A három-ötmillió forint közötti használt autók mezőnyében toronymagasan vezet a Škoda Octavia, 18 800 érdeklődéssel és 3200 aktív hirdetéssel – derült ki a Használtautó.hu legfrissebb, októberi toplistájából.

A modell átlagára 4,1 millió forint, és közel 205 ezer kilométeres futásteljesítménnyel kínálják a tulajdonosok. A második helyen a Volkswagen Golf (4,05 milliós átlagár, 181 ezer km) végzett, míg a harmadik a Volkswagen Passat lett, 3,99 millió forintos átlagárral és több mint 239 ezer kilométerrel az órájában.

Ilyen autókat vesznek a magyarok 3-5 millióból 1

A negyedik és ötödik helyet a Ford Focus és az Opel Astra szerezte meg, míg a japán modellek közül a Toyota Yaris került a top 10-be, kiemelkedően alacsony, 103 ezer kilométeres átlagos futásteljesítménnyel. A BMW 3-as és 5-ös sorozat szintén erős érdeklődést váltott ki, bár ezeknél a futásteljesítmény 240–280 ezer kilométer között mozog, és átlagéletkoruk is 14 év feletti.

Ilyen autókat vesznek a magyarok 3-5 millióból 2
Ilyen autókat vesznek a magyarok 3-5 millióból 3
