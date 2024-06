Új autót venni boldogság, büszkeség, egy olyan pont az életben, amit jó elérni. Hogy nem mások megunt, leharcolt, használt autójába ülünk, minden első megtett méter, gombtekerés -nyomkodás, ablak lehúzás, tankolás a miénk. Szentimentálisnak tűnhet, de akinek az autó nem csak egy munkaeszköz vagy közlekedőedény, annak bizony van értéke.

Abban is megegyezhetünk, hogy új autót venni a legdrágább és amint rákerül a nevünk az adásvételire, máris vesztett az értékéből. De vajon tényleg így van vagy csak legenda? Bizonyos modellek esetében persze lehet ez fordítva is, mondjuk inkább a limitált szériás sportautóknál, de láttunk már olyat is, hogy a Suzuki Jimny-k a dupláját érték a használt piacon, miután volt, akinek sikerült készletről megszereznie az utolsó négyüléses darabokat még időben.

Ennyit buksz az autódon egy év alatt 1 /14 Drágult az új autó piac, ami befolyásolja a használt autókét is Drágult az új autó piac, ami befolyásolja a használt autókét is Fotó megosztása: 2 /14 Több mint egyymilió forinttal olcsóbban lehet egy éves Yaris Crosshoz jutni, mint újhoz Több mint egyymilió forinttal olcsóbban lehet egy éves Yaris Crosshoz jutni, mint újhoz Fotó megosztása: 3 /14 Az ST-Line csomag népszerű a Pumához (A fotón egy ST látható) Az ST-Line csomag népszerű a Pumához (A fotón egy ST látható) Fotó megosztása: 5 /14 Egy évesen milliókkal olcsóbban is lehet szinte új autóhoz jutni Egy évesen milliókkal olcsóbban is lehet szinte új autóhoz jutni Fotó megosztása: 6 /14 A Duster értéke nem csökken észrevehetően egy évesen A Duster értéke nem csökken észrevehetően egy évesen Fotó megosztása: 7 /14 Sanderoból a Stepway a legnépszerűbb Sanderoból a Stepway a legnépszerűbb Fotó megosztása: 9 /14 Az alacsonyabb kategóriákban is a magasabb felszereltség a jelemzően választott Az alacsonyabb kategóriákban is a magasabb felszereltség a jelemzően választott Fotó megosztása: 10 /14 Ceedért 900 000 forinttal kell kevesebbet fizetni egy évesen Ceedért 900 000 forinttal kell kevesebbet fizetni egy évesen Fotó megosztása: 11 /14 Drágább, de nagyobb az S-Cross értékvesztése a Vitaránál Drágább, de nagyobb az S-Cross értékvesztése a Vitaránál Fotó megosztása: 13 /14 Alig több mint 100 000 forinttal olcsóbb egy egy éves Swift, mint a legújabb Alig több mint 100 000 forinttal olcsóbb egy egy éves Swift, mint a legújabb Fotó megosztása: 14 /14 A népszerű Vitara szépen tartja az árát egy évesen A népszerű Vitara szépen tartja az árát egy évesen Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az átlagautók piacán viszont nem ez a jellemző, sokkal inkább az értékvesztés, ami lehet kisebb, vagy jelentősebb összeg is. De mennyi az annyi? Bekértük néhány népszerűbb modell egy évvel ezelőtt érvényes hivatalos árlistáit a márkaképviseletekből, és utánajártunk, mennyiért árulják most őket egy évesen, már látható futásteljesítménnyel a használt piacon.

10 millió forintos határig mozogtunk az egy éves autók tekintetében, így látható igazán, hogy bőven 10 millió forint feletti eredeti értékű autókat is meg lehet már kapni komoly értékcsökkenéssel. Vásárlói oldalról éppen ezért értékes taktika lehet a már éppen nem új, vagyis 6000 kilométeren túl futott autókkal foglalkozni.

6000 kilométerig egy autó újnak számít jogilag, valamint 1 éves korig, attól függ, melyiket éri el hamarabb. Éppen ezért számos olyan hirdetést is találhatunk, amiben párezer kilométert futott autókat újként kínálnak, ez jogilag helyt álló. Persze, ennyi idő alatt is történhet bármi az autóval, éppen ezért csökken az értéke, némely esetben elég drasztikusan. A minimum 3 év garancia azonban érvényes marad, bizonyos esetekben több is, így egy évesen, árelőnnyel, ugyanolyan garanciális autókat találunk, mintha újként vásároltuk volna.

Nézzük, mit és mennyiért találunk a piacon, mennyit veszít az értékéből egy Suzuki, Ford, vagy KIA!

Suzuki Vitara

2024-es modellévre sokadjára is frissült a Vitara, de ebben az esetben még a frissítés előtti modellel foglalkozunk, hiszen tavaly, 2023-ban az volt elérhető a piacon. A 2023 elején érvényes árlistában kétféle motorizáltságú modell szerepelt, az 1,4-es Hybrid, ami 48 voltos mild hibrid rásegítésű változat kézi váltóval 129 lóerővel, valamint az 1,5-ös új full hibrid modell 115 lóerővel. Aki automata váltót szeretett volna, annak ezt kellet választania.

Mivel az 1,5-ös hibridből nem, csak az 1,4-esből találunk a piacon a megfelelő paraméterekkel, ennek az árait hasonlítjuk össze. Újonnan 9,59 millió forintos listaáron indult a kétkerékhajtású GLX felszereltség – ilyet találunk többet a piacon – kedvezménnyel pedig 8,54 milliótól. A legolcsóbb magánszemélytől hirdetett, 6000 kilométert futott példány ennél csupán 90 000 forinttal kerül kevesebbe, és van, amelyikért ennél többet kérnek, így a Vitatáról egyből elmondható, hogy a tartja az árát. Persze, az új autó piac jelentősen drágult 2023-hoz képest, ennek is köze van a Vitara áraihoz.

Suzuki S-Cross

Más a helyzet az S Cross tekintetében, de a népszerűbb változat ebből is azonos; 1,4 literes turbómotorral szerelt mild-hibrid, kéterékhajtás, GLX felszereltség. A Vitaránál kevésbé divatos külső, de tágasabb belső és nagyobb csomagtartó az árlistán is meglátszott, akciósan 9,22 millió forintért volt hazavihető ez a változat, ma pedig egy évesen, 8000 kilométert futott autót 8,2 millió forintért találunk, vagyis az első tulajdonos már egymillió forintot bukott az értékéből.

Suzuki Swift

Szűrésünk után a legtöbb piacon lévő egy éves Swift GL+ felszereltségű, így ennek árával foglalkozunk. Újkorában, egy évvel ezelőtt 7,33 millió forintot kértek érte listaáron, ami kedvezménnyel 6,6 millió forintot jelentett. 1,2 literes négyhengeres motorral, 83 lóerővel 7000 kilométeres futással, ami egy év alatt egyáltalán nem sok, 5,99 milliót kérnek a legolcsóbbért, vagyis láthatóan vesztett az értékéből.

Itt azonban érdemes hozzátenni azt is, hogy az egy generációval újabb modellért 6,13 millió forintot kérnek magasabb felszereltséggel újonnan, ami nem jelentős különbség, ebben az esetben érdemes lehet inkább az új felé kanyarodni.

Toyota Yaris Cross

A magyar piac egyik legnépszerűbb modellje volt az utóbbi években. 1,5 literes háromhengeres szívó motorral vagy ugyanekkora benzinessel, de hibrid hajtással volt elérhető egy évvel ezelőtt is. Többféle csomaggal választható, amik közül a hirdetések alapján a Comfort Style Tech volt a legnépszerűbb, ennek újkori listaára 9 090 000 forint volt 125 lóerős szívó motorral, kézi váltóval.

Ugyanez a modell alig egy évesen, 14 000 kilométerrel még két év gyári garanciával 7,79 millió forintért hirdetik, vagyis 1,3 millió forintot csökkent a Yaris Cross értéke.

Dacia Duster

Szintén modellváltáson ment keresztül a Dacia Duster, de az előzőből még mindig elérhetők készleten lévő autók. Tavaly év elején viszont még a most kifutó modell szerepelt csak az árlistán 6,26 millió forintos kezdőárral, 90 lóerős motorral. Mivel a paramétereinknek megfelelő hirdetések között a dízel motorral szerelt változatok dominálnak, ennek értékcsökkenésével foglalkozunk.

