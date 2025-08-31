A fővárosi önkormányzat a lezárásokkal járó felújításokat, karbantartásokat úgy időzítette, hogy a munkálatokat lehetőleg a nyári iskolai szünet végére befejezzék.

Ezek keretében a Budapest Közút

  • mintegy 4000 kátyút javított összesen 3600 négyzetméteren,
  • nagyobb aszfaltozást végzett több mint 42 ezer négyzetméteren,
  • rendbe tett 313 zebrát
  • és összesen 23 ezer négyzetméteren festette újra az útburkolati jeleket

– foglalta össze az elmúlt hónapok eredményeit vasárnapi videójában Karácsony Gergely főpolgármester.

Mindemellett a Bajcsy-Zsilinszky úton 200 méternyi, a Hősök terénél 150 méternyi új kerékpársávot alakítottak ki, és javításokat végeztek az Árpád hídon, a Gubacsi hídon és a Rákóczi hídon is.

Jelenleg is tart még a munka a Flórián téri felüljárónál, amiről a bontásnál derült ki, hogy a vártnál rosszabb műszaki állapotban van, ezért tovább tartanak a munkálatok. A szakemberek a Mozaik utcai felüljárón is dolgoznak még.

Fejlődött a tömegközlekedés is

Mint azt a főpolgármester ismertette, a nyáron 11 új, alacsonypadlós és klímás CAF villamos, valamint 25 szintén új Mercedes-Benz autóbusz állt forgalomba Budapesten – ezután a következő hónapokban még több tucatnyi elöregedett buszt fognak nyugdíjazni.

Megújultak a villamosvágányok a Jászai Mari tér és a Nyugati pályaudvar között, dolgoztak a Karinthy Frigyes úti, a Széll Kálmán téri és a Vörösvári úti végállomásokon, továbbá cserélték a síneket a Dréhel Antal út, a Kútvölgyi út és a Németvölgyi út egy-egy szakaszán.

