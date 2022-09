Összesen 66 365 darab új személyautó állt forgalomba az év első felében idehaza, amelyeket most az alapján vizsgálunk meg, leginkább mit vásároltak a széles kínálatból a magánszemélyek, és mit kerültek el messzire. Valamint, hogy mely márkák voltak a céges vevők abszolút favoritjai.

Már elsőre szembetűnő, hogy sajnálatos módon durván visszaesett a Datahouse hivatalos megfogalmazása szerint “természetes személyek” aktivitása, mindössze 20 614 új személyautót írtak a nevükre 2022 januárjának eleje és júniusának vége között, ami 31,1 százalék (szemben 45 751 darab “jogi személyes” üzletkötéssel, ami 68,9 százalék). Ezzel visszasüllyedtek az újautó-piacunk vásárlási arányai oda, ahol az elmúlt három évtizedben nagyobb részt elhelyezkedtek.

Covid-utóhatások, február óta háború, félelmetesen dráguló járművek – sok mindent fel lehet hozni idén az új személyautók vásárlása ellen, de ha összevetjük az első féléves számokat az utolsó békeév első hat hónapjának adataival, teljesen egyértelművé válik: a kisebb-nagyobb vállalkozások, multik stb. szinte pontosan ugyanolyan mennyiségben szívják fel a flottákat ma, mint 2019-ben.

45 093 darab személyautót vettek a cégek 2019 első felében, 45 751 darabot 2022 első felében,

ezzel szemben 29 450 darab szerződést kötöttek három éve a magánszemélyek, idén viszont már csak 20 614-et.

Egyértelműen az átlagemberek vásárlása zuhant be. A céges üzletkötések száma még emelkedett is valamelyest, a magánszemélyesnél ellenben 30 százalékos az esés.

Az általános (és a járműipart is sújtó) drasztikus áremelkedések mellett kézenfekvő oknak tűnik a gyártók kínálatának látványos átalakulása. Kezdenek eltűnni a kínálat aljáról a legolcsóbb modellek, manapság az új személyautók átlagára 8-10 millió forint között van. Lehet, hogy már fölötte.

Azért bő 20 ezer új magánautónak lett gazdája, nézzük meg most, ennyire viharos időkben miket visznek haza családjaiknak az átlagnál jobban kereső állampolgárok.

Toplista – A 20 legtöbbet vásárolt személyautó

A Datahouse-tól kikért adatsorok közül az elsőben a magánszemélyes vásárlások után megmutatjuk, mennyi százaléka ez a modell teljes félévi értékesítésének, végül az összdarabszám is látható a táblázatban.

Látványosan hiányoznak a listából az európai márkák modelljei, miközben az itthon jelenleg bő négymilliós járműparkban az első öt legnagyobb számban használt autó sorrendje így néz ki: Opel Astra, Suzuki Swift, Ford Focus, Volkswagen Golf és Opel Corsa. Totálisan rímel erre a 2022-es év első felében külföldről behozott autók sorrendje is: Golf, Astra, Focus, Passat és Corsa.

Az egy szem japán/magyar kivételével kizárólag németek és szinte ugyanazok, a Swift próbálkozik még, gyűjt is valamennyi vevőt, utolsóként zárja az alábbi táblázatot. A többi sehol sincs a radikálisan más képet mutató 20-as listán, nyolc japán modell mellett hat dél-koreai alkotja az élmezőnyt, mellettük a Dacia négy átlag alatti vételárú autója és egy-egy Opel- és Volkswagen-SUV élvezi a magánszemélyek szimpátiáját. Vagy bírja a pénztárcáját. Plusz ezekből van gyártás.

