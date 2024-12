Rendhagyó bemutatóval is készül a Nissan a 2025-ös Tokiói Autószalonra, a japán márka ugyanis a saját diákjai által megálmodott és megépített egyedi koncepcióautókat is ki fogja állítani az eseményen.

Több autóval is előrukkoltak a műszaki hallgatók, egy azonban kiemelkedik közülük, és nem pusztán a színével. A rikító sárgában pompázó Z Lealia megépítése hat hónapot vett igénybe, a mögöttes elgondolás szerint pedig egy olyan sportkombi öltött testet, mely a családi kiruccanásokra is alkalmas. A Lealia név is ezt sugallja, ami az angol „lead” (vezető) és a latin „familia” (család) szavak összekapcsolásával született meg.

Összesen három Nissan-modell keresztezésével valósult meg a családi sportkombi. Az alapot a második generációs, 2001 és 2007 között Stagea adja, amit teljesen átszabtak. Nem a véletlen műve, ha a típusnév nem cseng ismerősen, ugyanis ezt a modellt kizárólag a japán piacon, a Subaru Legacy riválisaként gyártották.

Az átalakításokkal sikerült rekonstruálni a legújabb, az 1970-es évekből visszahozott Fairlady Z stílusát, amit még a világ első sorozatgyártású villanyautójaként még 2009-ben bemutatkozott Leaf hátsó részének átemelésével spékeltek meg. Ehhez „csak” a hátsó sárvédőktől kellett megszabadulni, és a tetőt is megnyirbálták.

Hogy még jobban hangsúlyozzák a Nissan Z-re jellemző izomtónusokat, a negyedéves tanulók kiszélesítették a hátsó sárvédőket, sőt, az „Ikazuchi Yellow” nevű árnyalatot is a sportkupétól kölcsönözte a Z Lealia – derült ki a Nissan sajtóközleményéből.