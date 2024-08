Ha hétfőtől a nyári szabadságok, iskolaszünet miatt amúgy lazább időszakban neked is sokkal több ideig tartott bejutni a munkahelyedre, akkor eláruljuk, hogy hol keresd a bajt. Gondolnád, hogy nagy eséllyel a pesti rakpart egy rövid szakaszának teljes, közel egy hónapig tartó lezárása lehet az oka a késésnek? Megnéztük mennyi autó közlekedett eddig a rakparton, és hogy ezek hol kereshetnek most alternatív útvonalakat.

Lezárás, vagy megnyitás?

A városvezetés és a BKK is előszeretettel kommunikálja úgy a rakpart lezárását, hogy az valójában megnyitás. Furcsa logika ez, hiszen a rakparton a járműforgalom számára épített aszfalt út található, amin normális esetben járművek közlekednek, nem pedig piknikhelyszín. Hiszen ez a legrövidebb, leggyorsabb út, ha a város északi végéről menne valaki a délire, vagy éppen fordítva. Ha valamiért nem engednek oda autókat, motorokat, stb. akkor az lezárás, nem pedig megnyitás.

Elvették az autósoktól a rakpartot, megnéztük, mi lett vele 1 /26 A rakpart a legrövidebb út Budapest északi és déli oldala között A rakpart a legrövidebb út Budapest északi és déli oldala között Fotó megosztása: 2 /26 2264 autó halad itt el egy óra alatt 2264 autó halad itt el egy óra alatt Fotó megosztása: 3 /26 Lezárás előtti táv és idő Lezárás előtti táv és idő Fotó megosztása: 5 /26 Lezárás utáni táv és idő Lezárás utáni táv és idő Fotó megosztása: 6 /26 A Waze sokkal pesszimistább a Google Maps-nél, ha a rakparton kell haladni A Waze sokkal pesszimistább a Google Maps-nél, ha a rakparton kell haladni Fotó megosztása: 7 /26 Alternatív útvonalak rakpart nélküli Budapestre Alternatív útvonalak rakpart nélküli Budapestre Fotó megosztása: 9 /26 A Tungsramtól áll a kocsisor a lezárt rakpart miatt A Tungsramtól áll a kocsisor a lezárt rakpart miatt Fotó megosztása: 10 /26 A rakpart lezárás első napján, már a Váci út is úgy beállt, mintha nem nyár közepe lenne A rakpart lezárás első napján, már a Váci út is úgy beállt, mintha nem nyár közepe lenne Fotó megosztása: 11 /26 Hétfőn azzal szembesültek az autósok, hogy valaki intézett nekik egy kiadós késést Hétfőn azzal szembesültek az autósok, hogy valaki intézett nekik egy kiadós késést Fotó megosztása: 13 /26 Csúcsforgalomban a rakpart Csúcsforgalomban a rakpart Fotó megosztása: 14 /26 Ez a déli végpont Ez a déli végpont Fotó megosztása: 15 /26 Északról közelítve a Parlamentnél áll meg reménytelenül a forgalom. Volt, aki inkább megfordult, minthogy a dugóban szomorodjon meg. Északról közelítve a Parlamentnél áll meg reménytelenül a forgalom. Volt, aki inkább megfordult, minthogy a dugóban szomorodjon meg. Fotó megosztása: 17 /26 Simán kezdődhetne a csúcsforgalom után a buliidő. Bár naponta ennyi széket, asztalt beszedni, biztos megerőltető lenne Simán kezdődhetne a csúcsforgalom után a buliidő. Bár naponta ennyi széket, asztalt beszedni, biztos megerőltető lenne Fotó megosztása: 18 /26 Itt békeidőben óránkét 2264 autó ment el. Ezek most a lakóházak között rostokolnak. Itt békeidőben óránkét 2264 autó ment el. Ezek most a lakóházak között rostokolnak. Fotó megosztása: 19 /26 2264 autó helyett 34 ember egy óra alatt 2264 autó helyett 34 ember egy óra alatt Fotó megosztása: 21 /26 Rakpart lezárva! Rakpart lezárva! Fotó megosztása: 22 /26 Fotó megosztása: 23 /26 Furcsának kell lenni ahhoz, hogy valaki itt kívánjon sétálni Furcsának kell lenni ahhoz, hogy valaki itt kívánjon sétálni Fotó megosztása: 25 /26 Haverok buli, lézengő tömeg. Oh, wait! Haverok buli, lézengő tömeg. Oh, wait! Fotó megosztása: 26 /26 Rakpart lezárva! Hello, oldd meg, ahogy tudod! Rakpart lezárva! Hello, oldd meg, ahogy tudod! Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Játék a szavakkal