Modell Magánszemélyek vásárlásai (darab) Aránya az összes eladott példányból (százalék) A modell teljes értékesítése, 2022 első félév (darab) Suzuki SX4 S-Cross 2799 67,1 4168 Dacia Duster 974 41,5 2346 Suzuki Vitara 960 39,3 2443 Toyota Yaris 775 62,3 1244 Toyota Yaris Cross 654 70,7 925 Dacia Jogger 645 92 701 Ssangyong Korando 636 83,1 765 Kia Ceed 586 22,9 2551 Toyota Corolla 570 25,8 2209 Toyota RAV4 545 41,7 1306

Modell Magánszemélyek vásárlásai (darab) Aránya az összes eladott példányból (százalék) A modell teljes értékesítése, 2022 első félév (darab) Hyundai i30 461 44,2 1041 Kia Sportage 442 39,9 1106 Toyota C-HR 439 36,3 1207 Hyundai Tucson 414 49,7 832 Dacia Sandero 374 70,4 531 Dacia Lodgy 311 71,1 437 Volkswagen T-Roc 256 16,2 1578 Kia XCeed 239 57,7 414 Opel Crossland X 224 36,9 607 Suzuki Swift 213 77,1 276

Soha ennyire elöl nem szerepelt még Ssangyong-modell, a szintén dél-koreai Kia és a Hyundai is komoly szeletet hasít ki a tortából, ahogy a Dacia is.

Mi az, ami csak a polgároknak kell, a cégek elkerülik?

Csavartunk egyet a statisztikák vizsgálatán, és azt is megnéztük, hogy melyek azok a modellek, amelyeknél százalékosan kimagasló a hétköznapi emberek vásárlása. Igazán érdekes modellek jöttek elő szinte a semmiből, azt azért fontos megjegyeznünk, hogy hat hónap alatt értékesített hét darab kocsiból hét magánszemélyes üzlettel nem lehetett bekerülni a listánkba. Alapszabályként kitűztük: csak a volumengyártók termékeit vesszük górcső alá, minimum 100 darabos értékesítéssel fél év alatt.

Az ugyan érthető első ránézésre is, hogy a jóval átlag alatti árú Suzuki Ignis és a Dacia Jogger miért ilyen népszerű a magyar családoknál, az már furcsább, hogy a cégek miért nem veszik például a kimondottan tágas, remek ár/érték arányú Joggert. Vagy az Ignist szaladgálós, ügyintéző kocsinak, azokból is felszív valamennyit a multis piac.

Modell Magánszemélyes vásárlások aránya az összes eladott példányból (százalék) Magánszemélyek vásárlásai (darab) A modell teljes értékesítése, 2022 első félév (darab) Suzuki Ignis 92,3 132 143 Dacia Jogger 92 645 701 Peugeot 5008 83,7 144 172 Ssangyong Korando 83,1 636 765 Ssangyong Tivoli 82,6 100 121 Ssangyong Tivoli Grand 81,2 126 155 Dacia Spring 78,3 181 231 Suzuki Swift 77,1 213 276 Kia Stonic 76,55 111 145 Kia Picanto 76,52 101 132

Innen is totálisan eltűntek a németek, tarol viszont a nem is olyan régen még csak szűk körben ismert Ssangyong. “Kellett gyorsan nagyméretű új kocsi, és jóformán csak Toyota volt meg Ssangyong. Utóbbit sokkal olcsóbban adták, így életében először vett egyet az apám” – hívott pár hónapja egy ismerősöm.

Érdekes a kontinens legolcsóbb villanyautójaként a Dacia Spring igen előkelő helyezése is, a Peugeot 5008, a Lodgy és a Toyota Proace City Verso már földhöz ragadtabb magyarázattal került ide: nagy részüket hétülésesként vitték haza az állam 2,5 milliós támogatásával, minimum háromgyerekesként.

