Az 1980-as években három év elég volt ahhoz, hogy örökre megváltoztassa mindazt, amit Európa a kisautókról gondolt. A B csoportos rali-világbajnokságra fejlesztett, összkerékhajtású, középmotoros szörnyek homologizációs példányai a férfiak számára is kívánatossá tették az addig cuki városi járgányként kezelt típusokat. Így értékelődött fel a Peugeot 205, de a Renault 5 is; mindkettő vérvonalán elindult egy hosszan tartó, vissza-visszatérő motorsportvonal, amely az utódmodellekből is kikényszerítette a sportosságot.

Most, hogy tisztán elektromos hajtással visszatért a Renault 5 és mellette a vele jelentős részben azonos Alpine A290, joggal gondolhattuk, hogy ezzel meg is volt a penzum – egy józan civil variáns és mellé egy kőkemény sportmodell elvakult rajongóknak –, a Renault azonban talált még egy lenyúzandó bőrt a rókán. Így most bemutatták a Renault 5 Turbo 3E modellt, amelynek a neve mindent elárul: egyrészt elektromos, másrészt a harmadik a Turbo variánsok sorában.

A típusvariánsról először egy dokumentumfilm-sorozat utolsó epizódjában számolt be a Renault – ez önmagában is újdonság még az innovatív világpremierek sorában is.

Ne számítsunk azonban gyors modellbevezetésre: a mostani megvillantást 2025 folyamán egy sor további előzetes követi majd.

Persze a 2022-es előtanulmány színre lépése óta valószínűsíthető, hogy elkészül a Renault 5 Turbo, és az előzetes információk szerint egészen más hajtáskonfigurációra számíthatunk, mint az Alpine-nál: két darab hátsó agymotort említ a sajtóközlemény, amelyek összesen 500 lóerőt meghaladó rendszerteljesítményt és intenzív túlkormányzottságot ígérnek. Az autó elvileg 3,5 másodperc körül gyorsul majd álló helyzetből 100 km/órára – ez duplája, illetve fele annak, amit az Alpine A290 kínál, és akkor még nem beszéltünk az agresszív optikáról, amelyet a nagy előd nyomán a kiszélesített hátsó nyomtáv, illetve kerékívek határoznak meg.