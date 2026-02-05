A viszonylag kis futásteljesítményű autók hirdetéseinél végzett kutatást a Hsznaltauto.hu. A vizsgált körbe azok az autók tartoznak, amelyek futásteljesítménye nem éri el a 6000 kilométert, évjáratuk pedig 2024 és 2026 közé esik. A kínálat így nem kizárólag vadonatúj járművekből áll: jelentős arányban jelennek meg benne kereskedések tulajdonában lévő tesztautók és kiállítási darabok is.

Utóbbiak jellemzően rövid ideig használt, kipróbálási célú autók, amelyeket még újként értékesítenek, mielőtt elérnék a 6000 kilométeres futásteljesítményt. A szabály szerint fél év és 6000 kilométer alatt minősülhet új autónak.

A 2025-ös év adatai alapján a 6000 km alatti kategóriát elsősorban a hagyományos szereplők uralták. A legnépszerűbb modellek között a Suzuki több típussal is jelen volt, mellettük olyan jól ismert modellek szerepeltek, mint a Skoda Octavia, a Nissan Qashqai és X-Trail, a Kia Sportage vagy a Toyota C-HR.

Az átlagárak döntően 8–13 millió forint között alakultak, a prémium szegmens felső határát a BMW X-sorozat képviselte, 30 millió forint feletti árszinten. A kategória egészére jellemző volt a rendkívül alacsony átlagéletkor: a legtöbb modell mindössze néhány hetes vagy hónapos volt. A legidősebbnek a BMW X-sorozat számított a maga 3,1 hónapos átlagéletkorával.

A Használtautó.hu adatai szerint 2026 januárjára markáns változás rajzolódott ki. A legnépszerűbb, 6000 km alatti modellek listáján több kínai márka is megjelent, köztük a BYD, az Omoda, a Jaecoo és a Chery. Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a 2025-ös teljes év legnépszerűbb modelljei között még csupán egyetlen kínai típus szerepelt.

A januári adatok azt mutatják, hogy ezek az új belépők nem kizárólag az alsó árkategóriát célozzák. Míg egyes modellek a Suzuki vagy a Dacia árszintjéhez közelítenek, addig mások már a Nissan, a Kia vagy akár a Toyota modelljeivel versenyeznek, 10–15 millió forint közötti átlagárakon.

A 2026 januári kínálat átlagéletkora továbbra is rendkívül alacsony: a legtöbb modell néhány hónapos, sok esetben 300–500 kilométer alatti futással jelenik meg a hirdetésekben. A legmagasabb átlagéletkora 2026 januárjában az Omoda 5-nek volt, 4 hónap.