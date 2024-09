Az Extinction Rebellion (XR) klímavédelmi csoport aktivistái szombaton látványosan lezártak egy Hágán átvezető fő autópályát, tiltakozásul a holland fosszilis tüzelőanyagok több milliárd eurós támogatása ellen – írja az MTI.

A demonstráció egybeesett a nyugdíjak miatti rendőrségi sztrájkkal, és bár a rendőrség jelen volt, nem avatkozott be.

We beloven het elke keer, we komen terug met nog veel meer! Want het kan zo niet langer. Honderden rebellen in de blokkade in de tunnelbak. #StopFossieleSubsidies #A12Blokkade pic.twitter.com/CWNdkIURE5

Számos aktivista egyhetes menetet szervezett a Hollandia keleti részén fekvő Arnhemből, az esemény csúcspontja a Hágát kiszolgáló A12-es autópálya lezárása volt.

Az XR szerint néhány tüntető azt tervezte, hogy a rendőrség hiányát kihasználva az autópálya alagútjaiban éjszakázik. Rozemarijn van ‘t Einde, a mozgalom szóvivője azt mondta: „Visszajövünk, amíg a támogatásokat el nem törlik.”

Ehhez még hozzátette, hogy a támogatások összege évi 39,7 és 46,4 milliárd euró között van.

A hatóságok nem zárták ki annak lehetőségét, hogy az aktivisták biztonsága érdekében az autópálya nagyobb szakaszait lezárják a forgalom elől.

Az XR rendszeresen célba veszi az A12-es autópályát, és a rendőrség gyakran több száz tüntetőt vesz őrizetbe. A csoport szerint a szombati blokádja a legnagyobb „a 2022. július 6-i első blokád óta, de az éghajlati és ökológiai válság súlyossága indokolja az ilyen kellemetlenségeket”.

Duizenden bezorgde,strijdbare activisten van #XR blokkeren de #A12.

Onder andere vele wetenschappers.

The privilege to know is the duty to act’.

‘Kabinet draai de fossiele geldkraan dicht.’#A12Blokkade @NLRebellion #stopfossielesubsidies #regeerakkoord pic.twitter.com/Jao1GqkaaM

— Jos Poelman (@PoelmanJos) September 14, 2024