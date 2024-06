Újra és újra meglep, hogy mekkora önbizalommal, bátorsággal és kreativitással bontakozik ki a Seatból alig hat éve kivált félprémium-sport márka, a Cupra. Bámulatos, ahogy a Volkswagen Csoporttól készen kapott, millió-egy másik modellel azonos műszaki alapokra újra és újra sikerül egyedi, izgalmas, kívánatos, mindennapi, mégis különleges autókat építeni. Felspécizett kis Seat, semmiből érkező új modell, nem túl meggyőzően piacra lépő villanyautó – a Cuprának mintha mindegy lenne, mi a feladat, a végeredmény újra és újra meggyőző. Most épp az volt a küldetés, hogy frissítsék fel jó alaposan a Leon ötajtós és kombi verzióját, valamint a Formentort, és megint jól sikerült.

A markánsan átrajzolt orrú, gyönyörű zárófényekkel díszített új Cuprákról Szörényi Andris kollégánk már pár héttel ezelőtt elárulhatta a technikai részleteket és az új dizájn mögött meghúzódó filozófiát a statikus bemutató után. A dinamikus menetpróba már csak arról szólt, hogy néznek ki a valós forgalomban és főleg hogy mennek ezek az autók. Az új Leont és Formentort Barcelona feletti hegyi utakon próbálhattuk ki.

