A Dacia Jogger nagy dobása volt az a külön megvásárolható tartozék, amelynek segítségével az ügyfél kétszemélyes ágyat alakíthat ki a belső tér hátsó felében.

16 fotó

Hasonlót nyújt a Honda CR-V Dream Pod összeállítás is, azzal a különbséggel, hogy itt egy kihúzható főzősarkot is kapunk, ahol készíthetünk egy teát, és aztán el is mosogathatjuk a csészét.

A hírhedt japán kapszula-hotelek által ihletett megoldást a CR-V harmincadik évfordulójára készítette el a Honda. A csomagnak része a hátsó oldalablakokra illeszthető sötétítő, a B-oszlop magasságában elhelyezett, elhúzható függöny, valamint egy áramforrás – ez utóbbiról nincsenek műszaki részletek.

A Honda CR-V Dream Pod egyedi darab, de könnyen utánozható: az ágy/konyha modul egy Egoe nevű cég terméke, és 3900 eurós (1,5 millió Ft) áron szabadon megvásárolható. Hátránya, hogy az ágy határozottan egyszemélyes, annak viszont tágas (91 x 195 cm,) viszont így is komfortosabb lehet, mint egy tetősátor, arról nem is beszélve, hogy ha tovább utaznánk, nem kell a lebontásával bajlódni, illetve esőben, szélben, sőt, bizonyos fokig még fagyban is alhatunk a kocsiban.

A koncepciójármű alapját a Honda első plug-in hibrid típusa, a CR-V e:PHEV adta, amelyről az alábbi linken olvashatsz:

Itt pedig megnézheted azt a gyári videót, amely a Dream Pod első utasának kalandjait mutatja be: