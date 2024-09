A jádekő a kínai kultúrában gazdag kulturális és ezoterikus tartalmat hordoz; legendák és gyógyulások fűződnek ehhez a féldrágakőhöz, amely valójában nem egy ásvány, hanem kettő – nefrit és jadeit –, amelyeket nagyon nehéz egymástól megkülönböztetni, cserébe mindkettő színei széles palettán változnak.

Ez a szó szerint vett sokszínűség ihlette a Porsche Sonderwunsch programjának legújabb alkotását, amelyet a cég délkelet-ázsiai képviselete rendelt meg.

A fényezéshez kétféle színjátszó (Chromaflair) festéket használtak fel: az elülső a „városi bambusz” névre hallgat, és aranyból megy át zöldesbe, míg hátul a „változó karbon” fantázianéven jegyzett kombó ragyog, a fekete és a kék között játszó árnyalatokkal.

A titok a színrétegekbe kevert alumíniumszemcsékben rejlik, amelyek mindössze 1 mikron vastagságúak – csak hogy lásd az arányokat: az emberi hajszál vastagsága 50 mikron.

Mindennek persze szimbolikus jelentősége is van: a jáde a kínai kultúrában a tartósság és a boldogság jelképe, míg a karbon értelemszerűen a Porsche technológiai fejlettségére utal.

Hosszában és széltében is élvezhetjük tehát a színváltást, ez azonban nem minden: ugyanez a színkavalkád került a hátulsó típusjelzésre és a kulcs borítására.

Az autóhoz saját logót is terveztek: ez a kínai mitológia lótestű sárkányát, a long-mát ábrázolja. Stílusos, hiszen Kínában a Sárkány évét írjuk, a Taycan pedig törökül annyit tesz, egy zabolátlan csikó lelke. A logó a küszöbbe gravírozva, valamint a talajra vetítve egyaránt megjelenik.

A Porsche Sonderwunsch (különleges kívánság) programja egyébként folyamatosan felülmúlja saját magát: most már nemcsak a fényezést, de a bőrkárpitozás színét is az ügyfél határozhatja meg – kiindulásként 150 árnyalatból választhat, de ha egyik sem felel meg, a teljesen egyedi tónus is megvalósítható (v.ö. van az a pénz).

A Porsche Taycan Turbo S Celestial Jade Sonderwunsch most néhány hónapig beutazza Délkelet-Ázsiát, utána árverésre bocsátják, a bevételt pedig jótékony célra fordítják.

A 2024-ben megújult Porsche Taycan Turbo S erősebb és gyorsabb az eredeti modellnél: maximális motorteljesítménye 700 kW, azaz 952 lóerő, az autó álló helyzetből 2,4 mp alatt gyorsul 100 km/órára.