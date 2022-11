Emészthetetlen magasságba emelkedve 21 842 667 forint a Magyarországon kapható új személyautók átlagára 2022 novemberében. Szinte hihetetlen összeg, még akkor is, ha ebben – mivel az összes kategória átlagáról beszélünk – a luxustermékek is benne vannak. Persze, a legolcsóbb kiskocsik is a kínálat aljáról.

Mai cikkünkkel az átlagos vagyoni helyzetű olvasókhoz közelebbi szinten nézünk szét, és hasonlítjuk össze az első számú hazai tömegautó árát a kontinensen jelenleg aktuális alapárakkal.

Évtizedek óta Opel Astrából fut a legtöbb a hazai utakon (261 ezer darab az utolsó ismert statisztika szerint), amelynek 1,2-es motorral szerelt, 110 lóerős és manuális váltós, Business Edition változata vadonatújként jelenleg 10 460 000 forinttól vihető haza hitel nélkül. Ez is fájdalmas összeg egy kompakt Opelért, ezt hasonlítjuk most össze 25 másik európai országban (közte uniósok és azon kívűliek) éppen aktuális alapáraival ugyanennél a 110 lovas modellnél.

Vajon európai összevetésben is drága nálunk a népautó az elmúlt egy-két év jelentős áremelkedései és durva forintgyengülései után?

Mielőtt három árkategóriába csoportosítva közöljük a legfrissebb 25 összeget, adódhat a kérdés: miért nem terítjük ki az asztalra kivétel nélkül az összes európai ország alapárát? Az ismert okok miatt néhány államban egyszerűen nem lehet kapni ezt a modellt (vagy nincs hivatalos, központi adat), például Ukrajnában, Fehéroroszországban, Szerbiában, Albániában és Moldovában. Míg más, vagyonosabb országokban az 1,2-es szint felett kezdődik a helyi alapváltozat, például Svédországban a 130 lovas GS Line felszereltség automata váltóval az alap-Astra, míg Norvégiában a plug-in hibrid.

Ettől függetlenül 25 nagyon különböző ország aktuális árai egészen komoly összehasonlítást tesznek lehetővé számunkra.

A legolcsóbbak 7,8 millió forinttól 9,6 millióig. Nem ide tartozunk

Ahogy egy liter tej ára is eltérő a kontinens különböző országainak élelmiszerboltjaiban, úgy pontosan ugyanarra a személyautóra is más és más összegeket írnak ki Európa különféle országainak autószalonjaiban. Hiába gördült ki mondjuk pontosan ugyanarról a gyártósorról az adott jármű, és hiába ugyanaz a legutolsó csavarig, amint látni fogjuk, meghökkentően eltérő árakon kínálják őket a kereskedők kontinens-szerte.

Ebben az első árkategóriában a legolcsóbban Astrát kínáló országok jönnek, sajnos mindjárt a sor elején Szlovákiával. Kellemetlen érzés látni, hogy északi szomszédunknál – ahol ráadásul az átlagfizetések is magasabbak – sokkal olcsóbb az Astra, mint nálunk. Sokkal-sokkal olcsóbb.

A könnyű összevethetőség kedvéért először mindenhol a forintra átszámolt összegeket közöljük, a devizákat a cikkünk szerdai írásakor aktuális MNB árfolyam szerint váltottuk át. Az euró akkor éppen 405,8 forint volt. Fontos megjegyezni, hogy egyes honlapokon első ránézésre ezeknél kisebb összegek is feltűnhetnek, ám a kisbetűs részben ott a magyarázat: “Opel finanszírozással”. Cikkünkben a hitel nélküli alapárak szerepelnek minden országra, így korrekt az összehasonlítás.

Ország Alapár forintban Eredeti alapár 1. Szlovákia 7 888 752 19 440 € 2. Csehország 9 001 633 539 990 Kc 3. Lengyelország 9 149 760 105 900 zl 4. Észtország 9 211 660 22 700 € 5. Lettország 9 211 660 22 700 € 6. Észak-Macedónia 9 211 660 22 700 € 7. Bosznia és Hercegovina 9 289 699 43 869 KM 8. Bulgária 9 388 998 45 270 лв 9. Románia 9 552 937 23 541 €

Az évtizedeken át gazdaságilag Magyarországhoz igen közeli, és mindenféle értelemben ősidők óta jó viszonyítási alapnak tekinthető Visegrádi Négyek közül csak hárman vannak itt. Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban a legolcsóbb az Opel Astra egész Európában.

A magyar ár magasabb a németnél, a franciánál és az olasznál is

Két déli szomszédunk következik a sorban, náluk is kedvezőbb az ár, aztán nyugat-európai államok jönnek bosszantóan magasabb átlagfizetések mellett még mindig valamivel alacsonyabb Astra-árakkal. Itt azért tegyük hozzá: sajnos naponta bóklászik össze-vissza az erőtlen forint árfolyama, ezek a helyezések akár naponta változhatnak ebből következően.

Ország Alapár forintban Eredeti alapár 10. Horvátország 10 012 718 186 110 kn 11. Szlovénia 10 080 072 24 840 € 12. Görögország 10 104 420 24 900 € 13. Olaszország 10 104 420 24 900 € 14. Portugália 10 319 088 25 429 € 15. Németország 10 351 958 25 510 € 16. Franciaország 10 368 190 25 550 € 17. Magyarország 10 460 000 18. Spanyolország 10 590 974 26 099 € 19. Luxemburg 10 653 061 26 252 € 20. Ausztria 10 749 236 26 489 €

Előttünk is, mögöttünk is, a körülöttünk lévő összes országban sokkal magasabbak a jövedelmek, mint nálunk, ez a fő probléma, de autós lapként mi ennek hátterével nyilván nem foglalkozunk. A szomszédos Ausztriában körülbelül a háromszorosa a miénknek, talán nem demagógia csavarni egyet ezen, és ebből kiindulva leírni: ott harmadannyi pénzébe kerül az átlagembernek új Opel Astrát venni, mint Magyarországon.

Egyes országokban csúnyák az árak. De csak forintra átszámolva, a fizetésükhöz képest még náluk is jóval olcsóbb az autó

Ha pusztán a számokat nézzük, magas összegek jönnek egypár igen gazdag ország alapárainak a felsorolásakor. A belga, a holland vagy éppen a svájci fizetéseket senki ne üsse be a keresőjébe, bármilyen magas összegek is forintra átszámítva ezekben az országokban az Opel-árak, a helyiek összehasonlíthatatlanul könnyebben ki tudják fizetni a jövedelmükből, mint mi.

Ahogy arra pár napja egy cikkünkben utaltunk, Magyarországon már eltűntek a magánszemélyek az autószalonokból. Jóformán csak cégek képesek új személyautót venni.