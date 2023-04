Mindössze egy év alatt mintegy 60-an sérültek meg Nagy-Britannia legveszélyesebbnek tartott kerékpársávjában. Tavaly márciusban adták át a biciklisávot Bristolban, ami csak első blikkre tűnik teljesen egyenesnek, de valójában egy megemelt gyalogátkelőhely is tarkítja – számolt be a jelenségről az SWNS hírügynökség.

Járókelők elmondása szerint a sorozatos baleseteket az idézi elő, hogy a „rejtett” járdaszegély úgy néz ki, mint egy felfestés, de a fehér vonal valójában szintkülönbséget takar. A problémát az sem oldotta meg, hogy a sávot még augusztusban pirosra festették, miután kevesebb mint fél év alatt 46 sérültet jegyeztek az ominózus útrészen.

A sérültek több mint egyharmada, szám szerint 21-en kártérítésre is igényt tartanak az elszenvedett sérülések miatt, 14 kereset ügyében jelenleg is tart a vizsgálat. A helyiek már a sáv megszüntetését szeretnék elérni, és hogy célt érjenek, az internetet lepik el a kellemetlen tapasztalataikkal.

A pórul járt civilek beszámolói szerint volt, aki elvágta a térdét, kificamította a bokáját, de még a farmernadrágja is elszakadt. Az illetékes önkormányzat azonban még azt sem kérdezte meg, jól van-e, helyette azt javasolta, hogy legközelebb használja a gyalogátkelőt, holott azt sem egyszerű eldönteni, melyik az. Majdnem tolószékkel is elestek, de a gyengénlátók számára is rémálom a környék.

Hiába azonban a közfelháborodás, a térség gazdasági fejlődésért, regenerációért felelős tanácsosa, Mark Roper hallani sem akar a Keynsham High Streeten található kerékpársáv megszüntetéséről. Álláspontját azzal indokolta, hogy idén január és március között havonta átlagosan „csak” 2,3 incidenst rögzítettek, miközben a sávot a kormány hatályos szabványainak megfelelő alakították ki, a módosítások hatására pedig csökkent is a balesetek száma.

Az eddigi információk szerint egyelőre a biztosítási károk rendezése sem történt meg, ahogyan más jellegű kifizetésre sem került sor.