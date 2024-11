Észak-Amerikában mutatkozott be, és egyelőre a specifikációk is csak erre a piacra állnak rendelkezésre – idővel meglesznek az európai adatok, de addig is lássuk, mit is tud a Kia EV9 GT.

Sportverzió készül a legnagyobb Kiából 1 /28 Fotó megosztása: 2 /28 Fotó megosztása: 3 /28 Fotó megosztása: 5 /28 Fotó megosztása: 6 /28 Fotó megosztása: 7 /28 Fotó megosztása: 9 /28 Fotó megosztása: 10 /28 Fotó megosztása: 11 /28 Fotó megosztása: 13 /28 Fotó megosztása: 14 /28 Fotó megosztása: 15 /28 Fotó megosztása: 17 /28 Fotó megosztása: 18 /28 Fotó megosztása: 19 /28 Fotó megosztása: 21 /28 Fotó megosztása: 22 /28 Fotó megosztása: 23 /28 Fotó megosztása: 25 /28 Fotó megosztása: 26 /28 Fotó megosztása: 27 /28 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A nagy SUV sportváltozata természetesen két villanymotort kapott, ezek összesített 508 lóerőt adnak le – ez több, mint a frissen bemutatott Hyundai Ioniq 9 eddig ismertetett csúcsmodelljének 435 lóereje, de messze elmarad a kis testvér EV6 GT 585 lovas csúcsteljesítményétől.

Ezzel a teljesítménnyel 4,3 mp alatt gyorsul álló helyzetből 96 km/órára; a 0-100-as gyorsulás valahol 4,5 mp körül alakulhat majd. A nyomaték elosztását elektronikus részlegesen önzáró differenciálmű szabályozza.

A fékeket átdolgozták, elöl nagyobb lett a tárcsa. A Kia szabadidőjárművek történetében először elektronikusan szabályozott felfüggesztést alkalmaztak, amely üzemmódtól függően módosítja beállításait, illetve a vezető a kormányon elhelyezett GT gombbal is aktiválhatja a sportos setupot.

Ami nem változik, az a 2225 kilogrammos legnagyobb vontatható tömeg és a 198 mm-es szabad hasmagasság. A kerekek 21 colosak.

Az EV9 GT virtuális sebességváltót kap, ami úgy tesz, mintha fokozatokat kapcsolna gyorsítás közben – akár automatikusan, akár a kormányfülekről. Mindezt szintetikus váltási hangok kísérik.