Modell Magánszemélyes vásárlások aránya az összes eladott példányból (százalék) Magánszemélyek vásárlásai (darab) A modell teljes értékesítése, 2022 első félév (darab) Honda Jazz 76,4 94 123 Dacia Lodgy 71,1 311 437 Toyota Yaris Cross 70,7 654 925 Dacia Sandero 70,4 374 531 Toyota Proace City Verso 69,7 224 321 Suzuki SX4 S-Cross 67,1 2799 4168 Mazda 3 64,1 84 131 Toyota Aygo 63,2 150 237 Toyota Yaris 62,3 775 1244 Kia Rio 62,1 77 124

Egyes vevők között igen nagyra tartott japán márkák klasszikusai is felbukkannak ebben a táblázatban, a Honda Jazz és a Mazda 3 generációk óta tartja szimpatizánsai bázisát.

Összességében Japán dominál kilenc márkával, Dél-Korea hattal követi, aztán jönnek a Daciák.

Mi a helyzet Magyarország legolcsóbb új személyautójával? Természetesen extrém magas a magánszemély vevők aránya a jelenleg éppen a 4,3 milliós alapárú Mitsubishi Space Starnál, azonban nagyon-nagyon kevés fogyott belőle, 100-at sem érte el a fél év alatt magánszemélyek által vásárolt darabszám. Egészen pontosan 95 példányra került magyar rendszám, ebből 88-at írtak állampolgárok nevére, ami 92,6 százalék. Meglehetősen erősíti a vélekedést, az olcsó kocsikat veszik, vennék a magyar családok.

Márkalista – Nagyon szorongat a Toyota

A 2008 őszétől pár évig pusztító gazdasági válság időszakát (amikor összeomlott a Suzuki hazai értékesítése) leszámítva itt mindig betonbiztos első helye volt az esztergomi gyártással is pozícióját erősítő márkának. Most viszont a Toyota tapossa a sarkát, ha a fél év alatt kizárólag magánszemélyeknek értékesített összes személyautót nézzük.

Fontos megemlíteni, hogy az elmúlt évtizedben sokat tettek a Suzuki hazai képviselői a céges ügyfelek megnyeréséért, az egészségesebb értékesítési arányokért, sikeresen. Százalékosan nézve már nem is ők a magánszemélyek által leginkább preferált márka, például a Dacia is előzi őket hajszálnyival.

Márka Magánszemélyek vásárlásai (darab) A modell teljes értékesítése, 2022 első félév (darab) Magánszemélyes vásárlások aránya az összes eladott példányból (százalék) Suzuki 4160 7163 58 Toyota 3539 8213 43 Dacia 2549 4341 58,7 Kia 1812 5046 35,9 Hyundai 1291 2909 44,3

Amennyiben tovább folytattuk volna ezt a táblázatot, hetedik helyen – talán már nem is meglepetés – a Ssangyong jön a sorban. Olyannyira népszerűvé vált (és olyannyira tud autót szállítani) a legkisebb dél-koreai brand, hogy 890 magánszemély vásárolt tőlük személyautót az év első felében, ez a szám a 81,2 százaléka az összes (1096 darabos) forgalomba helyezésüknek.

Ha a márkákon belül nézzük a vevők arányát, a Ssangyong az új Suzuki?

Ha százalékosan nézzük, akkor igen. A 2022 első felében magánszemélyeknek eladott autók több mint 80 százalékot tettek ki a Ssangyong hazai értékesítéseinek, ami messze kiemelkedik a mezőnyből. Adott a kérdés: ha ők is ráhajtanak a flottás ügyfelekre, meddig lépkedhetnek előre az abszolút listán.

Márka Magánszemélyes vásárlások aránya az összes eladott példányból (százalék) Ssangyong 81,2 Honda 61,3 Dacia 58,7 Suzuki 58 Mazda 53,3

A Honda nálunk forgalmazott kevéske, konkrétan öt modelljének mindegyikéből az átlagos 31,1 százaléknál jóval magasabb arányban szereztek be “az emberek”. A Civic neve mellett például 79,6 százalék világít, a Jazzt már említettük, de a HR-V-nél is 57,5 százalék az arány, és hasonlóan magas a CR-V esetén is az 54,6 százalék.

A Hondákat a privát ügyfelek tartják sokra. Mazda dettó.

