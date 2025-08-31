A fővárosi önkormányzat a lezárásokkal járó felújításokat, karbantartásokat úgy időzítette, hogy a munkálatokat lehetőleg a nyári iskolai szünet végére befejezzék.

Ezek keretében a Budapest Közút

mintegy 4000 kátyút javított összesen 3600 négyzetméteren,

nagyobb aszfaltozást végzett több mint 42 ezer négyzetméteren,

rendbe tett 313 zebrát

és összesen 23 ezer négyzetméteren festette újra az útburkolati jeleket

– foglalta össze az elmúlt hónapok eredményeit vasárnapi videójában Karácsony Gergely főpolgármester.

A kátyújavítás rejtelmeire a Vezess korábbi cikke világít rá:

Mindemellett a Bajcsy-Zsilinszky úton 200 méternyi, a Hősök terénél 150 méternyi új kerékpársávot alakítottak ki, és javításokat végeztek az Árpád hídon, a Gubacsi hídon és a Rákóczi hídon is.

Jelenleg is tart még a munka a Flórián téri felüljárónál, amiről a bontásnál derült ki, hogy a vártnál rosszabb műszaki állapotban van, ezért tovább tartanak a munkálatok. A szakemberek a Mozaik utcai felüljárón is dolgoznak még.

Fejlődött a tömegközlekedés is

Mint azt a főpolgármester ismertette, a nyáron 11 új, alacsonypadlós és klímás CAF villamos, valamint 25 szintén új Mercedes-Benz autóbusz állt forgalomba Budapesten – ezután a következő hónapokban még több tucatnyi elöregedett buszt fognak nyugdíjazni.

Megújultak a villamosvágányok a Jászai Mari tér és a Nyugati pályaudvar között, dolgoztak a Karinthy Frigyes úti, a Széll Kálmán téri és a Vörösvári úti végállomásokon, továbbá cserélték a síneket a Dréhel Antal út, a Kútvölgyi út és a Németvölgyi út egy-egy szakaszán.