333 lóerő a Cupra Formentorban és a Leonban – melyik a jobb? 1 /64 Cupra Formentor: tágas, kényelmes kompakt crossover, félprémium beltérrel, szélsőségesen sportos külső-belső kiegészítőkkel az extralistán Cupra Formentor: tágas, kényelmes kompakt crossover, félprémium beltérrel, szélsőségesen sportos külső-belső kiegészítőkkel az extralistán Fotó megosztása: 2 /64 A front és a far átalakítása ezen a faceliften több, mint egy megúszós, kötelező frissítés A front és a far átalakítása ezen a faceliften több, mint egy megúszós, kötelező frissítés Fotó megosztása: 3 /64 Cupra Formentor, 2024. Méretek: 4450x1839x1511 mm Cupra Formentor, 2024. Méretek: 4450x1839x1511 mm Fotó megosztása: 5 /64 Tengelytáv: 2680 mm Tengelytáv: 2680 mm Fotó megosztása: 6 /64 Saját tömeg: 1626 kg a kétliteres benzinesnél, 1701 a plug-in hibridnél Saját tömeg: 1626 kg a kétliteres benzinesnél, 1701 a plug-in hibridnél Fotó megosztása: 7 /64 A konnektoros hibrid is látványos kipufogóvégekkel büszkélkedhet A konnektoros hibrid is látványos kipufogóvégekkel büszkélkedhet Fotó megosztása: 9 /64 Gyönyörű az új zárófény Gyönyörű az új zárófény Fotó megosztása: 10 /64 A menetjelző fényeket háromszögek alkotják A menetjelző fényeket háromszögek alkotják Fotó megosztása: 11 /64 A vörösben izzó embléma remekül illik a latinos lelkű sportmárkához A vörösben izzó embléma remekül illik a latinos lelkű sportmárkához Fotó megosztása: 13 /64 Minden felnitípus rendelhető bronzos betétekkel is Minden felnitípus rendelhető bronzos betétekkel is Fotó megosztása: 14 /64 A Formentort is utolérte a legújabb szabadidőautós bolondság: a legszélső pontokra fényesre lakkozott rátétek kerülnek A Formentort is utolérte a legújabb szabadidőautós bolondság: a legszélső pontokra fényesre lakkozott rátétek kerülnek Fotó megosztása: 15 /64 A hagyományos hűtőrács a közepén ülő emblémával eltűnt, helyette cápás orr került a kocsira, keskeny hűtőnyílásokkal A hagyományos hűtőrács a közepén ülő emblémával eltűnt, helyette cápás orr került a kocsira, keskeny hűtőnyílásokkal Fotó megosztása: 17 /64 A plug-in hibrid változat nettó 19,7 kWh-s akkuja reálisan is adhat 100 km hatótávot vegyes üzemben A plug-in hibrid változat nettó 19,7 kWh-s akkuja reálisan is adhat 100 km hatótávot vegyes üzemben Fotó megosztása: 18 /64 Az akku egyenáramú gyorstöltést is fel tud venni, 50 kW teljesítményig Az akku egyenáramú gyorstöltést is fel tud venni, 50 kW teljesítményig Fotó megosztása: 19 /64 Zsúfolt a plug-in Cuprák motortere Zsúfolt a plug-in Cuprák motortere Fotó megosztása: 21 /64 Az új, 12,9 coll képátlójú kijelző szinte leuralja a műszerfalat Az új, 12,9 coll képátlójú kijelző szinte leuralja a műszerfalat Fotó megosztása: 22 /64 A kijelzők képminősége jó, a fényerő napsütésben is kiváló A kijelzők képminősége jó, a fényerő napsütésben is kiváló Fotó megosztása: 23 /64 A klímakezelés az átlagosnál jobb az érintésérzékeny hőfok-állító csúszkákkal és a képernyő alján fixen kihelyezett kezelőfelülettel A klímakezelés az átlagosnál jobb az érintésérzékeny hőfok-állító csúszkákkal és a képernyő alján fixen kihelyezett kezelőfelülettel Fotó megosztása: 25 /64 A navi képe a műszeregységben is megjeleníthető A navi képe a műszeregységben is megjeleníthető Fotó megosztása: 26 /64 Ez a legjobb nézete a virtuális műszeregységnek egy Cuprában Ez a legjobb nézete a virtuális műszeregységnek egy Cuprában Fotó megosztása: 27 /64 A feláras Sabelt sportülések remekül tartanak és kényelmesek. Az utas széke is három memóriahelyes, motoros a csúcskivitelben! A feláras Sabelt sportülések remekül tartanak és kényelmesek. Az utas széke is három memóriahelyes, motoros a csúcskivitelben! Fotó megosztása: 29 /64 Valódi bőr helyett szintetikus, de kellemes érintésű anyagokat találtunk az utastérben Valódi bőr helyett szintetikus, de kellemes érintésű anyagokat találtunk az utastérben Fotó megosztása: 30 /64 Hátul elképesztően sok a lábtér a Formentorban Hátul elképesztően sok a lábtér a Formentorban Fotó megosztása: 31 /64 Kényelmes, hosszú útra is alkalmas a hátsó traktus Kényelmes, hosszú útra