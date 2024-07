12-14 millió forint között járt a Nissan Leaf különféle felszereltségű és akkumulátorú változatainak a hivatalos listaára az év elején, amelyből 4 és 6 milliót elengedett az importőr egy extrém márkaakció keretében. Az így már csak 7,95 és 8,35 millió forintért kínált legolcsóbb Leafek árából aztán lejött 2,8 millió forint az uniós vásárlási támogatással február 5-től, ráadásul a céges vásárlók visszaigényelték a 27 százalékos áfát.

Így jutottak a startvonalra elsők között felállók 3,5 és 4,5 millió forint között egy vadonatúj és kiforrott elektromos autóhoz 2024 februárjának Magyarországán. A hírek szerint 1,5 nap alatt elfogyott a teljes hazai készlet, több mint 300 darab autó.

Minden idők legjobb hazai újautó-vásárlási lehetősége természetesen valamennyire torzítja az elektromos autók piacának első féléves statisztikáit, de mások is akciózzák a villanyautókat a jó ideje az Európa-szerte langyos kereslet miatt, másrészt az uniós ingyenpénzt is igénybe lehet venni a többi márka termékére is. Vagyis sokkal jobban néznek ki mostanában az alapból drága villanyautók árai.

Ebben a környezetben összesen 4653 darab új elektromos állt forgalomba az év első felében idehaza, amely 59,51 százalékos emelkedés – derül ki a Datahouse által a Vezess részére összeállított adatsorokból. A százalékosan jelentős ugrás az összképet nézve még mindig sovány: ez a mennyiség mindössze csak 7,4 százaléka az újonnan forgalomba állt összes új személyautónak 2024 első felében.

A top 20 márka – már második egy kínai

Nagyon elhúzott riválisaitól a Tesla ebben a félévben, és immár egy kínai márka, a BYD követi a második helyen. Mint az alábbi történet is mutatja, manapság már nem csak az olcsóságra hajtók, hanem egykori early birdök, régóta villanyautózók is vesznek kínait.

Most tavasszal egy 83 éves úr nyűgözte le a Duna Autó értékesítőit a Zay utcában a legújabb elektromos modellek műszaki paramétereinek az ismeretével. „Immár a sorban harmadik villanyautója vásárlására készült két Nissan Leaf után, és mi próbáltuk a figyelmébe ajánlani az egyik prémium márkánk modelljét, mire magabiztosan közölte, hogy az túl sokat fogyaszt. Végül egy vadonatúj BYD Dolphint vásárolt magának” – meséli a Vezessnek Puskás Kata Szidónia, a Duna Autó marketingvezetője.

Nem panaszkodhat az érintett prémium márka sem, ugyanis a valaha volt legjobb saját eredményeként harmadik helyen zárt a Volvo a márkák között, az egyébként rendkívül népszerű EX-30 értékesítési számai pedig megelőzik az összes kínai modellét. Ez a három márka áll a villanyautók magyarországi dobogóján.

Márka Forgalomba helyezett új

elektromos autók száma 2024 első felében (darab) Változás 2023 első feléhez

képest (százalék) 1. Tesla 1287 83,86 2. BYD 515 nem forgalmazták 3. Volvo 432 260 4. Nissan 406 638,18 5. Hyundai 344 391,43 6. BMW 340 0,59 7. Mercedes 237 13,4 8. Volkswagen 171 -31,87 9. MG 149 210,42 10. Kia 119 -52,21

Az első tízben három német márka mellett 2,5 kínai (félig kínainak a Volvót vesszük), két dél-koreai, egy-egy amerikai és japán márka szerepel. Más megközelítésben pedig három prémium márka úgy, hogy a patinás német trióból a hatodik és hetedik BMW és Mercedes mellől hiányzik az Audi, amely csak tizenharmadik a listán.

A top 20 második felében a Skoda eredményét leszámítva száz alatti darabszámok, valamint a belső égésű motorral szerelt személyautók magyarországi piacán ezeknél a pozícióknál erősebb márkák sorakoznak, mint a Toyota, a Ford, vagy az Opel.

