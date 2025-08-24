Az ügy pikantériája, hogy a vádlott soha nem rendelkezett jogosítvánnyal és a vezetésre sem volt alkalmas, ennek ellenére volán mögé ült, amiért a helyi rendőrök már többször is intézkedtek vele szemben. A férfit korábban véglegesen eltiltották a járművezetéstől, de ez nem nagyon érdekelte őt.

Még 2021 szeptemberében a vádlott egy furgont vezetett, amikor Törökbálinton a rendőrök felismerték, de intézkedés alá vonni nem tudták, mert nem állt meg, hanem menekülni kezdett az autóval. A rendőrök üldözőbe vették, melynek során a vádlott felhajtott a Biatorbágy felé vezető kerékpárútra. Gyorsítva próbált elmenekülni az őt követő szirénázó rendőrautó elől.

Ámokfutása során majdnem elgázolt egy kutyáját sétáltató férfit és egy kerékpáros csoportot – köztük gyerekekkel.

A vádlott Biatorbágyhoz érve egy földútra, majd egy tanyán keresztül az erdőbe hajtott, így el tudott menekülni a rendőrök elől, akik nem a helyszínen, hanem csak később fogták el. A Budakörnyéki Járási Ügyészség az ámokfutóval szemben közúti veszélyeztetés bűntette és járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége miatt emelt vádat.