Palotában nyitott luxus autószalont a Pappas

Világszenzációnak számított az 1900-as évek elején Klotild és Matild, a régi Erzsébet híd pesti lábánál magasodó két ikerpalota. A millenniumot követő századfordulón József Károly főherceg neje, Klotild Mária kezdeményezésére felhúzott angol neobarokk, eklektikus stílusú épületpár fontos funkciót töltött be amellett, hogy a Duna legszebb kapuja volt Európa-szerte: a társadalmi elit találkozóhelyeként szolgált. Akkoriban a tehetős úri közönség már a világ első autómobiljával, a Benz Patent-Motorwagennel is érkezhetett ide, ha ugrunk egy évszázadot, 2022-ben is izgalmas kapcsolat jött létre az autóipar legendás márkája és az épületpár között. A déli palotában most nyílt meg Magyarország első Mercedes-Benz Luxury Showroom-ja a Pappas Auto Magyarország Kft. büszkeségeként.

A paloták egy 1910 körül nyomott képeslapon

A magyarországi autóértékesítés történetében először lehet egy, az UNESCO világörökségének részét képező épületben személyautókat rendelni. A történelmi palotában új és egyedi megjelenésű showroomot nyitott a legnagyobb magyarországi Mercedes-importőrként a Pappas

Már a belépés pillanatában egyértelmű, hogy egészen különleges, máshol nem létezően egyedi az interieur

...ahol máris olyan jármű tapasztja hihetetlen kasznijára a tekintetet, amelyből mindösszesen egyetlen létezik az egész világon

A Maybach 6 Cabriolet jelenleg ideiglenes vendég a pesti showroomban, a megnyitás alkalmából érkezett a Duna-parti palotába. Már csak miatta is érdemes beugrani egy kávéra a csillagos márka rajongóinak, hiszen ritka lehetőség megcsodálni a világutazót, amely a tavaly 101 éves márka fennsőbbrendűségét hirdeti, ahol megjelenik a világon

Ez a Maybach világa. A jármű Gorden Wagener dizájnfőnök személyes irányításával készült pár esztendeje, működőképes, vagyis nem csak egy üres showcar

Testközelből minden részlete lenyűgöző

És semmilyen más személyautóhoz nem mérhető a világon

De álljunk meg itt egy fontos pillanatra. Látszólag beugratósnak tűnik a kérdés, de lényeges: vajon mi ez a falábakon álló kerek, textilszerű valami? Ami ráadásul élő és aktív. A terem figyelmes vendégei gyorsan rájönnek, talán csak nevét nem ismerik: ez a Bang & Olufsen híres A9-es hangsugárzójának a 4-ik generációs modellje szolgáltat kellemes háttérzenét az autókról folytatott beszélgetések alatt (egy pár áráért már autót lehet venni - máshol)

Színek, anyagok és hangulat - belül is utánozhatatlan a Cabriolet 6. Sajnos nem birtokolható, szemben a Maybach S-osztállyal és a GLS-sel, üljünk is a megvásárolható valóságba

Szinte fekvő pozícióig elnyúló, szellőztetős és maszírozós fotelek, a háttámlák között pezsgős hűtő ezüstözött poharakkal és high-end Burmester audio rendszer - csak néhány a két változatban megrendelhető Maybach szedán hátsó sorából

A fehér bőrkormány mögött ülve uralni is páratlan érzés, kétféle hajtáslánccal és teljesítményszinttel kapható. A teljes nevén Mercedes-Maybach S 580 4MATIC Mild hybrid drive 523 lóerővel 65,36 millió forinttól rendelhető, a Mercedes-Maybach S 680 4MATIC 612 lóerővel 85,54 millió forinttól

Amióta a Maybach-Motorenbau GmbH 1921-ben bemutatta első gépkocsiját, az autózás rajongói számára a Maybach név világszerte összekapcsolódik a teljesítmény és a elegancia exkluzivitás párosával

