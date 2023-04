Könyveket lehetne csurig zsúfolni az európai jogalkotók döntése utáni gigantikus autóipari átállástörténettel. Eddig úgy volt, 2035-től már csak tisztán elektromos autókat lehet forgalmazni a kontinensen, rákényszerítették a gyártókat egyetlen sínre, vonuljatok abba az irányba, egymást taposva fejlesztett is mindenki.

Most meg átállították a váltót, mégis maradhatnak a belső égésű motorok zöldebb üzemanyaggal 2035 után is.

Az elmúlt évtized kényszerű fejlesztési iránya – nyomában a céges és magánszemély vevők hozzáállásának változásával – természetesen meglátszott a magyarországi árakon is. Az új elektromosok 20 millió forint feletti átlagára elérhetetlen a középosztály számára is, aki tehette, a használtautó-piac folyamatos és egyre durvább áremelkedésével próbált lépést tartani. (Csak két szám 2022-ről… Az év első kilenc hónapjában 63 százalékkal növekedett az elektromos autókra indított keresések száma a Használtautó.hu-n, aztán ősszel megtörte a rekorder infláció, de éves szinten így is 37 százalékos a növekedés.)

No de mostantól más világ jön, mégsem kell kidobni a belső égésűeket, maradhatnak, megvehetők lesznek. Ez vajon milyen hatással lehet a magyar árakra, azon belül is inkább a nagyobb tömegeket érintő használtautó-piac áraira? – erről kérdeztük a piaci szereplőket.

2023 az újratervezés éve az autóiparban. Évtizedes távlatban ismét átállíthatják majd számos márka modellkínálatát Európában. 2023 áprilisában természetesen lehetetlen még precízen megmondani, milyen hatással lesz az újabb – és ismét csak években mérhető – fejlesztési irányváltás a magyarországi árakra. Mivel azonban a piaci folyamatokat a mindennapi működésük során testközelből látják a jelentős piaci szereplők, vagyis bőven van tapasztalatuk, arra kérte őket a Vezess, hogy gondolkodjanak el alaposan a kérdésen: milyen hatással lehet a belső égésű motorok megtartása, vagyis az elektromosok kizárólagosságának az eltörlése a hazai használtautó-árakra 1-3 éves távlatban. Sokat írunk majd erről az elkövetkező évtizedben, most még csak az első gondolatkísérletekkel próbálkozunk.

Jelenleg ötször annyiba kerülne a szintetikus üzemanyag, mint az eleve sosem látottan drága sima benzin Most éppen 610 forint a 95-ös literjének országos átlagára, 585 forint a gázolajé. Aki autózik, látja az utakon – Budapest egyes részein bizonyos időszakokban kimondottan látványosan -, hogy az elmúlt hónapokban lecsökkentette a forgalmat a soha nem tapasztaltan magas üzemanyagár. Ám mindez semmi ahhoz képest, amennyibe ma az a szintetikus üzemanyag kerül(ne), amit a belső égésű motoros autókba majd tankolni kell annak, aki elektromos helyett továbbra is ezt a hajtásláncot választja. „Ahhoz, hogy 2035-től reális alternatíva maradjon a belső égésű motor, ahhoz olyan szintetikus üzemanyag fejlesztése szükséges, melynek elérhető az ára. Jelenleg kb. ötszörös lenne a szintetikus üzemanyag literenkénti ára a hagyományoshoz képest. Egy komplett iparágnak kell hatalmasat fejlődnie ahhoz, hogy ez az üzemanyag a hétköznapokban értelmezhető legyen” – ezt a fő kérdésünkre adandó válasz előtt már leszögezi Bujáki Zsolt, a legnagyobb hazai újautó-forgalmazó (Porsche Hungaria), egyben a legnagyobb használt autó kereskedő (WeltAuto) kommunikációs igazgatója. Azt is hangsúlyozza, hogy a VW-konszern hivatalosan még nem közölte reakcióját az EU friss pálfordulására (amit a német kormány kényszerített ki). Érdekes egybeesés: szeptemberben leváltották a VW-csoport éléről a totális elektromos átállást vezető legelső embert, helyére a szintetikus üzemanyagokban hívő addigi Porsche-vezér került. Adódik a kérdés: lehet, személye benne van a német kormány irányba állításában?

