Komoly változások jöhetnek a fizetős parkolásban Budapesten, ha a Fővárosi Közgyűlés elfogadja Karácsony Gergely főpolgármester javaslatát. Címszavakban:

2026-tól megszüntetnék a zöld rendszámos autók ingyenes parkolását;

2026 közepéig megválnának a parkolóautomatáktól, a parkolást a BudapestGO appban lehetne intézni;

kedvezményt adnának a parkolást a BudapestGO-ban lebonyolító BKK-bérleteseknek;

szintén 2026 júliusától emelnék a tarifákat, az A és B zónákban (belváros) pedig hétvégére is fizetőssé tennék a parkolást;

az 1,8 tonnánál nehezebb autókra és terepjárókra kétszeres parkolási díjat vetnének ki (ennek jelenleg van egy jogi akadálya).

A tervezet szerint az A zónában a jelenlegi 600 forint helyett 800 forintba kerül majd egy óra a hét minden napján 8 és 22 óra között. A B zónában 450 forint helyett 600 forintot kellene fizetni, szintén mindennap, de csak este 8-ig. A C zónában 400 forint lesz a díj a jelenlegi 300 forint helyett. A D zónában pedig 300 forint lenne 200 forint helyett reggel 8 és délután 18 óra között. Részben megszűnne az eddig megszokott hétvégi ingyenes parkolás is. A nagyjából a belvárost lefedő A és B parkolási övezetekben a díjfizetés kötelezettségét a hétvégékre is megtartanák – írta a Telex.

Az emelés alól mentesülnének azok, akik a BudapestGO-ban intézik a parkolást és BKK-bérlettel is rendelkeznek, vagyis ők továbbra is a régi, 2021-ben bevezetett tarifákat fizetnék.

A javaslatról a jövő héten döntenek.