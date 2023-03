„Bezárjuk a szalont egy órára, nincs ügyfélfogadás, nincs átjáróház” – az Aston Martin XV. kerületi bázisán egyszerűen és elegánsan rácsukják a kedves vevőre a bejárati ajtót, a várva várt esemény idején kizárólag ő tartózkodhat az épületben. A patinás brit sportkocsigyártótól viszont az egész hazai stáb segíti az átadás ceremóniáját a recepciós hölgytől a sales menedzserig Szlifka János marketing menedzser szerint. Az ajtók bezáródása után ugyanis olyan szertartás következik, amely nem csak, hogy emlékezetes marad sokáig, hanem mindig kicsit személyre szabott, mindig kicsit más.

Miután kedvesen fogadják a vevőt, aki vagy egyedül érkezik, vagy az egész családjával, vagy éppen azzal, akinek ajándékba szánja az Astont, leülnek, megisznak egy kávét vagy üdítőt, beszélgetve ráhangolódnak az eseményre. Az autó eközben fekete selyemlepellel lefedve várja új gazdáját. Volt már piros masnis kérés is, a szerencsés megajándékozott nem is sejtette, hogy miért érkezik Újpalota szélére. Kapott ajándékba egy Aston Martint.

A lepel lehúzása után a sales menedzser bemutatja az autót, érdekességeket mesél róla, többnyire készül közös fotó, bemutatkozik a szervizvezető, hogy vele is meglegyen a személyes kapcsolat a jövőre nézve.

Minden esetben személyre szabott ajándékot is kap a márkától az új tulajdonos, amihez az információgyűjtés megkezdődik már az autó értékesítési folyamatánál. „Ha golfozik, akkor az Aston Martin golfos lifestyle készletéből adunk ajándékot, ha F1-rajongó, akkor a versenyzőink által aláírt modellautót adunk” – sorolja Szlivka, és itt nincs vége. A márkának bőven van mihez nyúlni: mivel együttműködnek nívós italmárkákkal, a Bollinger 007-es pezsgőválogatásától a Bowmore „astonos” viszkijéig sok mindent adnak vagy adhatnak ajándékba.

Volt már arra is példa, hogy izlandi hóban csapatást kapott ajándékba a magyar vevő központi Aston-szervezés keretében, vagy látogatást a Monte Carlo Grand Prix-re. Természetesen a Magyar Nagydíj vip-lehetőségeit is kihasználja a márka ügyfelei megajándékozására.

A legnagyobb meglepetést talán mégis az okozhatja, amikor maga Fernando Alonso köszönti a magyar vevőt és gratulál a vásárláshoz. Egyes limitált Aston modellek vevőit ugyanis rövid videóüzenteben a márka F1-es csapatának a pilótái üdvözlik.

A Bentley más, mint a Porsche

„Nálunk körülbelül 3-4 órás, precíz és részletekbe menő az átadás” – mondja az angol luxusautó márkára utalva Árvay Péter, a Bentley és a Porsche hazai forgalmazójaként működő Inter Autó Hungária marketingmenedzsere.

Itt is van lepel az autón (ha nem kéri a vevő, akkor itt sincs) és itt is bemutatják a járművet a műszaki részletektől kezdve a My Bentley App-ra való csatlakozásig, már ha szeretné utóbbit az új tulajdonos. Virágot kapnak a hölgyek és italt az urak, a legkülönlegesebb ajándék azonban a dedikált, és személyes üzenetet tartalmazó Bentley díszkönyv átadása köszönetnyilvánítással.

Itt is bemutatkozik személyesen a szervizt vezető személy, a szalon egyúttal felajánl egy utolsó közös tesztkört a természetesen 100-as prémium üzemanyaggal fullra töltött autóval. Forintosítva igazán apróság az autó értékéhez mérve egy százmilliós Continetal GT-nél a közel 60 ezer forint a 90 literes tankkal és 650 forintos literárral számolva.

Ugyanúgy a Szerémi út 63-ba kell érkezni a leendő – és nem kevésbé feldobott – Porsche-tulajdonosoknak, ám kívülről nézve a német sportkocsik átadására már csak azért sem tud félnapokat szánni a szalon, mert gyakorlatilag az év minden egyes napja erről szólna. Miközben 18 darab vadonatúj Aston Martinra került magyar rendszám 2022-ben, Bentley-ből pedig 21 darabra, addig 356 új Porsche állt forgalomba tavaly idehaza (hangsúlyozzuk, csak a magyar rendszámos autókról van információja a Datahouse-nak, a német és egyéb azonosítókról nincs).