Az eddig pluszköltséget adó villanyautós fejlesztések mellé bejön egy újabb, szintén pluszköltséget hozó fejlesztési irány

A használt autók ára nagyrészt az új autók árából fakad, Európa messze legnagyobb autógyártójának hazai képviselőjeként Bujáki Zsolt szerint először is egyre gyakoribbá válhatnak a mild, full, vagy plug-in hibrid változatok. „Az árakat illetően, vegyük példának a Volkswagent. Jelenleg az árak tekintetében nem vagyunk optimisták, és egy-egy termékfejlesztésnél (pl. az említett hibrid technológiák esetében) mindig drágulni fognak az autók. Tehát véleményünk szerint nem azért a tényért fognak drágulni, mert még évekig árulhatók lesznek, hanem mert fejleszteni kell őket, hisz ez lesz az ára annak, hogy megmaradjanak a kínálatban. Lásd EURO 7-es szabályozás. Tehát drágulni fognak a belső égésű motoros modellek is” – mondja a kommunikációs igazgató.

Na és az új villanyautók ára mérséklődhet valamelyest, hogy gyártók és vevők is tudják, lesz elérhető és megvehető alternatívájuk a szalonokban? Mostantól nem csak az elektromosok körül forog majd a világ. „A BEV (Battery Electric Vehicle – akkumulátoros elektromos autó – a szerk.) modellek esetében előállítási árcsökkenés valószínűleg nem várható, mivel igen költséges technológiákról van szó” – így szerinte a valószínűsíthető jövő.

Eddig is ezt hallottuk, és tényszerűen igaz is volt, hogy irdatlan pénzeket kellett költeni a gyártóknak az akkumulátárok és a szoftverek fejlesztésére. Mostantól emellé bejön az is pluszköltségnek számukra, hogy a szintetikus üzemanyagra kell fejleszteniük a hajtásláncokat. Vagy aki ezt nem bírja, annak meg kell vásárolnia a technológiát.

Bujáki szerint érdemes külön is megnézni a magyar újautó-vásárlók hozzáállását. A családoknál, magánszemélyeknél „akkor várható ’BEV-forradalom’, ha a fenntartási költségek versenyképesek a hagyományos autókéval. Valószínűleg az infrastruktúra fejlődése ezt elősegíti, azonban, ha az energiaválság hosszú távon elhúzódik, az negatív hatással lesz a BEV-modellek elterjedésére.”

A kisebb-nagyobb flottákat beszerző céges vásárlóknál szerinte „az a szerencsés helyzet áll elő az alternatív hajtás javára”, hogy egyre több cég, fordul a zöld mobilitási megoldások felé, és teszi kötelező elemmé a flottájában valamilyen alternatív hajtáslánc tartását. „Összességében ki kell hangsúlyozni, hogy Magyarország mindig is a konzervatívabb piacok közé tartozott, tehát hosszú távon is a meghatározó szegmens a belső égésű modelleké lesz, talán abban lesz előrelépés inkább, hogy egyre több modell alaptartozéka lesz valamiféle hibrid meghajtás.”

Ki mit ígért? Egymásra licitálva hozták nyilvánosságra a nagy dátumokat a márkák az elmúlt esztendőkben, ki mikor áll át teljesen a villanyosokra. Minél kisebb valaki, annál könnyebben ígérhetett. Könnyen lehet, hogy ezek a céldátumok egyes gyártóknál hamarosan kukázódnak, ezért összeszedtük jó pár európai autógyártónál, hogy az eddigi szabályozás alapján mit tűztek ki maguk elé. DS – A francia prémium márka már 2024-től kizárólag elektromosokat dob piacra, legalábbis eddig ez volt. Jaguar – Náluk 2025 volt a teljes elektromos gyártásra való átállás céldátuma. Audi – A nagy prémiumtrióből a legközelebbi időpontot ők mondták arra, hogy mikortól dobnak piacra immár kizárólag villanyos modelleket. A belső égésű modellek kivezetését pedig 2033-ra ígérték. Opel – 2028-tól csak tisztán elektromosokat mutatnak be, ez az ő eddigi ígéretük. Mercedes, Ford, Fiat, Renault – A legtöbben 2030-at jelölték meg. Dacia – A francia óriás olcsó kistestvére tette legkésőbbre a belső égésűek kivezetését, 2035-öt mondtak eddig. Kommunikációs szempontból a legkönnyebb helyzetben a BMW és a Skoda van, amelyek nem közöltek hivatalos dátumot, a bajorok kimondottan kommunikálták az elmúlt években mindkét hajtáslánc létjogosultságát. Toyota – Jó helyzetben van japán márka, amely nemcsak folyamatosan hangoztatta, hogy szerintük nem a villanyautó az egyetlen út jövőben, de környezetkímélőbb hidrogénnel hajtott belsőégésű motorokat is fejlesztett közben.

