Mit szólnál hozzá, ha a vezetési vizsgád nem feszült csenddel, hanem köszöntőbeszéddel, cigányzenével és egy pohár borral indulna – még a vezetés előtt? Ez ma már elképzelhetetlenül hangzik, de 1901. június 14-én pontosan így bonyolították le Magyarország első vezetési vizsgáját – olvasható egy hazai baleset-megelőzési portál bejegyzésében.

A helyszín a Városliget Aréna út (a mai Dózsa György út) felőli oldala volt, ahol a rendőrség képviselője nyitotta meg az eseményt. A háttérben cigányzene szólt, majd a jelöltek nekivágtak a vizsgaútvonalnak: Baross tér – Rákóczi út – Károly körút – Király utca.

Hivatalos szabálykönyv akkor még nem létezett, így a vizsga anyagát a posta szakemberei rakták össze. A vizsgabiztosok a Műszaki Egyetem tanárai közül kerültek ki, a feladatok pedig a kor technikájához igazodtak: kurblizás, tolatás, szlalom és természetesen a duda kipróbálása is szerepelt a listán. Az első alkalommal minden jelölt átment, és olyan feljegyzés is ismert, amely szerint a vizsgázók és a vizsgabiztosok borral koccintottak a vizsga előtt, annak jegyében, hogy jobban sikerüljön a gyakorlat.

Az első sikeres vizsgázó Faragó István lett.

Rendszámok Ekkoriban (1901) vezették be a rendszámokat is, amelyek közül az 1-est Esterházy Mihály Mercedesére tették fel, míg a 13-as számot babonából inkább kihagyták.

A vizsgázók között voltak autókereskedők és hercegek is, köztük Törley József pezsgőgyáros és sofőrje, akik szintén sikeresen teljesítettek. A járókelők tapssal köszöntötték a vizsgázókat, és valóban.

Hivatalosan pedig, állami keretek között 1912-ben indult el az autóvezetés-oktatás Magyarországon.