115 lóerős 1.5 dCi motorral szerelt Dustert minimum 7 289 000 forintért lehetett megvásárolni, egy ugyanilyen belépőszintű Expression modellt ma, 14 000 kilométerrel az órájában 6,99 millió forintért hirdetnek. Az értékcsökkenése tehát nem jelentős, még úgy sem, hogy dízel, ami egyre kevésbé népszerű a piacon. Úgy néz ki, a Dustert nem érdeklik a trendek.

Dacia Sandero

A Dacia legkisebb belsőégésű motorral szerelt modelljét egykor még 3 millió forint alatt is meg lehetett szerezni újonnan, de már tavaly is bőven 5 millió forint felett indult az árlistája. Egész pontosan 5,34 millió forintba került egy belépő szintű, 65 lóerős háromhengeres motorral szerelt változat, amiből 8000 kilométert futott példányt 4,8 millió forintért hirdetnek.

Ezzel együtt érdemes azt is figyelembe venni, hogy a Sandero legnépszerűbb változata a Stepway, emelt hasmagassággal, körbe divatos műanyagozással, ami újként minimum 6,289 millió forintba került. 8000 kilométerrel ma 5,7 millió forinttal hirdetnek ilyet, ami majdnem 600 000 forintos értékcsökkenést jelent.

Kia Ceed

Magyarország legnépszerűbb ötajtós/kombi modellje volt pár évvel ezelőtt, vezette a kategória eladásait a Ceed. Bár ott a divatos Proceed kivitel, ami váratlanul vonzóra sikerült, mégsem abból, hanem kombiból találunk több hirdetést az egy éves autók között. 100, 120 lóerős háromhengeressel indult az árlista 2023-ban, de a 160 lóerős négyhengeres turbósból találunk több eladót.

Ez a változat belépő Silver szinten 8,75 millió forintról startolt listaáron kombiként, ma pedig 7,85 millió forintért lehet megszerezni egy 19 000 kilométert futottat. Kicsit az átlagon felüli éves futásteljesítmény, de még bőven újszerűnek mondható és majdnem egymillió forinttal olcsóbb, mint újkorában, és még van rá 6 év garancia.

Ford Puma

Divatos megjelenésével, jól hangzó nevével a Puma nem ugyanazt jelenti, mint régen, és pont ezért elég népszerű. A Ford kis crossoveréből párat találni csak egy évesen, és nem belépőmodelleket, hanem a sportos ST-Line csomagos kivitelt. Ez a változat kézi váltóval 11,21 millió forintról indult a 2023-ban érvényes árlistán, ma pedig 15 000 kilométerrel 7,98 millió forintért lehet hozzájutni, ez 3,2 millió forint értékcsökkenést jelent, ami messze sokkal több, mint amennyire számítanánk.

Peugeot 208

Megnyerte az Év Autója kinevezést, létezik belőle teljesen elektromos és alapból is nagyon vonzó színben érkezik, felár nélkül. A 208-as Peugeot tavaly frissült, de még a frissítés előtti modellek árával foglalkozunk. Bár elérhető volt belőle 75 lóerős változat, ilyet nem találunk 1 éves korig a használt autók között, csak a 100 lóerős, turbós 1,2-est és automata váltóval. Ez a változat 8 760 000 forintba került listaáron, ma pedig 6000 kilométerrel 8,24 millió forintért lehet hozzájutni, ami félmillió forint értékcsökkenést jelent.

Peugeot 3008

Messze a legtöbb veszteséget mutatja a Peugeot 3008, ami 1,2-es motorral Allure Pack felszereltséggel és automata váltóval 15,14 millió forintért volt kapható 2023-ban az árlista szerint. Egy ilyen modell ma, 27 000 kilométerrel, ami éves futásteljesítménynek már erősen átlag feletti, kapaszkodjanak meg, 9,5 millió forintért megkapható, ami több mint 5 millió forinttal kevesebb. Értékének harmadát bukta el az első évben a 3008.