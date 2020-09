Mert a 2008-as elsőt és a 2012-es másodikat követő generáció nem takarékos leporolás eredménye, hanem alapjaiban új autó. A konszern vadonatúj kisautós padlólemezére épül, a CMF-B a Nissan Juke, a Clio V és az új Captur közös modulkészlete.

Mindenét újratervezték és a Dusterrel is csak a klímapanel és a kormánykerék azonos. A Dacia Sandero hossza 36 milliméterrel 4088 mm-re nő, a hátsó túlnyúlás viszont csökken. A szélesség mostantól 1848, a magasság 1499 mm, a Stepway-é 1535 mm. A tetőív elöl 10, hátul 20 mm-rel alacsonyabb a kifutó autóénál, amivel javul a Sanderók eddig nem túl fényes légellenállása.

Idővel a többi Dacián is visszaköszön az Y alakú menetfény, ami a Sanderón debütál. A halogén fényszórókat LED-es lámpák váltják le, alapáron. Szériafelszerelés lesz a tetőkorlátból kifordítható kereszttartó, amit nem lehet lelopni az autóról, fent felejtve nem növeli a szélzajt és a légellenállást, mégis mindig kéznél van, ha kell. Terhelhetősége nagyon jó, 80 kg.

A csomagtartó 320 helyett 328 (310+18) literes, a Logané 528 liter. A gyár szerint az utastér is tágasabb, de még nem ültünk az új Dacia Sanderóban és Loganban, hogy ezt az ígéretet ellenőrizhessük. Elvileg 42 mm-rel tágasabb a hátsó lábtér és rakodóhelyből is több van. 18,5 helyett 21 liternyi térbe rámolhatunk, amiből 1,4 liter van elöl a középső kartámasz alatt.

Bár a hasmagasság az elhangzott nyilatkozatok szerint változatlan, de 133 mm-ről volt szó, míg a mostanié 132 mm a műszaki adatlap szerint. Ez nagyjából mindegy is, a lényeg a nyomtáv oldalanként 15-15 milliméteres növekedése, az 1533 milliméteres terpesz jót tesz az autó kiállásának és stabilitásának is.

Adatok híján azt egyelőre nem tudom, hogy a fordulóköre nőtt-e tőle. A Stepway hasmagassága – részben az eltérő gumik miatt – 174 milliméter, ez a plusz 4,1 centi jól jöhet parkoláskor és földúton is.

Az új generáció igényesebb autó elődjénél. Ez olyan apróságból is látszik, mint a felbillenő helyett jól megragadható kilincs, az alapverziókat kivéve mikrokapcsolós csomagtérnyitás, a tengelyirányban is állítható volán vagy a szélvédő feletti helyéről a tetőlemez hátuljára áttett tetőantenna.

Eddig is jobban nézett volna ki így, de a hosszabb kábelek miatt nem áldoztak rá, most viszont a biztonsági övek visszajelzőjét sikerült úgy megoldani a műszerfalon, hogy az ezen megspórolt pénzzel csinosabb pozíciót vehetett fel az antenna.

Ez jó példa arra a rendkívül komplex termékfejlesztési és gyártástervezési működésre, amivel a Daciák ára más új autókhoz képest alacsonyan tartható és talán arra is válasz, más cégeknek miért nem sikerült még mindig érdemben reagálniuk a Dacia sikerére. Az autó részletmegoldásairól lásd interjúnkat Michel Bensoussan úrral, a Dacia programigazgatójával.

Nagy tankkal a támadások ellen

Telefonon készítettem interjút a Dacia-programot igazgató Michel Bensoussan úrral. A rendkívül felkészült szakembert az autó részletmegoldásairól kérdeztem.

Számíthatunk később az 1,6-os szívómotorra a Sanderóban, de hibridrendszer nélkül?

Európán kívül megmarad az 1,6 literes motor a kétpedálos, CVT-váltós verziókban, de az EU-országok piacaira nem láttuk indokoltnak felkészíteni a motort az Euro 6D emissziós norma legszigorúbb lépcsőire.

Szokatlan egy új kisautóban az 50 literes tank, a Capturé 46, a Clióé 42 literes. Miért nem lépték meg a súlycsökkentésnek ezt a módját?

Kezdettől fogva az összes piacot le kívántuk fedni ezzel az autóval és az Európán kívüli országokban fontos a nagyobb üzemanyagtartály. Például Afrika déli részén vagy Brazíliában biztonsági kérdés is a hatótáv és hogy az ügyfél az autójában maradhasson. Ezért őriztük meg az első generáció tankméretét.

Várható az emblémán túli megkülönböztetés a Dacia és Renault néven árult Sanderók külsejében?

Már a munka legelején, tehát 2014-ben eldöntöttük, hogy fontos a Renault- és a Dacia-verziók határozottabb megkülönböztetése. A Renault-modellváltozat teljes orr-része önálló lesz, eltérő a hűtőrács, az első és a hátsó lökhárító, az ajtók külső borítása és a csomagtérajtó is. Elöl és hátul is mások lesznek a lámpáik. Amit a vevő nem lát, az egyforma. Úgy is mondhatom, hogy a back office teljesen azonos.

Megértem, ha erről nem beszélhet, de azonos műszaki alapokkal és az elődnél jobb minőségérzettel hogyan lehet jóval olcsóbban gyártani a Sanderót a Cliónál?

A CMF-B technika közös fejlesztés volt, kialakításába a Sandero jelentős darabszámai miatt nekünk is beleszólásunk volt. Például a motor, a tűzfal és a pedálok helyzete fix a testvérmodellekben, viszont sok részlet más. A Clio kis alsó segédkerettel és külön crashboxszal valósult meg (az ütközési energiát felemésztő megoldás, aminek hatása van az autó helyreállítási költségeire is. A szerk.). A Sandero első futóművénél inkább teljes segédvázat alkalmaztunk az energiaelnyelésre. A kipufogó rövidebb a Sanderóban és az oldallemezek gyártásához nincs szükség melegen sajtolt acélra, mint a Cliónál, ami megtakarítást jelent. A Clio pedálboxa másképp kapcsolódik a tűzfalhoz, ami zaj- és rezgésszigetelési szempontból kedvezőbb, de mi az egyszerűbb rögzítéssel is sokat tudtunk javítani a Sandero zajkomfortján az elődhöz képest. Mindig az a kérdés, hogy az adott ügyfélkörnek mi számít és mi az, ami hidegen hagyja őket. Mi nagyon jól felmérjük ügyfeleink igényeit, akik elérhető, megbízható, robusztus és egyszerűen használható autót várnak.

Mifelénk nem ritka a Loganok túlterhelése. Milyen különbségek vannak a Logan és a Sandero futóműhangolásában?

Egyáltalán nincs köztük eltérés, csak a Sandero Stepway és a Sandero között van pár differencia. Autóink tesztelésekor a megengedett maximális terheléshez mindig hozzáadunk még 50 kilogrammot, ami nagyon jelentős többletteher. Ezt a tartalékot nemcsak a Logan, de a Sanderók is megkapják. Kiemelném a motor alsó védelmét, amihez nálunk nem kell rossz út csomagot rendelni, az összes autón alapfelszerelés. Az új Sanderót kezdettől fogva rossz utak tartós elviselésére terveztük, ezért nincs már hozzá 17-es keréktárcsa peres gumiabroncsokkal. 15 vagy 16 col a két kerékméret.

Bensoussan úr, köszönjük a beszélgetést!