Márka Forgalomba helyezett új

elektromos autók száma 2024 első felében (darab) Változás 2023 első feléhez

képest (százalék) 11. Skoda 101 23,17 12. Honda 85 2733,33 13. Audi 76 -16,48 14. Ford 57 -25 15. Opel 52 -49,02 16. Fiat 48 -2,04 17. Cupra 47 42,42 18. Toyota 35 -35,19 19. Mini 27 -54,24 20. Renault 24 -46,67

Elgondolkodtató, hogy miért nincs 2024 első felében legalább 2-3 versenyképes villanyautója annak a Renault-nak, amely a Zoéval az egyik első komoly szereplője volt az európai villanyautó-piacnak 2013-tól. Akkor mutatták be az első nagy sorozatban gyártott Teslát is – és hová jutott azóta a picike márka, és hová a nagy.

A top 20 modell – két Tesla elöl

Ráadásul a drágább Model Y-ból kelt el több, százalékosan meglehetősen nagy különbséggel. Ennek egyik lehetséges oka, hogy a Tesla – gyakran hivatalos magyarázat nélküli – és újabban egyre gyakoribb árcsökkentései miatt annyira leszűkült az árkülönbség a SUV és a szedán között, hogy a némi ártöbblet ellenére a szabadidő-autó a kapósabb. Cikkünk írásakor 17,05 millió forint vs. 17,89 millió.

A Tesla első két helye hathavi adat, ami úgy jött ki, hogy a félév végét már egyáltalán nem ők uralták. Májusban és júniusban elverte mindkét amerikai modellt a svéd-kínai Volvo EX-30, amelynek jelenleg 15,13 millió forint az induló ára. Mivel 69 kWh-s az akkumulátorának a kapacitása, erre már 4 millió forint támogatás is megpályázható, úgy tűnik, sokan remek vételnek tartják a Leaftől sokkal modernebb és nagyobb hatótávú, ráadásul high-tech dizájnba öltöztetett SUV-t.

Modell Forgalomba helyezett új

elektromos autók száma 2024 első felében (darab) Változás 2023 első feléhez

képest (százalék) 1. Tesla Model Y 798 61,87 2. Tesla Model 3 462 173,37 3. Nissan Leaf 375 681,25 4. Volvo EX30 370 – 5. BYD Atto3 254 – 6. Hyundai Kona 185 400 7. BYD Seal 130 – 8. BYD Dolphin 128 – 9. Skoda Enyiaq 101 23,7 10. BMW i4 97 27,63

Tudjuk, hogy a csapból is a kínai márkák nyomulása folyik, és azzal is tisztában vagyunk, hogy a 4,2 milliós hazai személyautó-állományhoz képest vihar egy pohárban az új elektromosok piacán zajló verseny a vásárlókért, de mégis tény: az újonnan forgalomba állt villanyautók tízes élmezőnyében immár három BYD modell szerepel.

A top 20-as lista második felében már egészen alacsony mennyiségekről beszélünk (57-től 95 darabig), emiatt itt egy-egy magyar szinten is csak enyhén közepes flottavásárlás sokat változtathat a helyezéseken.

Modell Forgalomba helyezett új

elektromos autók száma 2024 első felében (darab) Változás 2023 első feléhez

képest (százalék) 11. BMW iX3 95 – 12-13. Mercedes EQE 82 49,09 12-13. Honda E-NY1 82 – 14. Hyundai Ioniq 6 81 8000 15. Volkswagen ID.3 79 -10,23 16. Hyundai Ioniq 5 78 143,75 17. Kia Niro 71 -54,78 18. MG4 64 33,33 19. Mercedes EQA 58 114,81 20. Audi Q4 57 -9,52

A legnagyobb számban forgalomba állt 20 villanyautó hazáját nézve (bár ez manapság már nem mindig egyértelmű) német márkák autóiból van a legtöbb a listán, összesen hat. Ebből három a nagynevű prémiumgyártók terméke, ezek mindegyikének – BMW, Mercedes, Audi – sokkal szélesebb és több darabból áll az elektromos kínálata, mint például a Teslának.

Ilyenkor szokás leírni, hogy „így sem képesek versenyezni vele”, de a Tesla globális értékesítéseinek a 99 százalékát adó két húzómodelljének és német prémiumoknak más az árszintje. A Tesla 17,05 és 17,89 millió forintos áraival szemben a két legolcsóbb elektromos BMW listaára 18,54 és 24,55 millió forint, míg a Mercedes legolcsóbb villanyosai 22,7 és 23,7 milliós listaárról indulnak. Mínusz aktuális akciók és ingyenmilliós vásárlási támogatások.