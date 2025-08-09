A Hyundai Motor Company a gazdasági innovációs együttműködési program keretében Magyarországon, bevezeti ‘Shucle’ névre hallgató igény-reszponzív közlekedési (DRT) platformját.

A Gödöllön alkalmazott Shucle olyan mobilitási platform, amely mesterséges intelligencia segítségével, a valós idejű ügyféligényeket figyelembe véve optimalizálja a járművek üzemeltetését. A rendszer a dinamikus útvonal-módosítást és a rugalmas járműmegosztást alkalmazva biztosít megbízható tömegközlekedési megoldást.

A rendszer minimumra csökkenti az üresjáratok számát, és ezzel párhuzamosan a lehető legteljesebb mértékben kihasználja a járműveket, csökkenti az üzemanyag-felhasználásból eredő károsanyag-kibocsátást is.

A kísérleti projekt, amelyet hivatalosan július 31-én indítottak útjára, 12 hetes (2025. augusztus 18-tól október 31-ig tartó) időszakban üzemel majd. A Shucle platform két DRT járművet von be a város közösségi közlekedési hálózatába, amely jelenleg 12 útvonalon öt buszt üzemeltet.

A rendszer célja a várakozási idő lerövidítése, és az üzemeltetési hatásfok javítása. Ezzel együtt elérhetőbbé is teszi a közösségi közlekedést a város lakosai számára, hiszen valós időben igazítja a szolgáltatást az ügyféligényekhez.

a videó a hirdetés után indul

A kezdeményezés egyrészt az első alkalom, hogy a platformot nemzetközi piacon alkalmazzák, másrészt az első lépés a rendszer globális bővítése felé. Sikere megalapozhatja a platform további bevezetését Magyarország más térségeiben, illetve további globális piacokon. A Shucle Koreában már bizonyította hatékonyságát: ott 2021 óta használják városi és elővárosi területek mobilitási szolgáltatásainak a fejlesztésére.