is alkalmas a hátsó traktus Fotó megosztása: 33 /64 Az ajtóbelső műanyagelemein csorbul a prémiumérzet Az ajtóbelső műanyagelemein csorbul a prémiumérzet Fotó megosztása: 34 /64 Hátulról is hangulatos élmény egy sportos Cuprában ülni Hátulról is hangulatos élmény egy sportos Cuprában ülni Fotó megosztása: 35 /64 Kézi váltó csak az alapmodellhez, a 150 lóerős, 1,5 literes TSI-hez rendelhető Kézi váltó csak az alapmodellhez, a 150 lóerős, 1,5 literes TSI-hez rendelhető Fotó megosztása: 37 /64 Váltókar helyett csak ezt a kis bütyköt találjuk az új Cuprákban Váltókar helyett csak ezt a kis bütyköt találjuk az új Cuprákban Fotó megosztása: 38 /64 A műszerfal felső részének kialakítása nagyon igényes, az alsó részé nagyon nem A műszerfal felső részének kialakítása nagyon igényes, az alsó részé nagyon nem Fotó megosztása: 39 /64 A plug-in hibridekben nincs hely a kábeleknek a padló alatt, mert ott az akkumulátor lakik A plug-in hibridekben nincs hely a kábeleknek a padló alatt, mert ott az akkumulátor lakik Fotó megosztása: 41 /64 A variálhatóság jó a Leonban és a Formentorban, a legcsaládbarátabb modell nyilván a kombi Leon A variálhatóság jó a Leonban és a Formentorban, a legcsaládbarátabb modell nyilván a kombi Leon Fotó megosztása: 42 /64 Az üvegtető nyitható is a Cuprákban Az üvegtető nyitható is a Cuprákban Fotó megosztása: 43 /64 Külön-külön megnézve nagyon hasonlónak tűnik a két modell új orra, egyszerre rájuk nézve viszont sok apró különbséget találhat a figyelmes olvasó Külön-külön megnézve nagyon hasonlónak tűnik a két modell új orra, egyszerre rájuk nézve viszont sok apró különbséget találhat a figyelmes olvasó Fotó megosztása: 45 /64 Leon és Leon: a matt, sötét húzószínek szerintünk jobban állnak neki Leon és Leon: a matt, sötét húzószínek szerintünk jobban állnak neki Fotó megosztása: 46 /64 A Leon méretei: 4398x1799x1444 mm A Leon méretei: 4398x1799x1444 mm Fotó megosztása: 47 /64 Tengelytáv: 2686 mm (plug-in hibrid: 2681 mm) Tengelytáv: 2686 mm (plug-in hibrid: 2681 mm) Fotó megosztása: 49 /64 Nagyon ütős a V.Z. agyontagolt, szinte egyedileg épített hatást keltő frontja Nagyon ütős a V.Z. agyontagolt, szinte egyedileg épített hatást keltő frontja Fotó megosztása: 50 /64 A Leonnak is jól áll az új zárófény A Leonnak is jól áll az új zárófény Fotó megosztása: 51 /64 V.Z., abból is a csúcs: 333 lóerő, 4x4, 4,8 másodperces 0-100 V.Z., abból is a csúcs: 333 lóerő, 4x4, 4,8 másodperces 0-100 Fotó megosztása: 53 /64 A Leon hangulatában, méretében nagyon hasonló a Formentorhoz odabent A Leon hangulatában, méretében nagyon hasonló a Formentorhoz odabent Fotó megosztása: 54 /64 Egy polgári Leon hátsó traktusa: itt is el lehet üldögélni sok száz kilométeren át Egy polgári Leon hátsó traktusa: itt is el lehet üldögélni sok száz kilométeren át Fotó megosztása: 55 /64 Kicsit decensebb, kicsit Seatabb a Leon a kabinban, mint a Formentor Kicsit decensebb, kicsit Seatabb a Leon a kabinban, mint a Formentor Fotó megosztása: 57 /64 A kombi Leon csomagteréről még nem kaptunk pontos adatokat - a plug-in hibridnél a nagyobb akku miatt lehet csökkenés a kifutó verzióhoz képest A kombi Leon csomagteréről még nem kaptunk pontos adatokat - a plug-in hibridnél a nagyobb akku miatt lehet csökkenés a kifutó verzióhoz képest Fotó megosztása: 58 /64 A tolatókamera képminősége elmarad az elvárhatótól A tolatókamera képminősége elmarad az elvárhatótól Fotó megosztása: 59 /64 Motorválaszték: van kézi váltó és dízel is a palettán Motorválaszték: van kézi váltó és dízel is a palettán Fotó megosztása: 61 /64 A Leonból az ötajtóst érezhetően jobb vezetni, a kombi praktikusabb A Leonból az ötajtóst érezhetően jobb vezetni, a kombi praktikusabb Fotó megosztása: 62 /64 A 272 lóerős plug-in és a 333 lovas V.Z. közül utóbbi a nagyobb élmény, de előbbit vinnénk haza A 272 lóerős plug-in és a 333 lovas V.Z. közül utóbbi a nagyobb élmény, de előbbit vinnénk haza Fotó megosztása: 63 /64 Formentor és a szerző a Montserrat alatt Formentor és a szerző a Montserrat alatt Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Formentor

