf, de nagyon jön fel az i3. Újonnan már egyik sem kapható, a bajor márka magyar nagyfőnöke szerinti legjobb BMW-től tavaly búcsúzott a brand, a Nissan pedig bagóért szórta szét a történelmi modellje maradékát nálunk. A Leaf terjedt el elsőként világszerte, nálunk taxiként is sok forgalomba állt mindkét generációjából, az idős példányok viszonylag olcsók (a leharcoltak kerülendők). Az i3 népszerűségét több okkal magyarázta a Vezessnek Halász Bertalan, a JóAutók vezérigazgatója: prémiummárka, dizájnos a kasznija, városban tökéletes a használhatósága, és remek az ár-érték aránya. Emellett a tulajdonosok szerint legendásan megbízható és jóval kevesebbet fogyaszt az új modelleknél.

Látványosan gyarapodik a BMW slágermodellje feletti ársávban a Tesla Model 3 és az Y, újonnan és használtan is sok áll forgalomba. A Zoe, az e-Golf és az e-Up már csak használtan jön be Nyugat-Európából, ahogy csökkennek az árak, valószínűleg a tőlük nagyobb hatótávú villanyos Nirók, Ioniqok és Konák növelhetik majd nagyobb arányban a mai darabszámukat.

Nagyon vegyes a társaság a toplista 11. és 20. helye között, néhány kifutott modell (C-Zero/iOn páros, ForTwo és a Model S is ide sorolható) mellett új és Európa-szerte terjedő személyautók alkotják a mezőnyt (Spring, ID.3, iX3).

A márkák toplistája

A szürkeimportban ezrével behordott használt példányoknak köszönheti első helyét szűk – gyakorlatilag kétmodelles – kínálata ellenére a Tesla, amiben a kései szalonnyitás is benne van. Ugyan az i3-asok nagyja sem újonnan került forgalomba Magyarországon, a sokmodelles BMW autóiból arányait tekintve jóval többet értékesítettek újonnan nálunk.

Márka Forgalomban lévő autók száma Magyarországon, 2023. december 31-én 1. Tesla 8016 2. BMW 7568 3. Nissan 6780 4. Volkswagen 5200 5. Hyundai 4352 6. Renault 3045 7. Kia 2815 8. Mercedes-Benz 1669 9. Dacia 1043 10. Fiat 812

A Volkswagen és a két dél-koreai márka is nagyon kedvelt, utóbbiak korán és versenyképes autókkal kezdték ellepni az európai piacot. Jó időben és elsőre elfogadható kisautóval indult a villanyosok versenyében a Renault is, ám a Zoét nem követte gyorsan egy kedvező árú, tőle még jobb modell, csak mostanában vannak ilyenjei a francia márkának. Helyette a Springgel rúgta be az ajtót a cégcsoport, a Dacia top 10-es helyét ennek az egy, olcsó modellnek köszönheti.

Éppen ellenkező a helyzet a Mercedesnél, amely talán a legszélesebb elektromos modellkínálatot tudja felmutatni, ám az árazásuk miatt egyik sem lett igazán húzótermék. Viszont az EQA-tól az EQS-ig mindenből látható mennyiséget vásárolnak a tehetősebb magánszemélyek és a jól menő cégek.

Milyen villanyautókat veszünk 2024-ben?

Az év első hét hónapjában 5235 darab új elektromosra került magyar rendszám, listájukat megkérdőjelezhetetlenül uralja a Tesla, övé az első két hely. Az év legkomolyabb sikersztoriját mégis a svéd–kínai Volvo EX30 írja, amelynek kiváló árazása az EU éppen futó cégautó-vásárlási támogatásával párban igazán jó kis vételnek mutatja a dizájnos SUV-ot. Meglátjuk, meddig tart a lendület, az egész éves értékesítési listán akár meg is előzheti a Model 3-at.

Soha vissza nem térő akcióval adott túl maradék készletén a Nissan idén. Szintén az árazásuknak köszönhetik a jó pozícióikat a kínai BYD termékei, nem a megbízhatóságuknak, mert arról egyszerűen nem léteznek komolyan vehető információk.

Márka, modell Újonnan forgalomba helyezett személyautók

száma, 2024. január–július 1. Tesla Model Y 834 2. Tesla Model 3 484 3. Volvo EX30 441 4. Nissan Leaf 375 5. BYD Atto 3 295 6. Hyundai Kona Electric 227 7. BYD Seal 180 8. BYD Dolphin 171 9. BMW i4 111 10. BMW iX3 104

Összesen 5515 használt villanyautó érkezett az országba 2024 első hét hónapjában, vagyis az uniós újautó-vásárlási támogatás ellenére több, mint amennyi újonnan forgalomba állt ebben az időszakban. A darabszám szerinti sort az i3 vezeti a Model 3 előtt, a népszerű modellek között nincs nagy meglepetés.

Márka, modell Használtan forgalomba helyezett személyautók

száma, 2024. január–július 1. BMW i3 2. Tesla Model 3 3. Hyundai Kona Electric 4. Nissan Leaf 5. Tesla Model Y 6. Renault Zoe 7. Dacia Spring 8. Hyundai Ioniq 9. Volkswagen e-Golf 10. Tesla Model S

A kedvelt és nyugatról használtan behozott modellek top 20-as listáján egyetlen kínai márka sincs, a közülük legelőrébb lévő MG ZS-t olyan méregdrága személyautók is megelőzik darabszámban, mint a BMW iX és a Porsche Taycan 38-38 példánnyal a lista 22-23-ik helyén.