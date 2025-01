Valóra válhat a „Havanna-effektus”, amit az elektromos autók híres németországi kritikusa, Fritz Indra professzor öt évvel ezelőtt megjósolt. Az autókat egyre hosszabb ideig használják a tulajdonosaik, 10,3 éves átlagéletkorukkal már a német autók is idősebbek, mint valaha.

A Közlekedésbiztonság által szemlézett elemzés szerint ha drágulnak az autók és korlátozzák bizonyos technológiák használatát, a tulajdonosok a legkézenfekvőbb dolgot fogják tenni, azaz nem cserélnek autót. Az általában hét-nyolcéves újautó-vásárlási ciklus így megszakad, mert a vásárlók megtartják régi autóikat – jósolta Fritz Indra még 2020-ban.

Emlékezetes, hogy Kubában ötven évre konzerválta az autóflottát a kommunista tervgazdaság szigora és az USA embargója. Az 50-es évekből származó amerikai kocsik az utcakép részévé, és ezzel Kuba jelképeivé váltak. A Cadillacek, Oldsmobile-ok és Chevrolet-k, az Eisenhower-korszak autói több mint fél évszázadon át szolgáltak a kubai közutakon. De a havannai szabadtéri autóskanzen nem a műszaki értékek megőrzésének a jelképe, hanem a nyers kényszerűségé.

Most a politikailag kikényszerített elektromobilitás és a gazdasági bizonytalanságok eredményezhetik ugyanezt. Egy másik ebbe az irányba mutató tendencia, amely valószínűleg 2025-ben is folytatódik, a magánvásárlások csökkenő aránya a német újautó-piacon. A magánszemélyek aránya az elmúlt öt évben folyamatosan csökkent, és tavaly 32 százalékon állt, ami a valaha megfigyelt legalacsonyabb éves érték – írta az Automobilwoche. A várakozások szerint a német használtautó-piac idén is erősebb lesz, mint az új autóké.

Érthető, hogy az autóiparukra oly’ büszke németek aggódnak, de Magyarországon régóta óriási szakadék van az éves új- és használtautó-eladások között. 2024-ben 121 607 új autó állt forgalomba itthon, miközben a használtpiacon rekordszintű, több mint 900 ezer adásvételt regisztráltak.