És amit egyáltalán nem vesznek a polgártársaink (pedig tökéletes családi autók lehetnének)

Maradva az alapfeltételeknél, vagyis a minimálisan eladott 100 darab autónál, kíváncsiak voltunk, melyek lehetnek azok a modellek, amelyek eladásaiban egészen minimális a magánszemélyes vásárlások aránya.

Csupa kényelmes, jól bejáratott nevű, családi autónak is igazán perfekt kocsit találtunk. Na, ezeket tényleg – szinte – csak a flottások veszik.

Modell Magánszemélyes vásárlások aránya az összes eladott példányból (százalék) Magánszemélyek vásárlásai (darab) A modell teljes értékesítése, 2022 első félév (darab) Škoda Superb 1,27 8 628 Audi A4 Avant 1,7 2 116 Škoda Octavia 2,5 41 1604 Opel Insignia 2,6 5 189 Audi A3 Sportback 2,9 11 372

Tulajdonképpen megdöbbentőnek is nevezhetjük például a Škoda Octavia 2,5 százalékát. valamelyest benne lehet a német/cseh márka számaiban az is, amit nemrég Németh Balázs mondott a Vezessnek: a Porsche Hungaria által forgalmazott öt márka közül a Škodákra kell most várni a legtöbbet.

Modell Magánszemélyes vásárlások aránya az összes eladott példányból (százalék) Magánszemélyek vásárlásai (darab) A modell teljes értékesítése, 2022 első félév (darab) Jeep Renegade 3,4 5 147 Audi Q7 4 4 100 Seat Leon 4,09 7 171 Volkswagen Passat 4,3 30 685 Mercedes S-Class 4,7 9 191

Még a Volkswagen Multivan-jének az aránya is “jobb” a Passaténál, a kisbusznál 9,38 százalékos.

Márkaszinten is érdekes, mit nem vásárolnak egyáltalán a privát ügyfelek

Természetesen itt is csak a 100 darabnál több járművet értékesített volumengyártók statisztikái között böngésztünk. Összesen öt márkáét találtunk 10 százalék alatti magánszemélyes ügyfélkörrel az év első felére vonatkozóan.

Na, ki tippelt volna rá, hogy legkevésbé Audit vesznek a nevükre honfitársaink? És azzal sem védekezhet a márka, hogy hasítanak a cégeknél, mert összességében a két fő rivális jóval több kocsit adott el nálunk.

Márka Magánszemélyes vásárlások aránya (százalék) Audi 7,6 Fiat 8,1 Seat 8,3 Cupra 8,8

Ráadásul a privát ügyfelek aránya is magasabb, a BMW-nél 11,2 százalék, a prémium szegmens bajnoka Mercedesnél 15,1 százalék (Volvo 15,3).

Még a Porsche száma is szebb az Audiénál, a konszerntárs luxusgyártó itthon értékesített autóinak a 9,6 százaléka ment privát névre.

Akadnak abszolút nullaszázalékos magánszemély-vásárlások is egyes márkáknál

Tényleg csak a játék kedvéért félre raktuk összeállításunk végére a minimum 100 darabos határ szabályát, és a maroknyi személyautót értékesítők között is szétnéztünk a Datahouse kikért Exceleiben. Nem is kellett sokáig keresni.

Íme, ezen márkáknak kivétel nélkül az összes eladott autóját cégnévre íratták 2022 első felében.

Márka A márka teljes értékesítése, 2022 első félév (darab) Ebből céges vásárlás (darab) Ferrari 18 18 Rolls Royce 7 7 Maserati 6 6 Lotus 2 2 Lamborghini 2 2

Aki esetleg hiányolja: a 17 darab forgalomba állított Bentley-ből 1-t, míg a 13 Aston Martinból 2 darabot becsületes, mondhatni hétköznapi nevére vett a tulajdonosa.

McLarenre és Bugattira – az elmúlt évekkel ellentétben – idén eddig nem került magyar rendszám.