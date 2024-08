Három évvel a beharangozást követően megkezdődött a Porsche 911-alapú Marsien terepkupé gyártása. A projektgazda Marc Philipp Gemballa, az egykori Gemballa műhely alapítójának a fia, ám mivel apjának a cége továbbra is működik, nem győzik hangsúlyozni, hogy ez a Gemballa nem az a Gemballa.

Hanem akkor micsoda? Nos, egy 992-es (azaz jelenlegi generációs) Porsche Turbo S pontosan 442 darab egyedi fejlesztésű alkatrész bepéítésével átalakított módozata, amely az Alan Derosier tehetségét dicsérő dizájnjával az eredetileg B-csoportos raliu versenyautónak tervezett Porsche 959 előtt emel kalapot.

Ebből a 442 elemből nyolcvanöt csak a megjelenésért felel: ennyi szénszálas kompozit panelből áll ugyanis a karosszéria, illetve a külső optikai és aerodinamikai elemek – ezeknek köszönhetően ötven kilogrammal csökken az autó tömege. De saját fejlesztésű a kettős keresztlengőkaros felfüggesztés is (30 darab, alumíniumból mart komponens, igény szerint arany színűre eloxálva).

Egyedi az Akrapovič titán kipufogó, a széles hátsó lámpatest és a kábelkötegek is. Az adaptív lengéscsillapítók a KW Automotive-tól származnak, a futómű változtatható magasságú, azaz ha aszfalton száguldana a pilóta, mélyen leültetheti az autót. A tervezők arra is gondoltak, ha laza talajon (pl. homokon) használnák a Marsient: az abroncsok nyomása a vezetőülésből módosítható.

A központi csavarral rögzített, kovácsolt alumínium ötvözet keréktárcsák Michelin sportabroncsokkal vagy Grabber AT 3 terepabroncsokkal szerelhetők, de kérhetők könnyített közúti keréktárcsák is, amelyek háromrétegű gyöngyházfehér festést kapnak – a terepre szánt keréktárcsák matt sötétkék színűek. A kerékagy-burkolat itt 24 karátos arany bevonatot kapott, de nyilván más opciók is vannak.

És ha már a színekről esett szó: egy speciális négyrétegű kék gyöngyházszín is szerepel a palettán, amelyet a Mars sarkvidéki tájainak tónusai ihlettek, akármilyen is a vörös bolygó forgástengelyének végpontjain a táj. Ez egyébként a névből ered, amit pedig a tesztprogram közel-keleti szakaszán, az Al-Faya vörös homokjában végzett vezetések során kapott az autó.

Az utastérben megemelt padlókonzol, alumínium váltókar (szénszálas vagy mahagóni váltógombbal), valamint a műszerfalra erősített, sorszámozott plakett teremt speciális környezetet; az ülések mögé bukókeret szerelhető. Az emblémák és feliratok akár 24 karátos aranyból is kivitelezhetők – a lényeg, hogy az ügyfél bármit kérhet, megkapja.

A végére maradt a motor, amit a RUF tuningol: a hathengeres boxer alapértelmezésben 750 lóerős csúcsteljesítményre képes, de ha lecserélik a turbókat és átírják a motorvezérlést, akár 830 lóerőig is felmehet a motor. A légszűrőket az olasz BMC szállítja.

A Marsienből mindössze negyven darab készül, mindegyiket előre eladták.