A második világháborút követően a Citroën 2CV volt az európai autógyártás egyik első új terméke, és mint ilyen, a minimalista jármű kulcsszerepet játszott a kontinens mobilitásának a helyreállításában. A kisautó jelentősége azonban ezen is túlmutatott, ötletes (kényszer)megoldásai kultusztárggyá tették, amelyből gyártása negyvenkettő (!) éve alatt kis híján négymillió darabot gyártottak. Ami ennél is fontosabb: a Kacsa még most, harmincöt évvel a nyugdíjazása után is ismert, szeretett és vágyott jószág.

Ennek ellenére a Citroën nem gondolkodott abban, hogy visszahozza a modellt, állítólag egészen addig, amíg a Renault be nem mutatta (és nagy sikerrel értékesíteni nem kezdte) az R5 modern, elektromos újralövését. A brit Autocar magazin belső információkra hivatkozva azt írja, a konkurens francia márka sikerével megtört a jég, és zöld jelzést kapott a projekt, még ha egyelőre csak az előkészítő felmérések zajlanak is.

Hivatalosan még csak annyit sikerült kicsikarni a cégvezetésből, hogy „nem zárkóznak el” a múltat idéző formavilágú modellek fejlesztéséből, ám ez gyakorlatilag felér egy beismeréssel, hogy a Citroën elkezdett foglalkozni a kérdéssel.

Ha a 2CV formája vonzó, a modellkoncepció még inkább az: annak idején kifejlesztésekor a szükséges minimumra törekedett a Citroën, ami lehetővé tette, hogy a lehető legolcsóbban gyártható és karbantartható autót kínálja ügyfeleinek. Erre ma is volna kereslet, hiszen az elektromobilitás árai nem csökkennek a remélt mértékben, így a jelenlegi villanyautó-kínálat széles társadalmi rétegek számára marad tartósan elérhetetlen.

A Citroën újszülött testvérmárkája, a kínai Leapmotor pontosan ezt a piaci rést megtalálva érkezett Európába, de a Dacia Spring is az olcsó villanyautó iránti igénynek köszönheti népszerűségét. Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy a Renault 5-ösből az értékesítés első hónapjában több fogyott Franciaországban, mint a szintén árérzékeny vevőkre gondolva piacra dobott Citroën ë-C3-ból. Az újragondolt 2CV egyébként a C3 és az Ami mopedautó közötti rést tölthetné be.

A piaci bevezetés várható dátumára egyelőre tippelni sem igazán lehet, de ha a fejlesztés most kezdődött el, 2027 végénél korábban irreális volna várni az autóra. Akkor meg már legyen inkább 2028, hogy az eredeti modell 80. születésnapján mutatkozhasson be az utód.