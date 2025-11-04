Korábbra vártuk a Suzuki első globális elektromos autóját, de némi csúszást követően most elindult az értékesítése hazánkban. A Suzuki ma hozta nyilvánosságra az autó árait és szériafelszereltségét.

Háromféle hajtáslánccal kapható az autó, az elsőkerék-hajtású akkumérettől függően 144 vagy 174 lóerős, a két motoros, összkerekes modell 184 erős. A forgalmi engedélyben 239 szerepel, mert nehezen a hatóság mechanikusan összeadja a 174 lóerős első és a 65 lóerős hátsó villamos gép teljesítményét, de valójában az elektromos Vitara nem ilyen erős, a két motor csúcsteljesítménye ebben a hajtásrendszerben nem adódik össze.

11 fotó

49 kilowattórás akkuval 344 km a WLTP szerinti hatótávolság, 61 kilowattórás kapacitású akkumulátorral 426 km-t tehet meg az autó elsőkerék-hajtással. A 4×4-es 395 km-t tehet meg töltés nélkül. A lítium-vasfoszfát vagy LFP akkumulátor kínai beszállítótól érkezik, a BYD is ezt a típusú akkut használja.

Összesen 12 modellváltozatot ad ki a 49 és a 61 kilowattórás akkumulátor, a három felszereltségi szint, a kétféle elsőkerekes és az összkerekes hajtáslánc. 14 190 000 forintról indul a GL a 144 lóerős motorral, 17 990 000 forint a 4×4-es GLX listaára.

Négykerék-hajtással csak a GL+ és a GLX társítható, előbbi indulóra 16 340 000 forint. Ezekből az összegekből 1,3 millió forintos kedvezmény érvényes a My Suzuki programban, tehát a tényleges alapár 12 890 000 forint és 16 690 000 forintba kerül az ársáv másik végén a GLX 4WD.

Három kivitelben, GL, GL+ és GLX felszereltséggel kapható a Suzuki e Vitara. Széria mindegyikben az első-hátsó parkolóradar, a vakító fényre elsötétedő belső tükör, a vezető oldalán a térdlégzsák a másik hat légzsák mellett, a szabadkezes ajtónyitás és rengeteg vezetőtámogató rendszer, köztük gyalogos- és kerékpáros-érzékelő vészfékasszisztens, sávtartó asszisztens, sávelhagyást megelőző rendszer, adaptív tempomat, táblafelismerő, holttérfigyelő, hátsó keresztirányú forgalom figyelmeztetés. A fáradásérzékelés is széria.

Ülés és kormánykerékfűtés a GL+ szinttől jár. A GLX többletfelszereltsége a sima távfény-automatika helyett adaptív távfényasszisztens, a tolatókamera helyett a 360 fokos kamerát kap az autó. Felár nélkül jár a vezeték nélkül, wifin is működő AndroidAuto és Apple CarPlay okostelefon-integráció.