Eltökélték, hogy hadat üzennek az egyre csak terjeszkedő kínai riválisoknak, így tavasszal együttműködésre lépett a Honda és a Nissan. Mint arról korábban a Vezess beszámolt, a Nissan kezdeményezte a partnerséget, aminek keretében egységes elektromos járműplatformot készülnek fejleszteni.

A napokban bejelentették, hogy harmadik márkaként a Mitsubishi is csatlakozott a mindössze néhány hónappal ezelőtt formálódott szövetséghez – írja a Carscoops.

A korábbi híreszteléseket megerősítve a felek a szándéknyilatkozatot is aláírták, így egymást fogják segíteni a szoftverfejlesztésben, továbbá az elektromos átállással járó kutatási-fejlesztési költségeket is megosztják. Utalást tettek arra is, hogy a harmadik szövetséges érkezése nemcsak „további szinergiákat”, de „új üzleti lehetőségeket” is remélnek. Közös célként a karbonsemlegességet és a balesetmentes közlekedést tűzték ki, miközben borsot törnek ellenfeleik orra alá az ázsiai kontinensen.

Ezen túlmenően a Honda és a Nissan abban is megállapodott, hogy egyes piacokon egymás modelljeivel egészítik ki a kínálataikat, illetve együtt fejlesztik a következő generációs, szoftveresen definiált járműveket (SdV), amiknél nagy hangsúlyt kap az önvezetés és a mesterséges intelligencia alkalmazása. Várhatóan egy év múlva végeznek a kutatásokkal, utána fogják – az eredmények alapján – mérlegelni a tömeggyártás lehetőségét.

Amellett, hogy a partnerség ráadásul nemcsak az egységes akkumulátorokra, hanem például az elektromos motorokra is kiterjed, 2028 után a Honda és az LG közös cége szállíthat lítium-ion akkumulátorokat a Nissan számára Észak-Amerikában.