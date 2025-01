A nyugat.hu meglepő társadalmi feszültségről számolt be, ami a szombathelyi Teleki Blanka utca lakói és a környékbeli vállalkozók között alakult ki. Az újság beszámolója szerint a helyi lakosok a komoly mértékű átmenő forgalom tempóját a lehető leghatékonyabb, és rengeteg helyszínen bizonyított módszerrel akarták csökkenteni. Fekvőrendőr telepítése okán gyűjtöttek aláírásokat és fordultak a körzet önkormányzati képviselőjéhez.

Kezdeményezésüket siker koronázta, a sebességkorlátozó eszköz kihelyezésre került, de ezzel nem ért véget a konfliktus. „Bosszúból a környékbeli vállalkozók és dolgozóik már hajnali 5 órakor hosszan nyomják a dudát a Teleki Blanka utcában és a forgalomlassító ellenére sem vesznek vissza a tempóból. Sőt, most már napközben is van erre példa. Így akarják megfúrni az egyelőre ideiglenes intézkedést.” – írja a nyugat.hu

Tehát megoldás helyett még nehezebb helyzetet hozott a fekvőrendőr, egy lakó és egy kamionos össze is verekedtek, ami miatt jelenleg is folyik a rendőrségi eljárás.

„A gyereket fél nyolcra viszem iskolába, de a hajnali dudálások miatt már reggel 5 órától ébren van és nemcsak ő, más gyerekek is” – mondta egy férfi a Teleki Blanka utcából. A vállalkozók oldalát is megszólaltatta az újság. Elmondása szerint ők sem értenek együtt a gyorshajtással, megértik, hogy szükség van a forgalomlassításra, de a fekvőrendőrrel nem értenek egyet. Elmondása szerint a fekvőrendőr árt a kamionoknak, az árut is összerázza, ráadásul komoly hanghatással is jár.

A hajnali dudálásról ő nem tudott, és nem ismert olyan céget, ami erre biztatta volna dolgozóit. Szerinte inkább egy traffipax kihelyezése lenne a megfelelő kompromisszum ebben a helyzetben. Bokányi Adrienn, a körzet helyi képviselője a lapnak azt mondta, hogy február végén döntenek a fekvőrendőr véglegesítéséről, addig biztos kint marad az eszköz.