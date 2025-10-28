A hazai használt autók 87 százalékát tízmillió forint alatt kínálták szeptemberben – áll a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentésében. A meghirdetett használt autók 38,3 százalékát 2,5 millió forint alatti áron kínálták, 26,8 százalékuk a 2,5–5 millió forintos kategóriába esett, 21,6 százalékukat 5–10 millió forint közötti áron hirdették, míg 13,4 százalék volt a tízmillió forint feletti árkategóriában.

Egy év alatt csökkent az olcsóbb autók aránya, és nőtt a magasabb árkategóriájú járműveké.

A kínálati átlagár 2025 szeptemberében 5,6 millió forint volt, ami enyhe (kb. 3,7 százalékos) növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A szeptemberben meghirdetett járművek 49,3 százaléka volt benzines, 40,9 százaléka pedig dízel. A hibridek kínálata 4,1 százalékos, míg az elektromosoké 5,3 százalékos arányt képviselt. A kereslet viszont más képet mutat: az érdeklődések száma az elektromos autók esetében egy év alatt 37,5 százalékkal, a hibridek esetében 23,1 százalékkal nőtt. Ezzel párhuzamosan a dízelautók iránti kereslet 8,9, a benzinesek iránti pedig 3,4 százalékkal csökkent 2024 szeptemberéhez képest.

A dízelautók 220 ezer kilométeres átlagos futásteljesítménnyel kerültek meghirdetésre, szemben a benzinesek 155 ezer kilométeres adatával – vagyis a dízelek átlagosan 41,9 százalékkal többet futottak. Életkor tekintetében a benzines autók 13,9, a dízelek 12,2 évesek voltak.

A kínálati árak szerint továbbra is a hibridek a legdrágábbak a használtautó-piacon: szeptemberben 12,06 millió forintos átlagáron szerepeltek a kínálatban. Az elektromos autók esetében 7,1, míg a hibrideknél 0,3 százalékos árcsökkenés volt tapasztalható egy év alatt. A dízelautók átlagosan 5,7 százalékkal drágábbak voltak, mint a benzinesek.

Az elemzésből az is kiderül, hogy évente a következő mértékű értékvesztéssel számolhatnak a tulajdonosok: benzinesek 6,9, dízelek 7,9, elektromosok 8,0, hibridek 6,3 százalék. Minden további ezer kilométer megtétele 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez a piacon. A járművek állapota is jelentős árkülönbséget generál: az újszerű autók átlagosan 25,4 százalékkal kínálhatók drágábban, míg a sérült példányok akár 59,7 százalékkal olcsóbbak lehetnek.

A tíz leggyakrabban hirdetett modell közül a Ford Focus és a Škoda Octavia őrzi első két helyét. Az Audi A6 modell átlagára volt a legmagasabb (7 millió Ft), míg a Suzuki Swift a legolcsóbb (1,6 millió Ft). Életkor alapján a Kia Ceed volt a legfiatalabb (8,7 év), a Suzuki Swift pedig a legidősebb (17,7 év).