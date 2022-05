Az autópiacot jól ismerő szakértőink közül ezúttal Szörényi András és Varga Tibor válaszol egy-egy kérdésre, a D.A.S. JogSzerviz pedig egy parkolási gonddal küzdő olvasónak ad választ.

Itt az ideje a gázrendszernek?

Olvasónk kérdez

Egy kérdést szeretnék feltenni, igyekszem röviden megfogalmazni. Sokat autózom, nagyjából évi 50 ezer kilométert. Vettem egy 2011-es 1.8-as automata Toyota Versót, valós 104 000 kilométeres futással.

Gondolkozom, hogy átalakíttassam gázüzeművé, csak nem tudom, hogy csökken-e ezáltal a motor élettartama, illetve hogy melyik szervizben lenne a legjobb átalakíttatni ,ahol precíz munkát végeznek és árban is korrektek. Szeretnék tanácsot kérni tőletek, mit javasoltok?

Szakértőnk válaszol

Szerintem az egyelőre júliusig tartó mesterséges benzinár mellett is érdemes átalakíttatnia benzin-gázosra a Toyotát, nemhogy akkor, ha beüt a valós üzemanyagár. Az első évben visszajön az ára az árkülönbözeten. Jelenleg egy négyhengeres, hengerenkénti injektoros motor átépítése munkadíjjal, anyagokkal és az átalakítás engedélyeztetésével együtt 250-300 ezer forintba kerül.

8,5 liter/100 km-es fogyasztással és a jelenlegi benzinárral 4080 Ft 100 km benzinköltsége. 15 százalékos gáztöbbletfogyasztással és 350 forintos gázárral számolva 3420 Ft kiadással kalkulálhat, plusz egy igen minimális benzinnel, amíg a motor eléri a gázra átkapcsoláshoz beállított, kb. 35 Celsius-fokos hűtőfolyadék-hőmérsékletet.

Ha 270 ezer forintnak vesszük az átépítés költségét és a 660 forintos üzemanagár-különbségét 600-ra kerekítjük a hidegindításkori benzinigény fedezésre, akkor is 45 000 km alatt visszajön a ráfordítás. Hangsúlyozom, hogy az autógázt normál piaci áron számoltam, a benzint pedig a mesterségesen hibernált áron és a fogyasztástöbblet a mi LPG-s egyterűnkben 10 százalék benzinhez képest, nem 15. A különbség oka az LPG literre vetítve csekélyebb energiatartalma a benzinhez képest.

Ársapka nélkül a legócskább E10-es benzin literje 610 forintba kerülne most. Ebben az esetben a ráfordítást 14 800 km után visszahozza a megtakarítás.

A szelepvédő felső kenés beépítése kb. 35 000 Ft, én meglennék nélküle, de ezt Ön eldönti. Ha befér nagyobb gáztartály az alapesetben adódónál, az kb. 10 000 Ft többletköltség a nagyobb hatótáv érdekében, és ha a töltőnyílást a lökhárító magasságából a benzinbetöltő-fedél alá szeretné helyezni, az kb. 15 ezer Ft pluszban. Tehát pár extrával az ár elérheti a 300 ezer forintot, ha kéri ezeket.

Fontos, hogy az átalakítás után az autó vizsgaköteles és hatósági vizsgára megy, tehát fék, futómű, világítás, karosszéria szempontjából ne legyen gondja, bár évi 45 000 km megtételéhez rá van utalva egy jól karbantartott, üzembiztos autóra, amivel egy műszaki vizsga nem lehet túl nagy feladat.

Lényeges az is, hogy a motor rendben működjék az átalakítás előtt, ne legyen pl. gyújtásproblémája, legyenek jók a trafók, a gyertyák és a gyújtókábelek, ha vannak, mert csak egy benzinnel jól működő motor fog gázzal is jól működni. Ha ez a motor nem hidrotőkés, akkor a szelephézagot kell ellenőriztetnie, és gázüzem beépítése után kb. 30-40 000 kilométerenként ellenőriztetnie az olajcserék alkalmával. Olyan műhelyt javasolok, ahol nem egy-másfél napos, hanem 2-3 napos beépítést vállalnak, az előbbi esetben ugyanis kételkednék a karosszériára fúrt lyukak korróziógátlásának alaposságában, egyáltalán, a rozsdásodásmegelőzés elvégzésében.

Magánemberként Falk Zsigmond urat javaslom a beépítésre, aki az Autógáz Ász telephelyén dolgozik Budapest X. kerületében, a Gyömrői út 140 alatti ipartelepen. A telefonszáma +36 20 956 5335.