A márka, első eleve Cuprának készült, nem Seatból desztillált modellje négy év után, mondhatni menetrendszerűen kapta meg a frissítést. És ezt a frissítést nem intézhetjük el annyival, hogy új fényszórók, új lökhárítók, új lámpák; a szokatlanul erőteljes facelift és fenéklift után szinte rá se lehet ismerni az autóra:

A vadabb, technósabb, erőszakosabb, gonoszabb új pofa akkor érvényesül igazán, ha mögötte a kétliteres, négyhengeres turbómotor szuszog, hörög és ordít, akár feláras, de megnyugtató gyári szerelésű Akrapovič kipufogórendszeren keresztül. Ennél nagyobb motor már nincs: az öthengeres, 2,5 literes benzines nyugdíjba ment. A V.Z. („veloz” – sebesség) jelzésű sport-Formentor gyengébb verziójában 300 lóerős, fronthajtású, az erősebbnél pedig 333 lóerő illetve 420 Nm juthat a négy hajtott kerékre, hétfokozatú DSG-n keresztül. Hogy a minden hibridséget nélkülöző, tisztán benzinből származó öröm a lehető legizgalmasabb hatékonytalanságban csúcsosodhasson ki, ez utóbbinál még drift üzemmódot is kapott a menetstabilizáló elektronika.

Sajnos az eszetlen gumifüstölést most nem próbálhattuk ki, viszont egész komoly kis országúti fogócskában lehetett részünk egy ilyen csúcs-Formentorban. Egy rendőri közreműködéssel lezárt hegyi úton libasorban keresgélhettük a leggyorsabb íveket Jordi Gené formula- és túraautó versenyző felvezetésével. A Formentor V.Z. hangulatosan hosszú-domború motorházteteje mögött ülve van egy pici motorcsónakos hangulata a gyors autózásnak; folyton emelkedik-süllyed-dől a hajó orra, ahogy gyorsítunk, fékezünk, fordulunk. Ez azt is elárulja, hogy lennének még lehetőségek a futóműben, de egyáltalán nem bántuk, hogy Cupra még a legkeményebb verziójú Formentort se hangolta szélsőségesen pályaautósra.

Így aztán ez a legerősebb Formentor nagyon civilizált is tud lenni. Országúti üzemre kapcsolva kényelmes, csendes, külméreteihez képest meglepően tágas, kompakt crossover létére valójában középkategóriás komfortot kínáló túraautóvá változik a kocsi. A lassabb, nézelődősebb gurulgatás közben már van idő azt is észrevenni, hogy a minőségérzet a kilincs vonala felett kifogástalan, sőt: már-már prémium. Még az utasülés is memóriás, kellemes tapintásúak a kárpitok, szépek varrások. A Sabelt kagylóülés nem csak a gyors kanyarokban tart kiválóan, hanem erőteljes formázása dacára kényelmes és puha, hosszú túrákra is jó. Csupán két apró negatívumot tudtam találni: a kesztyűtartónál és az ajtóbelsők alsó részén kiábrándítóan egyszerű plasztikokat használtak a belsőépítészek, a tolatókamera képének felbontása illetve perspektíva-korrekciója pedig lehetne egy kicsit inkább kétezer-huszonnégy.

A Formentor még civilizáltabb, ha elektromos segédhajtás is kerül a benzinmotor mellé. A kevésbé érdekes mild-hibridek helyett mi most az 1,5 literes TSI-ből és erős villanymotorból álló, a frissítéssel csaknem megduplázott kapacitású új akkujával egy feltöltéssel akár ténylegesen elérhető száz kilométernyi tisztán elektromos üzemre is képes plug-in hibriddel autóztunk le pár tucat kilométert. Az egyéb VW-csoportos modellekből is ismerős technika a Cuprában is remekül teljesít. Az elektromos hajtás akár autópályatempóig is jó, a forgalomban tökéletesen elegendő dinamikát biztosít, ha pedig egy padlógázra belép mellé a benzinmotor is, a 272 lóerős rendszerteljesítménnyel az utcai átlagnál messze erősebb és gyorsabb lesz a kocsi. Ha hosszú útra indulunk, városban takarékos, autópályán elegendően erős, rövid kigyorsításokhoz, előzésekhez mindig elegendő tartalékokkal rendelkező túraautóra számíthatunk. A Sennheiser csúcshifi 12 hangsugárzójának tiszta, erőteljes hangzása is remekül érvényesül a zaj- és vibrációmentes villanyautós üzemmódban.

