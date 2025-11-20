November 17-én reggel a kiskőrösi rendőrkapitányság munkatársai az 52-es számú főúton egy teherautót állítottak meg, miután a traffipax azt mutatta, hogy a sofőr a megengedett 70 helyett 84 km/h-val közlekedett. A sofőr 13 ezer forint bírságot kapott.

Az ellenőrzés során a rendőrök további szabálytalanságot észleltek: a teherautó gumiabroncsai annyira elhasználódtak, hogy a mintázat alig volt kivehető, és több helyen darabok hiányoztak a felületekből. Az 51 éves férfival szemben közigazgatási eljárást indítottak.

A rendőrség az eset kapcsán arra kérte a közlekedőket, hogy semmilyen körülmények között ne induljanak el kopott gumiabroncsokkal! Ilyenekkel közlekedni életveszélyes mind a sofőr, mind a többi közlekedő számára.

