Egyre több kínai autógyártó igyekszik megvetni a lábát Európában, és többségük hosszú távon gondolkodik: olyannyira, hogy gyárat is létesítenének az öreg kontinensen. Így van ezzel az exportban egyébként különösen erősnek számító, de Európában még csak a szárnyait bontogató Chery is, amely két márkával: a tömegpiacra szánt Omodával és a prémium SUV-okra szakosodott Jaecoóval próbál szerencsét, többek között Magyarországon is.

Az Omoda kínálata egyelőre nem bonyolult: egyetlen típust kínálnak, egyetlen motorral – azt viszont meglehetősen kedvező áron. A benzines Omoda 5 eredetileg 27900 euróról indult a spanyol piacon, ám később levitték 22990-re (ez forintban 11,2, illetve 9,2 milliónak felel meg, de ez nem mérvadó az itteni árakkal kapcsolatban.) Ebben az árban pedig olyan technológiák is benne vannak, mint a duplakuplungos sebességváltó, a 12,3 colos digitális műszeregység, az ugyanekkora infotainment érintőképernyő, a kulcs nélküli nyitás és indítás, az adaptív fényszórók, valamint egy sor – Európában immár kötelező – vezetőtámogató rendszer.

Mindez különösen jó ajánlattá tette az autót Spanyolországban, amihez minden bizonnyal hozzájött a helyi gyártás ígérete (bár a spanyoloknál ez nem akkora szenzáció, mint nálunk volt az 1990-es években, amikor a Suzukival maga a kapitalizmus érkezett meg az országba), a kettő együtt pedig elég volt ahhoz, hogy az év első hat hónapjában jelentős márkákat körözzön le.

A 2553 eladott autóval persze messze nincs az élvonalban az Omoda, de ahhoz elég volt a teljesítménye, hogy megelőzze az Alfa Romeót és a Land Rover, de még a Hondát is – ami pedig az igazi nagy fegyvertény, hogy a szintén kínai BYD-t is maga mögé utasította a gyártó.

Az elektromos autók iránti igény Európa-szerte tapasztalható visszaesése most kapóra jött az Omodának, hiszen számos más kínai márkával szemben ők nem villanyautóval, hanem benzinessel indítottak a kontinensen – igaz, később készül villanymotoros variáns is az Omoda 5-ösből.

Ezt, akárcsak az Omoda később bevezetendő szabadidőjárműveit (Omoda 9 és Omoda 3) egy, a Nissantól átvett barcelonai üzemben fogja gyártani a kínai márka. Ugyanitt készül majd a fent említett Jaecoo első európai típusa, a Jaecoo 7-es szabadidőjármű.

Forrás: Automotive News Europe