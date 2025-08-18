A szabadidőjárművek mára az univerzális használati érték etalonjává váltak, amit a prémium SUV-ok még egy nagy adag kényeztetéssel is megfejelnek. Aki azonban mindenhez ért, semmihez nem ért igazán jól, ezért az Infiniti tervezői és mérnökei gondoltak egy merészet, és újraálmodták a márka zászlóshajóját, a QX80-ast, méghozzá rögtön kétféleképpen.

Infiniti QX80 Track Spec

15 fotó

A kifejezetten sportos felhasználásra optimalizált Track Spec tanulmány egyedi küszöbökkel, első légterelőkkel és beömlőkkel, kerékívekbe vágott légkivezetésekkel határozza meg az identitását. Sportos hűtőmaszk, négyes kipufogóvég és diffúzor egészíti ki a képet, a matt kékesfekete fóliázás és a szélesített kerékívekben forgó, 24” kerekek a kötelező morcosítás tartozékai.

Eddig a látvány, de a Track Spec tudásában is versenypályára készült. A 3.5 V6-os motor új turbófeltöltőt és kipufogót kapott, újak a befecskendezők, a szívórendszer, a köztes töltőlevegőhűtők. Csúcsteljesítménye így meghaladja a 650 lóerőt, ami durván másfélszerese a szériaváltozaténak – nem mellékesen ez az Infiniti történetének legerősebb motorja.

A futómű áthangolásáról nem tudunk, de a fékeket Brembo egységekre cserélték.

Infiniti QX80 Terrain Spec

15 fotó

Napjainkban a szabadság az igazi luxus, azt pedig sokak számára az testesíti meg, hogy akár olyan helyekre is elmehetnek autójukkal, ahová kevesen tudják követni őket.

Ezt emelt hasmagassággal, terep-kompatibilis keréktárcsákra szerelt, vegyes használatú abroncsokkal és masszív kerékívvédő-betétekkel támogatja a QX80 offroad-átirata. Az orrtól a szélvédőkeretig vezető drótok (angolul limb riser) megemelik a faágakat, ha erdős terepen haladunk, a tetőcsomagtartón kiegészítő világítást és sátrat találunk, a karosszéria alsó részét fóliázás óvja a karcoktól. Az autó alapszíne a fényes sötétszürke (ez is fólia), a kipufogót oldalt vezették ki, nehogy hátul felakadjon.

A Terrain Spec a QX80 digitális terep-támogató szolgáltatásait is átvette, az „átlátható motorházfedéltől” (azaz a motortér alá bepillantó kamerától) kezdve a térhatású panorámaképet biztosító kamerarendszerig.

Az Infiniti QX80-ból nem csak sportos és kalandkedvelő, hanem gourmand kivitel is létezik: