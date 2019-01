Tavaly 80.360 darab új személyautót vásároltak ún. „jogi személyek”, azaz cégek, és 56.241 darabot „természetes személyek”, mondjuk úgy, magánemberek a Datahouse statisztikái szerint. A jó hír ebből, hogy évek óta növekszik a magánemberek saját pénzből, saját használatra vásárolt autóinak nem csak a száma, hanem az összeladásokban az aránya. A rossz hír, hogy még mindig szerény a darabszám és az arány is a céges vásárlásokhoz képest. Tízmillió emberre 56 ezer új személyautó egy évben szerény mértékű életminőség-javulás, még úgy is, hogy tudott: a cégnévre íratások között nem nehéz találni egyautós „flottákat”.

Változatlanul olcsó, praktikus, kompakt méretű személyautókért adnak legnagyobbrészt pénzt a magánszemélyek. Érdekesség viszont, hogy a saját méretkategóriájukban nem éppen legolcsóbbnak számító, de hosszabb távon átlag alatti fenntartási költséget ígérő Toyota-hibridek egyre jobban fogynak.

Suzuki Vitara – 6189 darab eladott autó. Suzuki SX4 S-Cross – 3337 darab. Dacia Duster – 2721 darab. Opel Astra – 2247 darab (Itt külön megemlítjük, hogy ebből 1408 volt J Astra, míg 839 darab K.) Toyota Yaris – 2066 darab. (Ebből 452 volt hibrid.) Renault Clio – 1577 darab. Opel Corsa – 1494 darab. Dacia Sandero – 1192 darab. Dacia Logan – 1120 darab. Toyota CH-R – 1038 darab. (Kb. 70 százaléka volt hibrid, pontos számot a Yarisszal ellentétben nem közöl a Datahouse.)

Elgondolkodtató, hogy egyetlen modellel sem fért be a 10 legnépszerűbb közé olyan viszonylag olcsó, és Magyarországon szeretett márka, mint a Ford. Pedig a Focus harmadik, kifutó generációját tavaly a modellváltás miatt igen kedvező árra akciózták le a kereskedések, de ez is csak a 11-ik helyre volt elég. 942 darab Focust vettek nevükre „természetes személyek”, amiben valószínűleg már benne van valamennyi negyedik generációs, vadiúj modell is.

Volkswagent is alig vesznek magyar magánszemélyek, az Európa legnépszerűbb személyautójának számító Golfból mindössze 345 darabot vásároltak tavaly.

Ha arányokat nézünk, nem a Suzuki a magyar nép autója

Az új személyautók 2018-as vásárlásait összegző Datahouse adatbázisban összesen 59 különféle márka szerepel, ebből 10 sincs, amelynek kínálatából többet vásároltak a magánszemélyek a cégeknél. Feltűnő a japán márkák népszerűsége és többsége, és ahogy a modelleknél említettük, a köznyelvben „népautósnak” számító nagy, európai márkák hiánya. Különösen annak fényében, hogy a használtan behozott személyautók toplistáján – amit szintén magánszemélyek vásárlásai adnak – kizárólag német márkák szerepeltek tavaly a top 10-ben. Első helyen a Focusszal, ami ugye az előző listára fel sem fért.

Alacsony számok mellett ugyan, de a piac legolcsóbbjának számító Lada a győztes, ha az arányokat nézzük. Molnár Andrea, az importőr marketing és pr vezetője szerint két okból. „Az egyik az, hogy ezek az autók kedvező árfekvésűek, így a magánszemélyek számára is elérhetőbbek, a másik ok pedig a termékpaletta. Az eladásink közel harmadát a 4×4 modellünk teszi ki, ami egy hobbiautó, és mint ilyen, ez is a magánszemélyek körében népszerű, és a magáneladások felé billenti az arányt.”

A „siker” ellenére a Lada Hungary Zrt. nagyon örülne a céges értékesítéseik növekedésének, és Molnár Andrea szerint erre a közeljövőben lesz is esély. „Az új generációs Vesta termékcsalád már az a kategória, amely árban és egyéb paramétereiben (méret, komfort, megjelenés) megfelel a céges igényeknek, így bízunk benne, hogy növekedni fog a jogi személyek által történő Lada vásárlások száma.”

Lada – 632 darabot „természetes személy” vásárolt, 162 darabot „jogi személy”. Dacia – 5962 darab vs. 1474 darab Honda – 1474 darab vs. 623 darab Mitsubishi – 432 vs. 175 darab Mazda – 1410 darab vs. 923 darab Toyota – 5823 darab vs. 4457 darab Suzuki – 11.993 darab vs. 7299 darab Kia – 2942 darab vs. 2519 darab Opel – 5773 vs. 5573 darab

Rendkívül sokat dolgoztak az elmúlt 4-5 évben a Suzuki munkatársai azon, hogy „a mi autónkból” a cégek is vásároljanak, és a számok azt bizonyítják, hogy egyértelműen sikerrel teljesítették a feladatot. „Flottaértékesítésben az elmúlt 5 évben 250 százalékos növekedést értünk el, komoly referenciakörrel rendelkező, jelentős szereplője lett a Suzuki a hazai flottapiacnak” – mondta erről Tóth Péter kereskedelmi igazgató korábban a Vezessnek.

Céges vásárlások – top 10

Ha már flottaértékesítés és céges vásárlások, nem csak a versenyszféra racionális szereplői, hanem a Bevándorlási és Menekültügyi Hivataltól a rendőrségen és a NAV-on át a Katasztrófavédelemig számos állami szereplő is vásárolt tavaly Vitarát. Mondhatnánk, épp itt volt az ideje a Mercedes-rendőrautók hazájában ennek.

A hazai újautó-piac bajnoka az igen jelentős (durván 700 darabos) tavalyi állami vásárlásokkal megtámogatva sem tudta azonban megverni az Octaviát, amely nagybetűs cégautó egész Európában.

Škoda Octavia – 5596 darab eladott autó „jogi személyiségnek”. Suzuki Vitara – 4938 darab. Opel Astra – Ford Focus – 2633 darab. Ford Kuga – 2293 darab. Fiat 500 – 1967 darab. Nissan Qashqai – 1900 darab. Suzuki SX4 S-Cross – 1645 darab. Volkswagen Golf – 1592 darab. Volkswagen Passat – 1280 darab.

159.326 vadonatúj személyautót és kishaszonjárművet értékesítettek 2018-ban a magyar kereskedők, amiből 27.294-et pár hónapon belül kivontak a forgalomból, és ezek nagy része még tavaly el is hagyta az országot. Ez több mint 17 százalék, és a fenti listából több modellt erősen, akár 30-40-50 százalékban is érintett, ezért óvatosan kell bánni velük. Érdemes elmélyedni a kivonásokról szóló cikkünkben, amelyben kategóriákra lebontva felsoroltuk a kivonások számait.

Ferrarik, Porschék, M-es BMW-k, AMG-s Mercik – mint céges autók

Szó nincs róla, hogy különösebben rácsodálkoznánk, de a 400-500-600 lóerős, ültetett futóműves, jellemzően méregdrága fenntartású német prémiumok és olasz sportkocsik nálunk szinte csak cégnévre vásárolódnak, ahogy a borsos árú kabriók és a kupék is. Háttérbeszélgetésekben ennek magyarázataként ugyanaz a kézenfekvő mondat jön elő, amire elsőként gondolhat az olvasó: minél nagyobb értékű egy személyautó, annál többet írhat le a cég. Vagyonosabb embereknek sokkal nagyobb arányban van erre (is) cégük, így kerül a feleségnek szánt Audi TT vagy A3 Cabriolet is jellemzően cégnévre. Meg az M5-ös BMW-k Ferrarik, Porsche Panamerák és társaik is.

Az alábbiakban abc-sorrendben felsorolunk kéttucatnyi olyan modellt, amelynél extrém magas a „jogi személyes” vásárlások aránya, amelyeket saját névre nemigen vesznek vagyonos honfitársaink.

Audi TT – 27 darab „jogi személy” nevére került, 2 darab „természetes személy” nevére 2018-ban.

Audi A3 Cabriolet – 28 darab vs. 1 darab.

Audi A5 S – 14 darab vs. 1 darab.

Audi A5 RS Coupe – 4 darab vs. 0 darab.

Audi A7 – 48 darab vs. 0 darab.

BMW M3 – 11 darab vs. 0 darab.

BMW M4 Coupe – 24 darab vs. 2 darab.

BMW M5 – 45 darab vs. 1 darab.

BMW 8-as – 9 darab vs. 0 darab.

BMW i8 – 11 darab vs. 0 darab.

BMW X5 M – 48 darab vs. 2 darab.

Ferrari – 4 modellből összesen 10 darab sportautót értékesített a márka tavaly, mind a 10 cégnévre ment.

Mercedes AMG GT – 20 darab vs. 2 darab.

Mercedes E-osztály AMG – 38 darab vs. 2 darab.

Mercedes G-osztály AMG – 18 darab vs. 1 darab.

Mercedes S-osztály AMG – 11 darab vs. 0 darab.

Mercedes S-osztály Coupe/Cabriolet – 46 darab vs. 2 darab.

Mercedes S-osztály Coupe/Cabriolet AMG – 17 darab vs. 0 darab.

Porsche 911 – 16 darab vs. 3 darab.

Porsche Cayenne – 42 darab vs. 9 darab.

Porsche Panamera – 41 darab vs. 2 darab.

Megkérdeztük a német prémium-trió hazai importőreitől, hogy a kínálatuk sportváltozataiból (M, AMG stb.) itthon mennyi volt az „egyautós” céges értékesítés, meg hogy jellemzően milyen vásárlók állnak az ügyletek mögött (orvosok, ügyvédek stb.?), és persze a pénzügyi részére is.

A Mercedes-Benz Hungária Kft. munkatársa felhívott, és elmondta, hogy cége sajnos nem adhat át ilyen információkat az autópiac iránt érdeklődő olvasóknak. Az Audi és a BMW importőre nem reagált.