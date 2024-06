Most, hogy a csillagászati fizetése miatt sem kell már aggódnia, örömmel nyugtázta Elon Musk, hogy a Tesla Cybertruckkal bővült a rendőrségi flotta Dubajban. A hatóságok vasárnap, igencsak szűkszavúan számoltak be erről – az X-en közzétett bejegyzésre a közösségi oldal tulajdonosaként és a Tesla vezérigazgatójaként Musk is reagált, aki a következőt fűzte hozzá: „Menő!”

Ugyanakkor a dubaji rendőrség fogalmazásából arra lehet következtetni, hogy nem a rosszfiúkat fogják kergetni a Cybertruckkal, sokkal inkább a marketing és a PR miatt kapott szerepet, amolyan turistalátványosságként. Ennek megfelelően elsősorban a népszerű turistahelyeken lehet majd találkozni az elektromos pick-uppal, ami a hagyományos zöld-fehér dizájnt kapta meg.

Cool 😎 — Elon Musk (@elonmusk) June 16, 2024

Ez utóbbival kapcsolatban a Carscoops pikírten megjegyezte, hogy a visszafogott rendőrségi gúnyában „egy alacsony felbontású fehér bálnára” hasonlít. Ellenpéldaként az Egyesült Államokban állítólag máris komoly népszerűségnek örvendő, az UP.FIT által megálmodott koncepciót hozták fel, ami tény, hogy feltűnőbb a dubajiak újdonsült rendőrautójánál.

Technikai paraméterekkel ezúttal sem traktálták a nagyérdeműt. A Tesla sem árult el sokat a tavaly ősszel bemutatott, azóta leginkább különböző madárpiszok-, eső- és rozsdaproblémákkal reflektorfénybe kerülő típusról, ami háromféle kivitelben kapható az Egyesült Államokban: