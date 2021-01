Ez még mindig alig látható darabszám a benzinesekhez és dízelekhez, de még a hibridekhez képest is, azonban a változások iránya is radikálisan más. Az új személyautók piaca összességben 128 031 forgalomba helyezést hozott tavaly, ami 18,9 százalékos visszaesés volt.

“Én 90-95 százalékra tippelem” – válaszolja Reizer Levente, a Nissan pr menedzsere arra a kérdésünkre, hogy az általuk 2020-ban értékesített Leaf-eknek mennyi százalékát vásárolták állami támogatás igénybevételével. A többi megkérdezett márkához hasonlóan nekik sincs hivatalos és pontos adatuk erről, azonban hasonló kép rajzolódik ki a konkurenseikkel folytatott beszélgetésekből is.

Júliusi prognózisunkban már megtippeltük a rekordév várható nyertesét, és bejött az előrejelzésünk: a Kia e-Nirója lett az ország legnépszerűbb villanyautója 2020-ban. Igaz, rendkívül szoros dobogóval. „Nem véletlenül lett tavaly Az év zöld autója, hiszen kétféle akkumulátorral, kisebb és nagyobb hatótávval kínáljuk. Méretét és felszereltségét tekintve ideális villanyautó, sokféle igényt kielégít. A 289 kilométer hatótávú befért a 11 millióba, a 455 kilométer hatótávú pedig a taxisoknak ideális” – kommentálja a győzelmet Rusotzky Viktória.

Mindannyian emlékezünk rá: amikor meghúzta 11 millió forintos vételárnál a 2,5 milliós támogatás határát az állam, pár hét alatt igazodtak az árcédulák a Nirótól a Konán át az MX-30ig.

Modell Darab/2020 Változás (százalék) 1. Kia e-Niro 374 +12366 2. Renault Zoé 370 +345,7 3. Nissan Leaf 358 -20,9 4. Volkswagen e-Up 274 +51,3 5. Hyundai Kona 226 +26,9 6. BMW i3 187 -16,1 7. Volkswagen e-Golf 185 -48,3 8. Mazda MX-30 153 új szereplő 9. Škoda Citigo 142 új szereplő 10. Hyundai Ioniq 134 +143,6

Az e-Niro importőréhez hasonlóan büszke lehet saját évére a Zoé forgalmazója is. Vihari Balázs, a Renault pr menedzsere több különféle szempontot lát a kiváló eredményük mögött. Miközben szerinte korábban még azt sem tudta az átlag magyar autóvásárló, hogy van villanyautójuk, állítja ő, az elmúlt egy-két évben rengeteg kommunikációval idehaza is megismertették az érdeklődőkkel Európa legnépszerűbb elektromos kocsiját. Többek között a Nagy Zoé Próba nevű akcióval, amelyen belül hétvégékre haza lehetett vinni tesztautókat. Fontosnak nevezi még Vihari az ügyes készletezésüket, emiatt „akár azonnal, vagy nagyon rövid idő alatt” szállítottak. Mindezeken felül a hatótávot és a gyorstöltési lehetőséget említi.

Alig maradt le tőlük a nagy úttörő Nissan Leaf, amely egy évtizede megkerülhetetlen, népszerű villanyautó a világ számos országában, így nálunk is. „A versenyképessége a felszereltségéből, a megbízhatóságából (tízéves múlt) és a méretéből fakad. Emiatt a mai napig sok rá az érdeklődő, és a statisztikákból látjuk, hogy elégedettek is a vásárlóink” – állítja Reizer.

Minden bizonnyal az év meglepetés-helyezése a Mazdáé, amely ugyan szuperstílusos, de a méretbeli riválisokhoz képest meglepően alacsony hatótávja miatt egyesek nem jósoltak nagy jövőt neki. Úgy tűnik, 2020 rájuk cáfolt. A régi kedvenc BMW i3 nem fért be 11 millió alá, a car sharing tartotta életben, érdekesség még, hogy a villanyos Opel Corsából (55 darab) több állt forgalomba, mint a két dizájnbajnokból. A testvér Peugeot e-208-ból (35), és a Honda e-ből (31).

A dél-koreai, francia és japán márkák kiváló modelleredményeink ellenére a gyártók összesített értékesítését viszont egy német brand nyerte.

Márka Darab/2020 Változás (százalék) 1. Volkswagen 547 +1,8 2. Nissan 395 -39,2 3. Kia 374 +4575 4. Renault 370 +848,7 5. Hyundai 360 +542,8 6. BMW 187 +37,5 7. Mazda 153 új szereplő 8. Skoda 142 új szereplő 9. Mini 75 új szereplő 10. Smart 73 +204

Pedig mennyire keserves esztendő áll a VW elektromos programja mögött. A piacgyilkosnak épített ID.3 szoftverproblémáitól volt hangos egész évben a nemzetközi szaksajtó, a tervezettnél jóval később is dobták piacra a „villany-Golfot”. Nálunk a Q4-ben érkeztek meg az első példányok, 88 darab állt forgalomba az év végén. Az olcsó e-Upból pedig szintén csak a töredékét kapta Magyarország tavaly annak, mint amennyi elkelt volna. Az állami támogatással mindössze 5,7 millióért hazavihető kisautóból négy nap alatt lefoglalták (még 2019 őszén) a 150 darabos tavalyi készletet.

Magyarországon nem a Tesláról szól a villanyautó-piac, igaz, a drága elektromosok versenyét megnyerte a márka, mégsem olyan fényes az eredménye. Három modellje összértékesítéséből jött össze az amerikai cégnek 72 forgalomba helyezés tavaly, míg a Mercedes 71 darabos eredményének a nagyja az EQC (52) volt. A Porsche Taycanból 47 darab állt forgalomba magyar rendszámmal, az Audi E-Tronból és a Jaguar I-Pace-ből 9-9.

A rekord oka: 2,5 millió forintot dugtak a tehetős magánszemélyek zsebébe, 6-7 milliót a taxisokéba

Egy júniusi hétfő reggel 8 órakor beröffent az állami támogatás weboldala, majd másnap délre elfogyott az ötmilliárdos keretösszeg, amit az akkori számítások szerint nagyjából kétezer villanyautó megvásárlásának anyagi segítésére szántak a minisztériumi döntéshozók. E nélkül nem sok minden történt volna az elektromosok piacán, Magyarországon. De más országokban is komoly katalizátor ez a külső tényező a még mindig drága elektromosok értékesítésénél.

A vételárhatárt ügyesen belőve az állam 11 millió forintnál kisebb árcéduláig 2,5 millió forintot ígért, majd adott oda az amúgy tehetős természetes személy vevőknek. Még bőkezűbb volt a taxisokkal, akiknek – immár 15 millióig – a vételárnak akár az 55 százalékát állta az adófizetők pénzével nagyvonalú kormány.

Ha feleennyi lett volna, akkor is pályázunk, mondta akkoriban egy beszélgetés során az egyik taxis cég illetékese. Kollégáinál egyértelműen az e-Niro lett a favorit, ám az importőr most nem tudta megmondani, konkrétan mennyit adtak el a személyfuvarozó vállalkozóknak. A Nissannál 30 és 50 darab közé saccolják a tavaly taxinak állt járműveik számát, a Hyundainál szintén ebbe a mezőbe lőtték be az értékesítéseiket.

Ugrik a piac az előfoglalási voucherekre

“Az állami támogatást igénylők jelentős része még nem vásárolt, és az, hogy a határidő lejártával ennek a keretnek mekkora része szabadul fel újra, illetve, hogy mennyien használják fel azt, az szintén a közeljövő” – ezt már Ördög Ibolya, a Hyundai marketing és kommunikációs vezetője mondja.

A már leszerződött, de még autót nem kapott Kia-ügyfelek száma körülbelül 150-160 darab jármű érkezésére vár január közepén. Plusz jön két új sztár idén, áprilisában a Škoda Enyaq, aztán a Dacia Spring, mindkettőre pillanatok alatt elfogyott idén a 100-100 darabos, előjegyezhető mennyiség.

Erősnek ígérkezik tehát idei év is a villanyautók piacán, de hogy rekord lesz-e, és mekkora, az egyetlen tényezőn múlik. Hogy járművenként mennyi forintos támogatással jön ki az állam, és mekkora keret áll majd e mögött. Úgy tűnik, bármennyi közpénzt felszívna a piac.