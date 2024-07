Egy autó lehet szimbólum, üzenetet közvetítő médium, ahogy azt Uri Geller kedvenc Cadillac-je is mutatja, amire 5000 darab evőeszközt pakoltak fel. A múlt híreit újrafésülő rovatunkban ez a 30 éves tétel, de felidézünk egy érdekes balesetveszélyes helyzetet a francia autópályán, valamint kitekintűnk a hazai villanyautó-gyártás egyik első próbálkozására.

1994 – A parafenomén kanalas autója

Uri Geller, aki a rejtélyes kanálhajlítgatással és órák megállításával bűvölte el világszerte nézőközönségét, a művészethez is kedvet kapott. Eljátszotta a főszerepet a róla szóló filmben, Ken Russel brit rendező alkotásában, kedvenc Cadillac-jéből pedig műtárgyat varázsolt: 5000 meghajlított evőeszközzel díszítette fel.

Azt vallja, hogy az autó a béke jelképe, különösen a nyugtalan Közel Keleten. A béke feliratot több nyelven, arabul és héberül is rávésték a díszítményekre.

„Egyik reggel ébredéskor vízióm támadt, azt láttam, hogy meghajlított kanalakkal és villákkal lyukasztották át a kocsimat – mondta a Reuter tudósítójának a 48 éves parafenomén, aki most Nagy-Britanniában él.

„Békét akarunk hirdetni, és ezt csak oly módon tehetjük, ha összehozzuk az arabokat és a zsidókat”. A mű közös erőfeszítés gyümölcse. Az evőeszközök 20 százalékát Uri Geller hajlította meg mentális energiával, a többit egy 31 éves izraeli művész, Ari Pines kézzel munkálta meg.

Hat hónapig tartott amíg valamennyit felerősített a fényes, fekete autóra. Néhány kanálból vallási jelképeket formált: Dávid-csillagot, mohamedán félholdat, keresztet és Buddhát. Történetük is van a kanalak egy részének.

Vannak köztük olyanok, amelyek Einsteiné, Salvador Dalié, Muhammed Ali bokszolóé voltak és ezer evőeszközt brit iskolásgyerekek gyűjtöttek össze. Egy 500 éves tibeti kanál is díszeleg az autón. Kabalaként antik kristálygömb függ benne.

Nagy-Britanniából hajóval szállították át Izraelbe, és a jeruzsálemi Izrael múzeum udvarában állították ki a kocsit abból az alkalomból, hogy itt mutatták be először az Uri Geller életéről szóló, Mindbender (Elmehajlító) című filmet.

A Tel-Avivban szegénysorban nevelkedett parafenomén 1976-ban frissen aratott nemzetközi sikereinek jelképeként vásárolta ezt az autót. Miután más múzeumokban is kiállították, végül aukcióra bocsátja Cadillac-jét és a pénzt jótékonyságra szánja. Azt szeretné, ha zsidó és arab gyermekek egyaránt segítségben részesülnének.

2004 – Megbokrosodott Renault a autópályán

Előzés közben bekattant egy Reanult-tulajdonos gépkocsijának elektronikája, az autó egy órát vágtatott 190 km/óra sebességgel a franciaországi A71-es autópályán, mire a sofőrnek sikerült megfékezni a megvadult járművet. A hátborzongató kalandról a peches vezető, Hicham Dequiedt számolt be a Le Berry Républicain húsz évvel ezelőtt.

Előadása szerint az őrület akkor kapta el Renault Vel Satis típusú gépkocsiját, amikor a Bourges és Clermont-Ferrand közötti pályán előzött egy kamiont. A 130 km/óra utazósebességre beállított szabályozó elektronika ekkor valamiért 90 km/órára gyorsította a kocsit, s abból aztán már nem is engedett.

A 29 éves férfi mindent megpróbált, de semmi sem hűtötte le négykerekűje vágtázó kedvét. Rémületében a csendőrségtől kért segítséget mobilján, azok üldözőbe is vették a fékevesztett Reanult-t, és a vezetőülésen tehetetlenül kapaszkodó férfinak jobbnál jobb tanácsokat adtak.

Végül a szerencsétlen sofőrnek sikerült mégis leállítani a motort – azóta sem tudja, hogyan -, majd erős fékezéssel fokozatosan leállította kocsiját.

Ekkor 20 kilométerre volt a combronde-i autópálya sorompós kapusorától. A csendőrök addigra már riadóztatták az ellenőrző pontot, az ellenőrök rohanvást hagyták el fülkéiket, a várakozó gépkocsisort leparancsolták az út szélére, a sorompókat felvonták…. csak az égiek a megmondhatói, mitől juhászodott meg a kocsi.

Egy biztos: a Reanult-nál egyelőre halvány elképzelés sincs a példátlan üzemzavar okáról. Louis Schweitzer vezérigazgató tamáskodva jegyezte meg, hogy a leírtak alapján „igen valószínűtlen incidens” esete forog fenn, de mindent megtesznek, hogy felderítsék a halmozott elektronikus zavar forrását. A gépkocsit haladéktalanul a Renault központjába szállították alapos elemzésre.

2014 – A magyar autó újra éled

Győr, 2014. május 22., csütörtök (MTI) – Utcai közlekedésre alkalmas, kétszemélyes elektromos autó prototípusát mutatták be csütörtökön a győri Széchenyi István Egyetemen.

A 340 kilogrammos jármű jelenleg ötven kilométert tud megtenni akkumulátorával, de hatvankilónyi újabb telep beszerelésével ez a táv a négyszeresére nyújtható. Czeglédi Dávid vezető fejlesztő az eseményen elmondta: az egyetem nevére utalva SZElectrának elnevezett, egyéves munkával elkészített autó karosszériája saját fejlesztésű, tervezésű, és a gyártás legfőbb elemeit is kapun belül végezték. A kocsit a jövőben az egyetem használja majd.

A másfél méter széles, két méternél valamivel hosszabb, méretében mopedautóra hasonlító jármű alkalmas környezettudatos városi közlekedésre. Fogyasztása benzinüzemre átszámítva száz kilométerenként valamivel egy liter alatt van – jegyezte meg a szakember.

Mint elmondta, nem cél, hogy partnert találjanak sorozatgyártáshoz, a modell feladata, hogy teszteljék rajta a maguk kialakította hajtásláncokat.

A SZElectra különlegességeként említette, hogy bármilyen, külső partner által fejlesztett részegység tesztelhető benne. Hozzátette: ha az egész modellt nem is, de egyes részleteit, megoldásait hasznosíthatja a járműipar.

Az autó árával kapcsolatos kérdésre közölte, hogy a fejlesztés több tízmillió forintba került, amit uniós pályázatból finanszíroztak, de egy esetleges szériagyártás költségei ennél jelentősen alacsonyabbak lennének.

Az eseményen elhangzott: a Széchenyi István Egyetem és konzorciumi partnerei, a Kecskeméti Főiskola és az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 870 millió forintnyi uniós és magyar

kormányzati forrást nyertek el a járműdinamika és -irányítás, a szimuláció és optimalizáció, valamint az elektromos és hibrid járművek hajtásláncának területén végzett kutatásokhoz, ezek eleme volt a SZElectra kifejlesztése.