A reptérre vezető út lezárásakor sem azt halljuk, hogy megnyitották a gyorsforgalmi utat Putyin/Erdogan/a római pápa előtt, hanem azt, hogy lezárták. De az Orczy-parkkal kapcsolatban is furcsa lett volna azt olvasni, hogy hurrá, megnyitották az extrémsportolók előtt. Így inkább az volt hír, hogy hetekre kizárták onnan azokat az átlagembereket, akik amúgy oda szoktak járni. Szóval bármennyire is jobban hangzana a megnyitás, a rakpartot bizony lezárják az azt rendszeresen használó tömegek elől, az elenyésző kisebbség kedvéért.

Mi veszett el?

Bár az egész rakpartot – ami ebben az esetben a Margit hídtól a Fővám térig tartó részt jelenti – tavasztól őszig csak hétvégente zárják le, de akad egy szakasz, amit most egy hónapra teljesen kivontak a forgalomból.

Hétközben a Lánchídnál lévő felhajtónál terelik fel az autósort a jóval kisebb áteresztőképességű Apáczai Csere János utcába, ha északról érkezik valaki és nagyjából az Erzsébet híd után lehet visszatérni a rakpartra. Délről viszont már nem sokkal a Szabadság híd után kezdődik a lezárás és a Lánchídig tart.

Autóforgalom vagy Duna parti piknik?

A rakpart, mint a város egyik legrövidebb és leggyorsabb autózható közúti kapcsolata az északi és déli rész között hétvégi teljes lezárása is okoz gondot, elég az ilyenkor járhatatlanná váló Vámház körútra, Kálvin térre gondolni.

De az, hogy munkanapokon is kiszakítják a közlekedés vérkeringéséből, még nagyobb baj. Vajon mennyien használják hétköznap a lezárás előtt, és után? Hány autós esik el a gyors, fájdalomentes közlekedés lehetőségétől, és hány gyalogos, biciklis örül a hétköznapi lezárásnak.

Számoljunk!

Hogy ez kiderüljön a lezárás előtti utolsó munkanapon megszámoltuk az autókat, majd a lezárás után ugyanabban az időben, ugyanott azt is, hogy hányan téblábolnak az autók helyén. Csütörtökön 2264 darab jármű haladt el egy óra alatt a Pesti alsó rakpart azon szakaszán, ahol hétfőn, ugyanabban az időben a már lezárt úttesten mindössze 34-en jártak.

Egész pontosan 6 futó, 4 rolleres, 15 gyalogos, 10 biciklis – ebből 2 Bubi-val – népesítette be a rakpartot. (Rajtuk kívül 2 teherautó, 2 áruszállító furgon, 1 autó és 2 motor keveredett le még valahogy a lezárt részre)

Hová tűntek az autók?

Mielőtt nagyon megörülnénk, hogy hurrá, 2264 autóval kevesebb közlekedett a városban, legyünk vele tisztában, hogy ezek az autósok nem tűntek el, hanem más útvonalon próbálnak eljutni a céljukig. 2264 darab autó, ha csak darabonként 4,5 méterrel számolunk, az akkor bő 10 kilométeres kocsisort jelent, egy minimális követési távolsággal együtt pedig úgy 15 kilométernyit. Óránként ennyit kellene felszippantani a környező utcáknak.

És ezek az autók a lezárás után a környező utcákon, a lakóházak ablakai alatt araszolnak, fékeznek, gyorsítanak, várakoznak a lámpáknál, jóval nagyobb környezeti terhelést okozva, mintha békében haladhatnának a rakparton.

Merre kerüljünk?