Mi lesz a használt autók árával?

„Az elkövetkező években az elektromos autók árai mérséklődni fognak” – állítja Halász Bertalan, a JóAutók.hu ügyvezetője, a Vezess által megkérdezettek közül egyértelműen ő a leginkább optimista az árak alakulásával kapcsolatban. Szerinte a használt autók körében főként a megtérülési szempontok fognak dominálnia, márpedig a nyilvános töltők egész Európában fizetőssé váltak, itthon pedig jelenleg új napelemes rendszert otthoni felhasználásra nem érdemes telepíteni. „Sok elektromosautó-vásárló józanodott ki az elmúlt hónapokban.”

Halász szerint az új elektromos autók árában sem várható a közeljövőben nagy emelkedés: a technológiai fejlesztéseket és újításokat a gyárak az értékesítések elején drágán kezdik árazni, aztán ez a költségelem fokozatosan csökken az árképzés során. „A jelenlegi bizonytalan gazdasági környezet miatt sem az új, sem a használt piacon nem fog élénkülni számottevően a kereslet, ami szintén egy inkább lefelé mutató irányt jelöl ki az átlagáraknak.”

Sőt, szerinte a belső égésű motoros autók árai szintén mérséklődhetnek a következő időszakban.

Az elektromos autók kezdeti térhódításánál arról volt szó, magyarázza Halász, hogy az új technológia árazása hasonló lesz, mint a belső égésű autóké. „Ezzel ellenben a belső égésű autók árát emelték a túlárazott elektromos autók árazásához. Ezért a belső égésű autók jelenleg túlárazottak. Ezen árazást már a fogyasztók nem szeretnék, és sokan nem is tudják megfizetni. Mind a használt és mind az új autók árai addig voltak indokoltan magasak, ameddig a csiphiány átmenetileg egy kínálati vákuumot eredményezett. Az új autóknál már látható a reklámokban, hogy kedvezményeket és akciókat adnának a vásárlóknak, csak sajnos kevesen vannak potenciális ügyfelek” – mondja Halász Bertalan.

Szeder Attila, a Használtautó.hu értékesítési vezetője szerint a jelenleg elfogadott szabályozás hatásai csak 2035 után fognak markánsan lecsapódni a hazai használtautó-piacon. Itt elsősorban a használt villanyautók széles körű elterjedésére gondol. „Napjainkban Magyarországon még mindig megfigyelhető az a jelenség, hogy többségében a háztartások második autónak vásárolnak villanyautót, és azokat kisebb távok megtételére használják. A trendforduló akkor jöhet el, amikor az átlagos vásárló is megtalálja magának a megfelelő ár-érték arányú modellt, amihez megfizethető áron jut hozzá (akár támogatás segítségével), kedvező áron tud fenntartani és minden adott hozzá, hogy akár nagyobb távokat is megtegyen vele anélkül, hogy azon aggódik mikor, mennyi idő alatt és hol fogja feltölteni” – véli Szeder Attila.

A Használtautó.hu értékesítési vezetője is a szintetikus üzemanyag majdani árát tartja meghatározó tényezőnek a belső égésű motoros autók használtpiaci árával kapcsolatban. „Kérdés, hogy ezeket kedvezőbb lesz-e tankolni, mint egy villanyautót feltölteni. A következő néhány év árazási politikáját inkább a piacot most is érő hatások, mint az euró/forint árfolyam, a kamatkörnyezet, illetve a kereslet-kínálati piac dinamikája befolyásolhatja” – állítja a Használtautó.hu értékesítési vezetője

Bujáki Zsolt szerint a villanyautók megjelenésekor „sok piaci szereplő arra számított, hogy évekkel később, mikor nagyobb számban terjednek el ezek a típusú hajtásrendszerek, olcsóbakká vagy legalábbis elérhetőbbé válnak az átlagember számára. Azonban ez sajnálatos módon nem következett be.”

Az újonnan öt márka modelljeit kínáló Porsche Hungaria kommunikációs vezetője szerint jóval magasabb árszinten zajlik az elektromos autók értékesítése, „és ez várhatóan a közeljövőben nem is nagyon fog változni.” Ugyan az új és a használt személyautók piacán is növekedett az érdeklődés a villanyosok és a hibridek irányába, összességében még mindig nagyon szűk réteget mozgatnak meg, természetesen leginkább az áraik miatt.