Átülni a V.Z.-ből a plug-in hibridbe vagy vissza – ellentmondásos élmény. Persze, hogy nagyot üt a sok lóerő és a vérforraló hang, viszont a PHEV hétköznapi valóságban bőven elegendő ereje akár a hang és az kipufogógáz teljes hiányával társítva a lelkiismeretünknek és a komfortérzetünknek (no meg a pénztárcánknak) jelenthet sokat. Az ész Formentora a plug-in, a szívé a V.Z., de köztes arányokban is kevergethetünk magunknak Cuprát ebből a két szervből. A modell kapható mild hibrid hajtásláncokkal és dízelmotorral is – ezeket a változatokat most nem vezettük.

Leon és Leon kombi (ST – SportsTourer)

Ha nem egyszerre, hanem külön-külön nézünk rá az új Leon orrára és fenekére, gyanúsan pont olyannak tűnik mindent, mintha a Formentort nézegetnénk. Egymás mellé kell tenni a két kocsit ahhoz, hogy egyértelmű legyen: a 2024-es Leon a tényleg egyforma fényszórókkal együtt is máshogy lett cápásabb orrú és gonoszabb. A hátulnézetben viszont még így is alig látni meg a különbséget, annyira lefoglalja a szemet a Leonon is gyönyörű új zárófény.

A belső térben hangyányit kevésbé érdekes, ha tetszik: jobban volkswagenes autó a Leon, mint a Formentor, még akkor is, ha a műszerfal és a középkonzol szinte ugyanazokból az elemekből épül fel. Még a V.Z. csúcsverzióban is észlelhető ez a kis visszafogottság, pedig aztán ez a Cupra is minden, csak nem szerény, szürke vagy jellegtelen.

A racionális, praktikus, hatékony, mindennek ellenére mégis kihalófélben lévő klasszikus európai kombik közül büszkén emelkedik ki Cupra emblémájával és a csodás új hátsó fényeivel az új Leon hosszított változata. Térkínálatban alig marad el a Formentor mögött már az alig öt centivel rövidebb ötajtós Leon is, viszont látványosan jobban megpakolható az ST. Praktikus cuprások, szevasztok: ez a ti autótok.

Érdekes volt a Formentor PHEV és V.Z. változata után a pontosan ugyanazzal a technikával szerelt Leonokkal is gurulni egy kicsit. Minden pont úgy alakult, ahogy azt látatlanban gondolnák. A rövid Leon legvadabb verziója agilisabb, pontosabb, közvetlenebbül irányítható és érzékelhetően könnyebb, a nyurgább Leon ST pedig hajszálnyival, de érezhetően nyugodtabb és kevésbé érzékeny.

Természetesen a Cupra sem vonhatja ki magát a legutolsó európai biztonsági, vagy talán inkább „biztonsági” előírások alól. Ezek a szép, új, erős autók is csipognak, ha az ember belefut egy vélt vagy valós sebességtúllépésbe, a sebességtartó automatika minden bekapcsolás után idegesítően hamar lassítja be az autót a sztrádán utolért kamionoknál, de sikerült mindezt viszonylag alacsony idegesítési szinten tartani. Az érintőképernyő alól viszont hiányzott egy jóféle skodás tekergetős klímakonzol, és örültünk volna, ha az audiorendszer is kap legalább egy szép, nagy, klasszikus hangerőszabályzó tárcsát – némi vigaszt nyújt a kormányküllőn lévő tekerentyű.

A három (de legalábbis két és fél) új Cupra minden modellverzióban szép, kívánatos autó. A széles hajtáslánc-választékból nagyon különböző karakterű Leonok és Formentorok konfigurálhatók, 150 lóerőtől 333-ig, dízelen és plug-in hibriden át, így aki beleszeret a formába és kedveli a VW-technikát, biztosan megtalálja a megfelelőt ahhoz, hogy nap mint nap az új, világító emblémában gyönyörködhessen. Az új modellek már konfigurálhatók a hazai Cupra-weboldalon; a Leonnál 13,9, a Leon ST-nél 13,2 millió forinttól indul a licit. Igen, a kombi az olcsóbb, mert annál a 150 lovas alapmotorhoz kézi váltó is rendelhető. A legolcsóbb Formentor 14,6 millió forintba kerül.