A mi családunk 1,8 literes Opel Zafira B-je épp most van gáztartálycserén, mert lejárt a tíz év az átalakítás óta. Nem szívesen járunk mi sem benzint tankolva a nagy homlokfelületű, 1,8-as egyterűvel, jóllehet, az autó sokkal kevesebbet fut, mint az Öné.

LPG-vel járva nemcsak kevesebbe kerül autózni, de autója légszennyezése is jóval csekélyebb, emiatt jár adókedvezmény az autógázra. Az olajcserék alkalmával azt tapasztalhatja, hogy a leeresztett olaj szebb lesz, mert a gáz sokkal tisztábban, kevesebb káros anyaggal és lerakódással ég el, mint a benzin. A tisztább olajjal és jobb kenéssel hosszabb lehet a motor élettartama is.

Üdvözlettel, Szörényi András

Társasházi parkolási gondok

Olvasónk kérdez

egy társasházi környezetben lakom, ahol fennáll az a probléma a lakók számát tekintve, hogy nem mindig van szabad parkolóhely. Van viszont egy mozgáskorlátozott parkolóhely, ahol egy külön rendszám is fel van tüntetve.

Nyilván, én ide nem parkolok, viszont az ilyen esetekben ennek az autónak nem mindig a saját kijelölt helyén kéne parkolnia? Sokszor van olyan szituáció, hogy nem oda parkol, hanem 1-2 hellyel arrébb, ahová mondjuk parkolhatnék én is, vagy bármely másik lakó, de ő az “átlagos” parkolót használja, ezáltal elfoglal egy helyet, amiből így is kevés van, nem pedig a számára kijelöltet, pedig senki sem áll be arra a helyre, mert az az övé, és ezzel törvényt szegnénk.

Nem mellesleg olyan “zöld” területen is sokszor parkol, ahová én nem parkolhatok, mert már az első nap szembesítettek azzal, hogy az nem tartozik a kijelölt parkolók közé. Van erre valami jogi szabály, hogy ő bárhol parkolhat, hiába a kijelölt parkoló?

Szakértőnk válaszol

Először is javasoljuk, hogy a közös képviselő bevonásával tájékozódjanak, vizsgálják meg az alapító okirat rendelkezéseit is, és közvetlenül jelezzék a tapasztalt gyakorlatot és az ebből adódó problémát az érintett lakónak vagy lakás tulajdonosának. Ennek keretében udvariasan hívják fel a parkolási rend betartására. Előfordulhat, hogy valaki mégis a mozgáskorlátozott helyre parkolt, és időnként emiatt nem tudott az illető a saját helyére beállni.

Ha ezt követően is folytatódik a sérelmes gyakorlat, akkor fontolják meg, hogy a közgyűlés foglalkozzon a témával és hozzanak döntést arról, hogy a jövőben miként alakuljon a parkolási rend. Pl. felszólítható az érintett jogosult, hogy más helyre ne parkoljon be (és a többiek is, hogy az övére), de más jellegű döntést is hozhatnak, összhangban a társasházi törvény előírásaival.

D.A.S. JogSzerviz

Megéri öreg autót behozni?

Olvasónk kérdez

Külföldről szeretnék behozni autót magamnak, már kinéztem egy párat, de nem tudom, melyiket válasszam. Audi 100, 200 C4, VW Passat B3, B4, Opel Senator B, Omega. Mindegyikből a benzines és automata váltós érdekel. Milyen típushibái vannak ezeknek az autóknak? Mire kell odafigyelni vásárláskor? Mi lehet zsebbe nyúlós dolog? A benzines motorokból melyek a legajánlottabbak, a legmegbízhatóbbak?

Szakértőnk válaszol

Sajnos a kérdésére nincs megfelelő válasz. 30 éves autóknál értelmetlen bármiféle típushibáról beszélni, vagy megmondani, mire figyeljen oda vásárláskor. Gondoljon bele, mi minden történik 30 év alatt egy autóval. Mennyi különböző behatás, sérülés, karambol, jó, vagy rossz szervizelés befolyásolja a jelenlegi állapotot. A legfontosabb, amit először néznék meg, hogy ne legyen szétrohadva és ne legyen a karosszérián visszafordíthatatlan, szakszerűtlen javítás. Minden más javítható, maximum nem éri meg.

Nem gondolom, hogy anyagi oldalról nézve lenne értelme kintről ilyen autót behozni, de nyilván Ön látja a saját szempontjait.

Varga Tibor