A kabrió helyét hamarosan elfoglalhatja egy kétszínű limuzin a teremben, a S-hez kilenc különféle színpár választható. Talán jobban is illik az 1903-ban a szász-coburgi és gothai ő császári és királyi fenségének védnöksége alatt átadott palota termébe

A másik Maybach modellt, a GLS-t már a megnyitó napján megismerhettük testközelből. Ennek is elegánsan hosszú neve van: Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Mild hybrid drive, 579 lóerős, és 65,3 millió forinttól rendelhető némi felárért olyan különleges extrákkal, mint a beszállást elektromotorokkal segítő fellépő

Természetesen bármelyik másik Mercedes-modellel kapcsolatban szívesen fogadják a betrő vendégeket a Duna-parti luxus-szálloda vadonatúj showroomjában, akár egy hamisítatlan Spago-s ebéd után

A Pappas új büszkeségének az ajtaja immár nyitva áll, február 23-tól tisztelettel várja minőségi autózás igényes szerelmeseit a Matild Palotában

Budapest legújabb luxusszállodájában, a pár hónapja átadott Matild Palace – the Luxury Collection Hotelben többek között háromszintes panorámás lakosztály és a Michelin-csillagos Spago első hazai étterme társaságában február 23-tól fogadja az exkluzív bemutatóterem a legmagasabb minőséget kereső autóvásárlókat, a Maybach és a Mercedes csúcskategóriás járműveinek szerelmeseit. Egy újabb különleges találkozási pont született a város szívében.

2021-ben egyaránt rekordot döntöttek a Mercedes és a Maybach eladásai Magyarországon. Előbbi 19,5 százalékos növekedést követően 5680 forgalomba állításig jutott, a ritka és rendkívül exkluzív Maybach két modelljéből pedig 26-ra került magyar rendszám. A számok világosan mutatják a kiemelkedő hazai érdeklődést a Mercedes kínálatának tetejét jelentő különféle modellek iránt. Csak néhány példa tavalyról:

– S-osztályból 298 vadonatúj darab állt forgalomba,

– a G-osztályból 143,

– a GLE Coupe-nak csak az AMG változatából 98 példány,

– az AMG GT-ből 67,

– az év végén bemutatott EQS-ből pár hét alatt mindjárt 22,

– a Maybach GLS-ből 15,

– az S-osztály Maybachból pedig 11 csodás limuzin.

Ezek közül mindegyik, a Mercedes-Benz több termékvonala és a csúcskategóriás modelljei is elérhetőek lesznek a szalonban a jövőben, úgy mint az EQ és AMG modellek.

„Elkötelezettek vagyunk a prémium autózás mellett, hisszük, hogy ügyfeleink a legjobbat kapják, a legjobbtól. A piaci és gazdasági helyzet ellenére a Pappas Auto a bővülés mellett döntött akkor, amikor megnyitottuk az országban egyedülálló Mercedes-Benz luxury showroom-unkat. Bízunk benne, hogy a prémium autózás iránt érdeklődő ügyfeleinket már a belépésnél megérinti a Mercedes-Benz gépjárművek által nyújtott exkluzivitás és a Pappas Auto prémium kiszolgálása” – mondta el a nyitóeseménnyel kapcsolatban Pais József, a Pappas Auto Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

Nem is kérdés, hogy létező igényt elégít ki elsőként Magyarország vezető Mercedes-importőre ezzel a színvonalas bemutatótérrel…

A Pappas új shoroomjának a berendezési tárgyait a járművek ide betérő vásárlóinak az életszínvonalához, az általuk elvárt minőségi szinthez igazították. Nem véletlenül említette többször megnyitó beszédében Fabiola Attorri, a Mercedes-Benz Magyarország ügyvezető igazgatója a “modern luxus” kifejezést. Az országban egyedülálló szalonban a formák, a színek, az anyagok és az általuk életre keltett hangulat is teljesen egyedülálló.