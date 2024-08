A Hyundai Tucson közelmúltban megejtett átdolgozása önmagában is vonzóbbá tette az európai eladásokban jól teljesítő, saját méretosztályában élen álló szabadidőjárművet, a gyár azonban most erre is rátett egy lapáttal: elkészítette a modellsorozat huszadik születésnapját ünneplő limitált szériát.

A Tucson 20th Anniversary Edition egyedi: matt fenyőzöld színben lesz elérhető, azonos színű öltésekkel varrott fekete bőr/textilbőr kárpitozással. A keréktárcsák sötétszürke, 19 colos darabok, az ablakok szegélye és a külső tükörházak feketék.

Kívül és belül több ponton jubileumi emblémával találkozunk: a fejtámaszra éppúgy jut belőle, mint a csomagtérajtóra.

Noha limitált szériának neveztük, a darabszámok terén nem tesz megkötést a Hyundai, a rendelkezésre állást azonban vélhetően a jubileumi évre korlátozzák majd.

A 2024-ben megújult Hyundai Tucson finoman módosított külső stílusjegyeket és teljes egészében átdolgozott vezetői környezetet kapott, bővül a fedélzeti szolgáltatások köre, így megjelenik az autóban a hátsó ülés foglaltságát ellenőrző rendszer, az okostelefonos nyitás és indítás lehetősége, valamint érkezik az elsőkerék-hajtású plug-in hibrid variáns (korábban ezt a hajtásláncot csak összkerékhajtással adta a Hyundai.)