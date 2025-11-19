Aki szenvedett már kisebb balesetet vagy érte az autóját váratlan műszaki hiba, az tudhatja, milyen érzések tudnak úrrá lenni az emberen. A leggyakrabban talán feszültségként ütközik ez ki. Van azonban az a helyzet, amikor a bennünket ért probléma kisebb, és akár a helyszínen megoldható apróbb beavatkozással. Lehet ez akár egy menet közbeni defekt is, melyet követően az út szélén szinte F1-es gyorsaságú kerékcserével orvosolunk, köszönhetően a bennünk dolgozó adrenalinnak.

Talán annak az embernek is elönthette a testét az adrenalin, akiről az alábbi felvétel készült. Az árokba csúszott, minden bizonnyal olasz rendszámú Jeep látszólag nem sérült komolyabban, így elég lenne csak visszarakni az útra, hogy folytathassa útját. Emberünk nem szórakozott, és a visszarakást ő is szó szerint gondolta, a legmegdöbbentőbb pedig az, hogy össze is jött neki.

a videó a hirdetés után indul

Egy ilyen mutatvány biztosan nem könnyű. Jelen esetben az autó egy második generációs Jeep Compass volt, melynek saját tömege bő 1,4 tonna – sofőrrel és esetleges cuccokkal együtt tehát még másfél tonnánál is nehezebb lehetett. Értelemszerűen az autó elejét emelő ember nem a teljes 1,5 tonnát emelte meg, azonban a frontmotoros szabadidő-autó tömege inkább előre koncentrálódik, így egy edzésnek is beillett az autóemelgetés.

A procedúrára egyébként nem lett volna szükség, ha egy összkerékhajtású Jeep Compass csúszott volna árokba. A 2016 és 2025 között gyártott második generációs modellekből számos olyan példány készült, ami a hátsó tengelyen is hajt – a Vezess is tesztelt ilyen variánst: