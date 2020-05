Százszorosnál is nagyobb a különbség a legtöbb és a legkevesebb autóst megbírságoló budapesti kerületek között, a kerékbilincselés még ennél is nagyobb eltérést mutat – derült ki a Vezess minap közzétett toplistájából.

De mi a helyzet az ország többi, nagyobb részén? Összeállításunkban most tizenkét olyan város gyakorlatát és statisztikáit mutatjuk be 2019-ből, amelyek hazánk különféle részein fekszenek, méretükben és vagyonukban is nagyon különböznek egymástól Miskolctól Siófokig, Békéscsabától Kecskeméten át Szombathelyig. Így lesz információnk a legkülönfélébb vidéki központok autósokat bírságoló gyakorlatáról.

Mennyi autóst büntetnek meg egy évben, és mennyit szednek be ebből?

Fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzatok rendészeinek bírságolási gyakorlatát számos különböző adottság is befolyásolhatja. Alapból meghatározza a települések fizetős parkolóinak a száma, ezeknek az elhelyezkedése, de akár a nagyobb tömegeket vonzó (és alkalmanként közlekedési problémát is okozó) piacok elhelyezkedése is befolyásolja egy-egy városban. Nagyon nem mindegy, hogy a központban vannak-e, avagy a település szélén, ahol büntetlenül lóghatnak a fák ágairól is az autók.