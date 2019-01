A Citroën, pontosabban a PSA, a Citroën-Peugeot (és most már -Opel)-konszern hatalmas fába vágta a fejszéjét: új márkát alapítottak. Méghozzá prémiummárkát, hiszen az egyre inkább újrapolarizálódó mai világgazdaságban nagyon sok a gazdag, újgazdag autóvásárló, aki nem ül be akármibe, csak abba, ami nem csak jó, elég drága is az ő kényes ízlésének.

Ez a márka a DS. Az egykori ikonikus modell, az ötvenéves Istennő (a francia déesse szóból) nevét felhasználva jönnek ki már nem Citroën DS, csak DS márkanév alatt a PSA-platformokra építkező, de nagyon igényes külső-belső kialakítású, számos hozzáadott szolgáltatást kínáló új típusok. 2009-től jelent meg a jelzés a Citroen modelleken, majd a DS 3, DS 4, DS5, a ráncfelvarrások során Citroen nevet elhagyva alakultak át szimplán DS-szé néhány éve. 2014-ben Kínában mutatkozott be a DS 6, amelynek már nem volt Citroen a felmenői között sem.

Most pedig hozzánk is megérkezett az első önálló modell, a DS7 Crossback és vele az első DS-szalon is.

Az új budapesti DS-szalon, hivatalos nevén DS-Store egyelőre azért nem szakadt el a gyökerektől, az eladótér a Citroën- és Peugeot-szalonnal egy épületben várja a vevőket az André Citroënről elnevezett utcában (Nagykőrösi út, M5 bevezető mellett)

A PSA EMP-2 legókészletéből összerakott autó a Peugeot 5008 és a hamarosan érkező Citroën C5 Aircross kétpetéjű ikre, amelyet már alapáron nagyon látványosan dekoráltak. Kellő felárért pedig a legnemesebb prémiumautók anyagválasztékát és minőségérzetét jó sok francia divatkellékkel ötvöző felszereltséggel veheti meg a Kedves Vevő.