Furcsán számolnak a Hyundainál: amíg tanulmányautó volt, Seven (7) néven futott, viszont sorozatgyártásba már Ioniq 9-ként kerül a Hyundai új villanyautója. Az újonc Koreában és az USA-ban kezdi pályafutását 2025 első felében, később Európába is megérkezik, de méretei és szolgáltatásai alapján eléggé egyértelmű, hogy nem ez lesz a márka húzómodellje az óvilágban.

Sikamlós bálna a legnagyobb Hyundai SUV 1 /18 Fotó megosztása: 2 /18 Fotó megosztása: 3 /18 Fotó megosztása: 5 /18 Fotó megosztása: 6 /18 Fotó megosztása: 7 /18 Fotó megosztása: 9 /18 Fotó megosztása: 10 /18 Fotó megosztása: 11 /18 Fotó megosztása: 13 /18 Fotó megosztása: 14 /18 Fotó megosztása: 15 /18 Fotó megosztása: 17 /18 Fotó megosztása: 18 /18 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A három üléssoros, hat vagy hétszemélyes Ioniq 9 két legfontosabb ütőkártyája a rendkívül áramvonalas, formavilágában is egyedi külső, és a hatalmas, 313 cm-es tengelytávból adódó helykínálat. Az ülések variálhatósága miatt a Hyundai egyben adja meg a két hátsó üléssoron mért lábteret; a 2050 mm-es kombinált hely bőségesnek ígérkezik, ahogy a két üléssor feletti, együtt 1899 mm-t kiadó fejtér is kényelmes elhelyezkedést sejtet.

Az Ioniq 9 akár négy pihenőfotellel rendelhető, mindegyikhez kihajtható lábtartó is tartozik. A második sori ülések körbeforgathatók; ilyenkor különösen hasznos, hogy a padlókonzoli doboz, amely két polcon összesen 18,2 liternyi tárolóhelyet kínál, 190 mm-en tologatható előre is hátra.

A csomagtartó alaphelyzetben 620 literes, plusz az orrban egy 52 vagy 88 literes üregecske is van (attól függően, hogy hajtott-e az első tengely.) A harmadik üléssort lehajtva 1323 literes üreggel gazdálkodhat az Ioniq 9 kiviteltől függően négy vagy öt utasa.

Szintén 620, de nem liter, hanem kilométer a maximális elérhető hatótávolság: ezt a legkisebb teljesítményű modellváltozat biztosítja. Az akku 110,3 kWh kapacitású. A hátsókerekes modell 218 lóerős (160 kW) , a kisebb teljesítményű összkerekes variáns 313 (160 + 70 kW) lóerőre képes, a csúcsmodell pedig elöl és hátul egyaránt 218 lóerőt (160 kW) mozgósít, amivel 5,2 másodperc is elég neki, hogy 0-ról 100 km/órára gyorsuljon, míg 80-ról 3,4 másodpercig tart eljutni 120 km/órára.

A nagy hatótávolságban a méretes akkumulátoron kívül a 0,269-es közegellenállási együttható is szerepet játszik; ha digitális külső tükörrel rendeljük meg az Ioniq 9-est, akkor 0,259-re javult az érték. Ehhez a teljesen sík fenéklemez, az antenna nélküli karosszéria (a különböző antennafunkciókat más és más pontokon rejtették el az autóban) és a két fázisban zárható első lamellák is hozzájárulnak. Az utóbbi két funkcióra korábban nem volt példa a Hyundainál, ahogy az is először fordul elő, hogy alumíniumból formálták meg a kerékdobokat.

Újdonság még a Feature-on-Demand, ami az igény szerint letölthető szolgáltatásokat takarja, a különleges testmasszázs csomag, de az sem elhanyagolható, hogy nem csak hálózati konnektort találunk a fedélzeten, hanem 100W-os (!) USB-C töltőaljzatokat. Ezt ugyanúgy a 800V-os elektromos hálózat teszi lehetővé, mint az akár 350 kW-os töltési teljesítmény.

A 19-21 colos kerekekkel szerelt többféle karosszériaszínben, változatos belső színvilágokban rendelhető Ioniq 9 közös, ívelt panel alá rendezett dupla kijelzőt kapott, az elektronikus irányváltó karba integrálták az indítógombot.