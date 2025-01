Az előrejelzéseknek megfelelően szerda hajnalban az ország több térségében is havazás kezdődött. A változó intenzitású és kiterjedésű hóesés számos megyét érint, így a Magyar Közút is országszerte végzi a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat.

A havazásban érintett térségekben megelőzésképpen útszóró sót juttattak ki, továbbá a havazás során is folyamatosan végzik a szórási síkosságmentesítési feladataikat. Ahogy a friss hó a burkolaton eléri a 3-5 centimétert, onnantól a sószórás mellett a hóekézési munkák is beindulnak.

A munkagépek a Magyar Közút által kezelt gyorsforgalmi-, majd fő- végül a mellékutakon, előre meghatározott sorrendben avatkoznak be. A folyamatos havazás miatt várhatóan egy-egy útszakaszra többször is visszatérnek majd, mindaddig, amíg a havazás nem áll el. A munkáknak és a fordulóköröknek akkor lesz vége, ha már újra teljesen fekete lesz a burkolat, addig a közlekedők munkaközi állapotokkal, ideiglenesen téliesebb útviszonyokkal is találkozhatnak.

A Magyar Közút minden rendelkezésére álló eszközzel és szakemberrel azon dolgozik 0-24 órában, 12 órás váltott műszakokban, hogy a közlekedők a kezelésükbe tartozó utakat biztonságosan használhassák. Ugyanakkor arra kérik a közlekedőket, hogy csak téli gumival felszerelt járművel induljanak el, utazás előtt pedig mindenképpen tájékozódjanak a várható időjárásról, illetve az aktuális közlekedési helyzetről.