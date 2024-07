Idén negyven éves a Nissan sportmárkája, a Nismo, úgyhogy több mint stílusos, hogy 2024-ben ismét elérhetővé válik egy típusuk Európában – bár sokan örültek volna egy vérbő benzines modellnek, az Ariya Nismo indítja a sort.

Az Ariya Nismo először tanulmányként mutatkozott be, majd később japán belpiacos modellé vált, de az komoly meglepetés, hogy Európába is átjön. Az ígéret szerint minden olyan piacon elérhető lesz majd, ahol az alapkivitelű Ariya – ezek szerint Magyarországon is.

Ki kell ábrándítanunk azokat, akik extra teljesítményt remélnek, a 87 kWh-ás akkuval szerelt, összkerékhajtású verzió hajtáslánca nem változik, bár a 306 lóerő nem hangzik kevésnek, ahogy az 5,7 másodperces gyorsulás is kedvező álló helyzetből 100 km/órára.

A mérnökök inkább a vezethetőségre koncentráltak: finomították a futóművet, módosították a fékeket, áthangolták a menetstabilizáló rendszert és az összkerékhajtást, valamint speciális abroncsokat szereltek fel.

Ehhez társulnak az elengedhetetlen esztétikai módosítások, a feljavított külső stílusjegyek, a fekete utasteret fűszerező piros részletek, és a kifejezetten sportos ülések.

A további részletekkel, köztük a bevezetés pontos dátumával, egyelőre adós a Nissan – még az itt közölt fényképeken látható dizájnrészletek sem biztos, hogy pontosan ilyenek lesznek az európai modellváltozaton. Az ígéretek szerint „még az idén” várhatunk pontosabb tudnivalókat, ami viszont arra enged következtetni, hogy az autó maga csak 2025-ben fut be Európába.