Azért Porschét átvenni sem hétköznapi, ugyanis a szalon közvetlenül az átadás előtt egy CitNow videót küld a vevőnek a saját autójáról, amely kívül és belül bemutatja a kocsit. Aztán itt is lehet lepel, és itt is vannak ajándékok: díszdoboz, Porsche kulcstartó, powerbank, eredeti Porsche bőrtok a forgalmihoz, hölgyeknek virág – sorolja Árvay, majd hozzá teszi: „adott esetben invitálás későbbi Porsche rendezvényekre”. Természetesen a német sportkocsi tankját is teletölti a szalon 100-as benzinnel.

Kezdenek ráállni erre egyes prémium márkák is

Talán a Lexus egyik vidéki szalonja kezdte a sort, náluk a kulcsszó így hangzik: ometonasi. A japán kifejezés a vendéglátás művészetét fedi, ennek alapelveit 72 pontban konkrétan is rögzítette a márka, a lényege úgy bánni az ügyfelekkel, mintha a saját otthonába hívná meg őket vendégként a márkakereskedő. Ezt azt alapelvet kell követnie a recepcióstól az értékesítőn át a munkafelvevőig a Lexus monori kereskedésében az összes munkatársának.

Ők már a tesztvezetés előtt felfűtik, avagy nyáron lehűtik az autót, amelyben az ügyfél kedvenc zenéje mutatja be a Mark Levinson hangrendszer tudását, és mielőtt útnak indulnak, a szalon munkatársai beprogramozzák az autót, hogy annak központi képernyője a saját nevén köszöntse a beülő ügyfelet, mondjuk így: „Welcome Mr. Szabó!”

A monori Lexus kereskedésben szintén szertartásszerű egy-egy új személyautó átadása, amelyet fényjáték tesz ünnepélyessé. A szalon plafonjába épített ledsorok egy előre beállított programot „adnak elő”. Ajándékban nagyon ügyelnek rá, hogy túllépjenek a bor/virág pároson, ami itt is csak úgy megy, hogy már az értékesítési folyamat során beszélgetnek az akkor még vevőjelölttel, aki nem is sejti, hogy egyes kérdések mögött milyen szándék húzódik. Már akkor gyűjti az értékesítő az infókat a majdani ajándékhoz.

A három német prémiummárka közül a Mercedesnek van már egy ránézésre stúdiószerű helyisége, amelyben a plafonról lelógó dróttal csörlő húzza az égbe az átadandó új autót addig takaró leplet, miközben zene szól. A speciális fényeffektusok mellett a Hunyadi János úton még az illatokra is figyelnek. A függönnyel kettéosztható teremben sejtelmes fényben, elegáns lepel alatt vár átadásra a legfeljebb két autó a Pappas szalonjában.

Ilyen egy elegáns autó átadása a Hunyadi János úti Mercedes-szalonban

a videó a hirdetés után indul

A BMW-nél és az Audinál nem számolt be hasonló ceremóniáról az importőr. Ilyen a Volvónál sincs, azonban külön helyet kialakítottak a vásárlási folyamat lezárására. „Amikor eljön a várva várt nap, megérkezik a szalonba az ügyfél, ahol az autószalon külön erre kialakított átadóterében várja az előkészített autó az átadást” – mondja Sztárcsevity Andrea, aki az ügyfélélményért felel a skandináv márkánál. Ezután körülbelül 2 órában bemutatják neki az autót, elvégzik a szükséges csatlakozásokat és válaszolnak a még felmerülő kérdésekre.

Az úgynevezett utógondozás

A kis példányszámban méregdrágán értékesített autók tulajdonosai szűk közösséget alkotnak egy Magyarország méretű államban, itt tényleg van értelme a marketingesek kifejezése mögötti tevékenységnek. Az Aston Martin protokollja beszédes példa erre.

Az új autó átadása után egy héttel, egy hónappal, és három hónappal is egyaránt felhívja a márka magyar képviseletének sales menedzsere a tulajdonost, és udvariasan érdeklődik a jármű, és a vele töltött élmények iránt. Valamint szívesen válaszol az esetleges kérdésekre, itt kell megjegyezni, hogy Alexa Attilát bármikor hívhatják mobilján az Aston-tulajdonosok, akiket természetesen mind személyesen ismer.

Az állandó kapcsolatot a tulajdonosok és a márkaképviselet között melegen tartják a közös programok is, mint egy vacsora a Magyar Nagydíj idején a pályán, vagy egy kellemes hétvégi túrázás.