A BKK szerint amúgy a Pesti alsó rakpartot legegyszerűbben a Hungária-körgyűrűn lehet elkerülni, a belvárosban gépjárművel közlekedőknek pedig a Kiskörút, illetve a budai alsó rakpart használatát javasolják. A Hungáriás kerülést felejtsük azonnal el, bár végülis Törökországon keresztül is el lehet jutni Párizsba, csak ugye kinek van erre ideje. Az eredeti nem egész 7 km helyett ez 12 kilométeres utat jelentene és nyilván időben is hosszabb.

A Göncz Árpád városközpont és a Bálna közötti úton így inkább a Waze-zel, illetve a Google Maps-szal terveztettünk alternatív utakat. Már az ajánlott útvonalak is nagyon különbözőek voltak, de a várható többletidőt mindegyik jelezte előre.

Mekkora a különbség valójában?

Az egyik utolsó munkanap, még egész nap használható rakparttal a múlt csütörtök – július 25. – volt. Ekkor a reggeli csúcsidőben a Bálna és a Göncz Árpád városközpont közötti útvonalat autóztuk le, közben mérve az időt. Aztán a lezárást követően hétfőn is mentünk egy kört, és megnéztük, mennyivel tart tovább ugyanaz az út. Nyilván csak az út két vége volt azonos a lezárás miatt.

A valóságban a reggeli csúcsban délről északfelé 13 perc 20 másodperc volt az út járható rakpart mellett, a másik irányba pedig 24 perc 40 mp. Ugyanez a lezárás után 29 perc 7 mp és 29 perc 45 mp a másik irányba. Látható, hogy a délről észak felé tartók bukják a legnagyobbat, nekik több, mit duplájára nőtt a menetidő, de a másik irányból érkezőknek is 20 százalék körüli plusz idővel kell számolniuk naponta.

Emellett persze a belsőbb utakra kényszerült járművek máshol is növelik a forgalmat, de azt már nehezebb feladat lenne megmérni, hogy ezek pontosan hol és mennyivel dagasztják nagyobbra a dugókat. Így csak azok beszámolóira támaszkodhatunk, akik a hét elején reggel érezhetően megnövekedett menetidőre panaszkodtak.

Emellett persze a szokásos autós csapdák is működnek, például az Üllői útról jobbra kanyaródás is egy rémálom a pollerekkel leválasztott biciklisáv miatt, de a Soroksári út is egy szakaszon egysávossá szűkül. Aztán a budai rakpart egy része is odalesz, ha beindul az idei Sziget fesztivál. Itt augusztus 5. és 13. között naponta 13 órától hajnali 3 óráig időszakos lezárásra kell majd számítani a Mozaik utca és a Margit híd közötti szakaszon.

Van megoldás?

Tagadhatatlan, hogy valamit lezárni, elrontani sokkal könnyebb, mint úgy megcsinálni, hogy mindenkinek jó legyen. A rakpart olyan jellegű átalakítására, ahol a kecske is jóllakik és a káposzta is megmarad, már öt évvel ezelőtt is láttunk példát.

Igaz, az alagútba vezetett járműforgalom és a folyókapcsolatot kapó sétálórész nem a legolcsóbb megoldás, de valószínűleg ez lenne mindenkinek – közlekedőknek és sétálóknak – a legjobb. Nem lenne még élhetetlenebb a város közlekedése, de azok is boldogok lehetnének, akik örömöt lelnek abban, ha parkok helyett lezárt autóúton sétálhatnak.

De ha nem megyünk ennyire messzire, hanem mondjuk csak akkor zárnák le a rakpartot, amikor már lement a reggeli, délutáni csúcsforgalom és már gyalogosként is élmény a rakparton bóklászni – mert mondjuk nem egy árnyéktalan placcon kell a 60 fokos aszfalton menetelni – talán az is életszerűbb lenne.

Délután 6-7 körül már vége a budapesti forgalmi káosznak, ekkor kezdődhetne a lezárás, ha már valamiért ez ennyire fontos. Mert láthatóan a gyalogosok se hülyék, láthatóan napközben eszük ágában sincs a rakparton piknikezni.