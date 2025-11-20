Egy Albániába tartó komp rámpája felé tartott az autós, aki már túlvolt az ellenőrzésen, ám a heves esőzés, a csúszós út és a viharos időjárás drasztikusan csökkentette a látótávolságot, a férfi pedig letért a kijelölt útról. A vége az lett, hogy a vízben között ki és félig el is merült az autója – a RAI News beszámolója szerint.

A sofőr gyors reakciója és lélekjelenléte szó szerint életet mentett. Miután az utastér elkezdett megtelni vízzel, nem vesztegette az időt: kimászott a süllyedő autóból, majd a jármű tetején állva várta a segítséget. A hatóság gyorsan a helyszínre érkezett, és sikerült épségben kimenteniük a férfit, aki láthatóan nem izgulta túl a dolgot.

Az autó kiemeléséhez tűzoltó-búvárok bevetésére volt szükség, hiszen jócskán a víz alatt volt, és instabil helyzetben feküdt a fenéken. A hatóságok szerint a szerencsétlen baleset egyértelműen a hirtelen lezúduló eső és a korlátozott látótávolság okozta. A balesetben szerencsére nem sérült meg senki.